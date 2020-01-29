Поставки устройства начнутся в первом квартале 2020 года.

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Фото Mail.ru Group

Компания Mail.ru Group открыла предзаказ на «умную» колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Устройство можно приобрести за 6990 рублей, сообщается на сайте продукта.

Колонку можно купить в двух цветах — чёрном и белом. По данным vc.ru, поставки устройства начнутся в первом квартале 2020 года. Продажи будут осуществляться через интернет-магазин и розничных партнёров. Источник издания, близкий к Mail.ru Group, сообщил, что основным партнёром может стать сеть магазинов «М.Видео».

«Капсула» получила два динамика и один низкочастотный излучатель. Вес колонки составит 1,46 килограмма. Она будет поддерживать Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC.

Основой для платформы станет голосовой помощник «Маруся». По словам компании, она может выполнить все стандартные задачи — прочитать новости, сказку детям, включить музыку и многое другое. Дети также смогут поиграть в развивающие игры с голосовым помощником.

Среди особенностей устройства указана возможность звонков по «Капсуле», запуск игр и различных функций при помощи RFID-карточек (для работы с маленькими детьми) и ночной режим с пониженными частотами и менее яркой подсветкой. Также при помощи колонки можно управлять устройствами для «умного» дома.

В ноябре 2018 года «Ведомости» узнали о разработке голосового помощника «Маруся» и колонки от Mail.ru Group. В компании тогда заявили, что планируют интегрировать его во все возможные устройства. Через несколько месяцев фирма продемонстрировала возможности помощника на встрече с Дмитрием Медведевым.