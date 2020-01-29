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Arthur Khamzin
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Число заболевших новым коронавирусом превысило шесть тысяч человек Материал редакции

Сообщается о 132 погибших и 103 случаях выздоровления.

34 комментария
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Число заражённых новым коронавирусом в мире превысило шесть тысяч человек, а количество погибших — до 132. Об этом пишет South Morning China Post.

В Китае количество больных выросло за сутки до 5974 человек. Ещё 78 случаев болезни зафиксировано в других странах — в Гонконге, Макао, Тайване, Европе, Северной Америке и других регионах.

По данным издания, все погибшие проживали в провинции Хубэй, где был обнаружен новый коронавирус. По данным местных властей, все умершие были старше 60 лет и имели уже ряд заболеваний. «Интерфакс» отметил, что в Ухане зафиксировано 103 случая выздоровления благодаря лечению.

Вспышка пневмонии, вызванной неизвестным коронавирусом, случилась в Ухане в декабре 2019 года. 20 января власти Китая подтвердили возможность передачи заболевания от человека к человеку.

#новости #вирусизкитая

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34 комментария
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Сергей Васильев

5

По данным местных властей, все умершие были старше 60 лет и имели уже ряд заболеваний.

Красные травят пенсионеров чтобы не выплачивать им деньги. Кровавая жатва коммунизма в век технологий лишь сменила косу... 

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Ded Pihto

Сергей
9

Васильев как гомофоб, травит травит коммунистов а потом окажется что дома у него портрет ленина на стене и пионерский галстук в рамочке

Ответить

Сергей Васильев

Ded
10

Очень хорошо, что ты коммунизм приравниваешь к психическим отклонениям

Ответить

Ded Pihto

Сергей
2

О, ты ещё и псих чтоли

Ответить

Сергей Васильев

Ded
0

У тебя наверное все вокруг психи

Ответить

Ded Pihto

Сергей
9

А ты меня не окружай

Ответить

Сергей Васильев

Ded
0

Я думал ты живешь на плоской земле 

Ответить

Ded Pihto

Сергей
0

Ну точно псих

Ответить

Sancobot

Сергей
3

Так им и так не платят, это же коммунисты/

Ответить

Tim Moore

6

Главное, чтобы котики не болели

Ответить

Владимир Дыркин

Tim
13

Я здоров, всё нормально

Ответить

Tim Moore

Владимир
4

Как ты печатаешь? У тебя же лапки!

Ответить

Владимир Дыркин

Tim
9

намяукиваю 

Ответить

Котик Ботик

Tim
11
Ответить

Ded Pihto

2

130 погибших к 100 выживших это 57% смертность. В ухане 57% стариков? Или молодые вообще им не заражаются? И что за фигню тогда ВОЗ публиковал описывая симптомы болезни как простую простуду?

Ответить

Тим Муталов

Ded
5

130 погибших из 6 тысяч зараженных, найс 57% смертность.

Ответить

Ded Pihto

Тим
9

Остальные 6 тысяч ещё болеют и смертность 57% по этой статистике

Ответить

Унылый Лось

Ded
2
Ответить

Тим Муталов

Ded
0

Это немного не так работает, но мне лень тебе объяснять, так что сойдемся на том что ты как всегда во всем прав.

Ответить

Alexander Balan

Тим
2

Поражаюсь математическим способностям Деда, гений не меньше

Ответить

Владимир Дыркин

Тим
4

может остальные 6 000 тоже умрут, мы же ещё не знаем, странно их учитывать 

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
1

Одни гении в треде собрались 

Ответить

Ded Pihto

Сергей
4

Для правачка рвача лихача даже такие элементарные статистические оценки кажутся гениальными

Ответить

Владимир Дыркин

Сергей
1

не гении, а эксперты

Ответить

Tagir Chus

Владимир
0

Чувак не может в мед статистику👍👆😏

Ответить

Michael Smith

Тим
1

130 погибших из 6 тысяч зараженных

это погибшие за условно первую неделю болезни
вот когда эти 6 тысяч выздоровеют, тогда и можно считать смертность

Ответить

the.nightmarez

Michael
0

Может уже и некому будет считать.

Ответить

Tagir Chus

the.nightmarez
0

Вот так и порождается паника 😉

Ответить

Екатерина Ступина

Тим
0

6тыс положительно продиагностированных.
Сейчас в Ухане ресурсов хватает только на 2 тыс. тестов в день. К тому же, вирус определяется лишь когда у человека уже выраженная симптоматика. Пару недель он и сам не подозревает, что заразный.

Ответить

Владимир Дыркин

Ded
1

За себя переживаешь?

Ответить

Михаил Фоменков

Владимир
0

Деду за несколько тыщ перевалило. Как думаешь?

Ответить

Tagir Chus

Ded
0

Перчатка Таноса в действии!

Ответить

Tagir Chus

Tagir
0

Перенес в нужную ветку 😏

Ответить

Tagir Chus

0

Блин, коммент нельзя удалить

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