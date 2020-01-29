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Новости
Arthur Khamzin
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Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило шесть тысяч человек Материал редакции

Сообщается о 132 погибших и 103 случаях выздоровления.

12 комментариев
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Число заражённых новым коронавирусом в мире превысило шесть тысяч человек, а количество погибших — до 132. Об этом пишет South Morning China Post.

В Китае количество больных выросло за сутки до 5974 человек. Ещё 78 случаев болезни зафиксировано в других странах — в Гонконге, Макао, Тайване, Европе, Северной Америке и других регионах.

По данным издания, все погибшие проживали в провинции Хубэй, где был обнаружен новый коронавирус. По данным местных властей, все умершие были старше 60 лет и имели уже ряд заболеваний. «Интерфакс» отметил, что в Ухане зафиксировано 103 случая выздоровления благодаря лечению.

Вспышка пневмонии, вызванной неизвестным коронавирусом, случилась в Ухане в декабре 2019 года. 20 января власти Китая подтвердили возможность передачи заболевания от человека к человеку.

#новости #вирусизкитая

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12 комментариев
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Сергей Васильев

–1

По данным местных властей, все умершие были старше 60 лет и имели уже ряд заболеваний.

Красные травят пенсионеров чтобы не выплачивать им деньги. Кровавая жатва коммунизма в век технологий лишь сменила косу... 

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Sancobot

Сергей
2

Так им и так не платят, это же коммунисты/

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Ded Pihto

Сергей
1

Васильев как гомофоб, травит травит коммунистов а потом окажется что дома у него портрет ленина на стене и пионерский галстук в рамочке

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Сергей Васильев

Ded
0

Очень хорошо, что ты коммунизм приравниваешь к психическим отклонениям

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Tim Moore

1

Главное, чтобы котики не болели

Ответить

Владимир Дыркин

Tim
1

Я здоров, всё нормально

Ответить

Котик Ботик

Tim
0
Ответить

Ded Pihto

–2

130 погибших к 100 выживших это 57% смертность. В ухане 57% стариков? Или молодые вообще им не заражаются? И что за фигню тогда ВОЗ публиковал описывая симптомы болезни как простую простуду?

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Тим Муталов

Ded
3

130 погибших из 6 тысяч зараженных, найс 57% смертность.

Ответить

Ded Pihto

Тим
1

Остальные 6 тысяч ещё болеют и смертность 57% по этой статистике

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Унылый Лось

Ded
0
Ответить

Владимир Дыркин

Ded
1

За себя переживаешь?

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