Сообщается о 132 погибших и 103 случаях выздоровления.

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Число заражённых новым коронавирусом в мире превысило шесть тысяч человек, а количество погибших — до 132. Об этом пишет South Morning China Post.

В Китае количество больных выросло за сутки до 5974 человек. Ещё 78 случаев болезни зафиксировано в других странах — в Гонконге, Макао, Тайване, Европе, Северной Америке и других регионах.

По данным издания, все погибшие проживали в провинции Хубэй, где был обнаружен новый коронавирус. По данным местных властей, все умершие были старше 60 лет и имели уже ряд заболеваний. «Интерфакс» отметил, что в Ухане зафиксировано 103 случая выздоровления благодаря лечению.