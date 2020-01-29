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Новости
Arthur Khamzin
2010

По делу Голунова задержали пятерых бывших московских полицейских Материал редакции

Их уже доставили на допрос в СК.

33 комментария
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В Москве по делу Ивана Голунова задержали несколько полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Информацию «Медузе» подтвердил Голунов.

Точное число задержанных неизвестно. ТАСС, со ссылкой на источник близкий к следствию, сообщил о пятерых фигурантах. Предположительно, их уже доставили на допрос в Следственный комитет.

Голунова задержали 7 июня по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы обнаружили при обыске. Через несколько дней дело закрыли, а корреспондента отпустили. Журналист связал случившееся с его расследованием о похоронном бизнесе.

13 января Следственный комитет прислал Голунову уведомление о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий во время задержания журналиста. Согласно тексту письма, дело было возбуждено 18 декабря, за день до пресс-конференции Путина.

14 января СК признал Голунова потерпевшим в деле и пригласили на допрос, который состоялся 20 января.

Обновлено в 10:20:

Представитель СКР подтвердил «Интерфаксу» факт задержания. Ведомство заявило, что к следователю доставлено пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы.

Обновлено в 10:56:

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил имена задержанных. Среди них бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров, а также бывшие оперативники Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

#новости #делоголунова

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33 комментария
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Zoibana

19

Весело сейчас этим ментам. Между молотом и наковальней оказаться по своей тупости. Мелюзгу-исполнителей ща посадят, объявят, что это была их личная инициатива, а реальные мусора, давшие им этот приказ, будут отъедать жопу дальше

Ответить

Goodsanta

Zoibana
3

Между молотом и наковальней оказаться по своей тупости

Мелюзгу-исполнителей ща посадят, объявят, что это была их личная инициатива, а реальные мусора, давшие им этот приказ, будут отъедать жопу дальше

Сам же себе противоречишь. Условный сержант тупо отъезжает на зону за то, что выполнял приказ. А товарищ подполковник получит новую звезду за выявление коррупционных элементов.

Ответить

Zoibana

Goodsanta
1

В чем противоречие? Исполнители сдать своих начальников не могут и сядут сами. А начальники их сдадут и не моргнут даже

Ответить

InD1G0X .

Zoibana
1

Было бы кому сдавать, там же вся вертикаль прогнила

Ответить

Danil Shch

Zoibana
0

согласен, в странах с режимами подобным нашему ментам тяжелее всего
они получают пиздюлей со всех сторон, как за выполнение своей работы, так и за бездействия, могут сесть за выполнения приказа или за не выполнения приказа
и хз что им с этим делать

Ответить

Шапка Ландквиста

Danil
8

Не идти в менты?

Ответить

Danil Shch

Шапка
1

а если тебе по воле сердца хочется ловить негодяев и очищать нашу грешную землю

да и совсем без ментов будет грустно жить

Ответить

Шапка Ландквиста

Danil
2

Ну если тебе по воле сердца так хочется, то пожалуйста, только не жалуйся, что тебе потом розовые очки в жопу запихают.
А совсем без ментов не останемся, не боись)) просто вопрос в престиже профессии.

Ответить

Artur Abizgeldin

Danil
1

То ты за пару месяцев понимаешь, что твою волю в наших правоохранительных органах не реализовать и валишь от туда

Ответить

Павел Тявин

Danil
0

а если тебе по воле сердца хочется ловить негодяев и очищать нашу грешную землю

Нынче это хлеб блоггеров.

Ответить

NiemandDa

Danil
0

Неоднократно натыкался на тезис, что идейные в полиции долго не протягивают. Сама система заботится об их выкидывании из нее

Ответить

Владимир Дыркин

Zoibana
0

Уроком для других послужит

Ответить

Zoibana

Владимир
0

А в чем урок?
Тут как повезёт. Могут наградить и повысить за лояльность и «верную службу», а могут и посадить, когда за жопу взяли

Ответить

Владимир Дыркин

Zoibana
0

урок в том, что в подобных схемах не надо участвовать

Ответить

Zoibana

Владимир
1

Если ты работаешь в органах, так или иначе ты все равно в них участвуешь. Тут сам факт работы в органах - уже сомнительное достиженте

Ответить

Евгений Тумин

Zoibana
0

А если это вовсе не менты? А такие же «Голуновы», только никому не известные) которых заставили сказать что они менты) 

Ответить

Goodsanta

12

А сегодня мы выясним, кого нужно задержать за сфабрикованное дело Голунова - у нас 100 сотрудников, нужно 5 подозреваемых. ПОЕХАЛИ!!!

Ответить

Роман Белоус

–2

Надо было валить из страны пока время было, долбоёбы. Спокойно полит. убежище можно было выбить

Ответить

Сергей Рязанцев

Роман
18

Полит. убежище на каком основании? На том, что им на родине наркотики запрещают подбрасывать?

Ответить

Сергей Ляхов

Роман
12

они такие: "я полицейский и подбросил наркотики журналисту, дайте, пожалуйста, политическое убежище"

Ответить

Дитковский

0

Пытаясь срубить под корень они срывают листики

Ответить

Zoibana

Дитковский
7

Там под корой товарищ майор сидит, его не задеть нужно. А ещё лучше бы и удобрить

Ответить

Mikhail Lukup

Zoibana
0

...им землю.

Ответить

Zoibana

Mikhail
0

Пройдемте

Ответить

Ilya Chekalsky

1

Отменяю свой комментарий от 28 окт 2019 года (https://tjournal.ru/123213?comment=2796062)

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Сергей Рязанцев

Ilya
0

Еще ж не посадили

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Zoibana

Сергей
4

Применяет снова свой комментарий

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CommentBot

Ilya
1
Ответить

Alexander Shpak

1

Если они на это пошли осознанно и не уволились, получив преступный приказ, значит должны нести ответственность в рамках УК

Ответить

Goodsanta

0

Удалено (не товарищем майором)

Ответить

Sergey Volkov

0

 бывих 

Это что за слово TJ ??

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Well Keynell

Sergey
0

бивни

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Ni Ck

0

Надеюсь журналисты дожмут это дело и там все присядут вместе с руководством

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