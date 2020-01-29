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Сообщается о 132 погибших и 103 случаях выздоровления.
Число заражённых новым коронавирусом в мире превысило шесть тысяч человек, а количество погибших — до 132. Об этом пишет South Morning China Post.
В Китае количество больных выросло за сутки до 5974 человек. Ещё 78 случаев болезни зафиксировано в других странах — в Гонконге, Макао, Тайване, Европе, Северной Америке и других регионах.
По данным издания, все погибшие проживали в провинции Хубэй, где был обнаружен новый коронавирус. По данным местных властей, все умершие были старше 60 лет и имели уже ряд заболеваний. «Интерфакс» отметил, что в Ухане зафиксировано 103 случая выздоровления благодаря лечению.
Вспышка пневмонии, вызванной неизвестным коронавирусом, случилась в Ухане в декабре 2019 года. 20 января власти Китая подтвердили возможность передачи заболевания от человека к человеку.
По данным местных властей, все умершие были старше 60 лет и имели уже ряд заболеваний.
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Главное, чтобы котики не болели
130 погибших к 100 выживших это 57% смертность. В ухане 57% стариков? Или молодые вообще им не заражаются? И что за фигню тогда ВОЗ публиковал описывая симптомы болезни как простую простуду?
130 погибших из 6 тысяч зараженных, найс 57% смертность.