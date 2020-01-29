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Arthur Khamzin
1125

Mail.ru Group начала принимать предзаказы на «умную» колонку «Капсула». Её можно купить за 6990 рублей Материал редакции

Поставки устройства начнутся в первом квартале 2020 года.

21 комментарий
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Фото Mail.ru Group

Компания Mail.ru Group открыла предзаказ на «умную» колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Устройство можно приобрести за 6990 рублей, сообщается на сайте продукта.

Колонку можно купить в двух цветах — чёрном и белом. По данным vc.ru, поставки устройства начнутся в первом квартале 2020 года. Продажи будут осуществляться через интернет-магазин и розничных партнёров. Источник издания, близкий к Mail.ru Group, сообщил, что основным партнёром может стать сеть магазинов «М.Видео».

«Капсула» получила два динамика и один низкочастотный излучатель. Вес колонки составит 1,46 килограмма. Она будет поддерживать Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC.

Основой для платформы станет голосовой помощник «Маруся». По словам компании, она может выполнить все стандартные задачи — прочитать новости, сказку детям, включить музыку и многое другое. Дети также смогут поиграть в развивающие игры с голосовым помощником.

Среди особенностей устройства указана возможность звонков по «Капсуле», запуск игр и различных функций при помощи RFID-карточек (для работы с маленькими детьми) и ночной режим с пониженными частотами и менее яркой подсветкой. Также при помощи колонки можно управлять устройствами для «умного» дома.

В ноябре 2018 года «Ведомости» узнали о разработке голосового помощника «Маруся» и колонки от Mail.ru Group. В компании тогда заявили, что планируют интегрировать его во все возможные устройства. Через несколько месяцев фирма продемонстрировала возможности помощника на встрече с Дмитрием Медведевым.

В декабре 2019 года «Почта Mail.ru» запустила сайт с новогодними поздравлениями, на котором представила колонку. Пользователи вводили требуемые данные, после чего генерировалось поздравление, в котором Дед Мороз поздравлял их и показывал устройство.

#новости #mrg #маруся

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21 комментарий
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Dra

14

Не "Маруся", а дежурный майор ФСБ Мария.

По словам компании, она может выполнить все стандартные задачи: прочитать электронку, мессенджеры, сохранить пароли, завести персональную облачную папку со всеми данными подследственного.

ps. конкурс на лучшую шутку про товарища майора объявляется открытым!

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Евгений Абрамовских

Dra
–8

Ыыыы Майор эфэсбэ Ыыыы. Смотрите я пашутил. Я такой аригиналтный ыыыы

Ответить

Dra

Евгений
4

У вас в дурке тоже конкурс проходит?

Ответить

Goodsanta

Dra
3

Дед устраивает еженедельно

Ответить

Артур Сакаев

8

— Товарищ Майор, какая сейчас погода в Москве ?

Ответить

ouxen

Артур
6

в клеточку

Ответить

Артур Сакаев

ouxen
6

О, работает, беру )

Ответить

ouxen

Артур
7

пройдёмте

Ответить

Заур Зауров

ouxen
0

.

Ответить

Владимир Дыркин

6

Заебали про майора шутить. Настолько свежо, что воняет.

Ответить

Дитковский

Владимир
8

Та это и не шутки особо

Ответить

Артур Сакаев

Владимир
2

мы бы рады не шутить, Владимир
но шутки про майора все меньше похоже на шутку
с каждым годом

Ответить

Zoibana

Владимир
2

После ввода камер с распознанием лиц на каждом турникете в метро и в транспорте шутки про майора вызывают непроизвольный нервный смех и желание не выходить из квартиры в принципе.

Ответить

Артур Сакаев

0

Эфэсбешница за 6990 рублей

Ответить

German Times

0

Я ещё понимаю Алису от Яндекса, она везде работает. Но какая-то Маруся без экосистемы? Откуда она песни играть будет, например?

Ответить

Данила Степовой

German
1

С помойки Boom , например 😁

Ответить

German Times

Данила
0

Насколько я понимаю Boom - это же отголоски ВКонтакте?

Ответить

Данила Степовой

German
0

Да. Он есть в ВК и Одноклассниках, и отдельным клиентом.

Ответить

ouxen

0

зря смеетесь, открутят баннеры в своих соц сетях и раскупят, россияне любят отстегивать из своего тощего за любое говно, которое им покажут и прикажут, либо в нагрузку к колбасе будут раздавать

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Заур Зауров

0
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Антон Крившенко

–1

Товарищ майорка, какая сегодня погода?

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