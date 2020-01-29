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Поставки устройства начнутся в первом квартале 2020 года.
Компания Mail.ru Group открыла предзаказ на «умную» колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Устройство можно приобрести за 6990 рублей, сообщается на сайте продукта.
Колонку можно купить в двух цветах — чёрном и белом. По данным vc.ru, поставки устройства начнутся в первом квартале 2020 года. Продажи будут осуществляться через интернет-магазин и розничных партнёров. Источник издания, близкий к Mail.ru Group, сообщил, что основным партнёром может стать сеть магазинов «М.Видео».
«Капсула» получила два динамика и один низкочастотный излучатель. Вес колонки составит 1,46 килограмма. Она будет поддерживать Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC.
Основой для платформы станет голосовой помощник «Маруся». По словам компании, она может выполнить все стандартные задачи — прочитать новости, сказку детям, включить музыку и многое другое. Дети также смогут поиграть в развивающие игры с голосовым помощником.
Среди особенностей устройства указана возможность звонков по «Капсуле», запуск игр и различных функций при помощи RFID-карточек (для работы с маленькими детьми) и ночной режим с пониженными частотами и менее яркой подсветкой. Также при помощи колонки можно управлять устройствами для «умного» дома.
В ноябре 2018 года «Ведомости» узнали о разработке голосового помощника «Маруся» и колонки от Mail.ru Group. В компании тогда заявили, что планируют интегрировать его во все возможные устройства. Через несколько месяцев фирма продемонстрировала возможности помощника на встрече с Дмитрием Медведевым.
В декабре 2019 года «Почта Mail.ru» запустила сайт с новогодними поздравлениями, на котором представила колонку. Пользователи вводили требуемые данные, после чего генерировалось поздравление, в котором Дед Мороз поздравлял их и показывал устройство.
Не "Маруся", а дежурный майор ФСБ Мария.
По словам компании, она может выполнить все стандартные задачи: прочитать электронку, мессенджеры, сохранить пароли, завести персональную облачную папку со всеми данными подследственного.
ps. конкурс на лучшую шутку про товарища майора объявляется открытым!
— Товарищ Майор, какая сейчас погода в Москве ?
О, работает, беру )
Заебали про майора шутить. Настолько свежо, что воняет.
мы бы рады не шутить, Владимир
но шутки про майора все меньше похоже на шутку
с каждым годом
Я ещё понимаю Алису от Яндекса, она везде работает. Но какая-то Маруся без экосистемы? Откуда она песни играть будет, например?
С помойки Boom , например 😁
Насколько я понимаю Boom - это же отголоски ВКонтакте?
зря смеетесь, открутят баннеры в своих соц сетях и раскупят, россияне любят отстегивать из своего тощего за любое говно, которое им покажут и прикажут, либо в нагрузку к колбасе будут раздавать