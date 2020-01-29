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Их уже доставили на допрос в СК.
В Москве по делу Ивана Голунова задержали несколько полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Информацию «Медузе» подтвердил Голунов.
Точное число задержанных неизвестно. ТАСС, со ссылкой на источник близкий к следствию, сообщил о пятерых фигурантах. Предположительно, их уже доставили на допрос в Следственный комитет.
Голунова задержали 7 июня по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы обнаружили при обыске. Через несколько дней дело закрыли, а корреспондента отпустили. Журналист связал случившееся с его расследованием о похоронном бизнесе.
13 января Следственный комитет прислал Голунову уведомление о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий во время задержания журналиста. Согласно тексту письма, дело было возбуждено 18 декабря, за день до пресс-конференции Путина.
14 января СК признал Голунова потерпевшим в деле и пригласили на допрос, который состоялся 20 января.
Обновлено в 10:20:
Представитель СКР подтвердил «Интерфаксу» факт задержания. Ведомство заявило, что к следователю доставлено пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы.
Обновлено в 10:56:
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил имена задержанных. Среди них бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров, а также бывшие оперативники Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.
Весело сейчас этим ментам. Между молотом и наковальней оказаться по своей тупости. Мелюзгу-исполнителей ща посадят, объявят, что это была их личная инициатива, а реальные мусора, давшие им этот приказ, будут отъедать жопу дальше
Между молотом и наковальней оказаться по своей тупости
Мелюзгу-исполнителей ща посадят, объявят, что это была их личная инициатива, а реальные мусора, давшие им этот приказ, будут отъедать жопу дальше
Сам же себе противоречишь. Условный сержант тупо отъезжает на зону за то, что выполнял приказ. А товарищ подполковник получит новую звезду за выявление коррупционных элементов.
согласен, в странах с режимами подобным нашему ментам тяжелее всего
они получают пиздюлей со всех сторон, как за выполнение своей работы, так и за бездействия, могут сесть за выполнения приказа или за не выполнения приказа
и хз что им с этим делать
Не идти в менты?
а если тебе по воле сердца хочется ловить негодяев и очищать нашу грешную землю
да и совсем без ментов будет грустно жить
Ну если тебе по воле сердца так хочется, то пожалуйста, только не жалуйся, что тебе потом розовые очки в жопу запихают.
А совсем без ментов не останемся, не боись)) просто вопрос в престиже профессии.
То ты за пару месяцев понимаешь, что твою волю в наших правоохранительных органах не реализовать и валишь от туда
а если тебе по воле сердца хочется ловить негодяев и очищать нашу грешную землю
Нынче это хлеб блоггеров.
Уроком для других послужит
урок в том, что в подобных схемах не надо участвовать
А если это вовсе не менты? А такие же «Голуновы», только никому не известные) которых заставили сказать что они менты)
А сегодня мы выясним, кого нужно задержать за сфабрикованное дело Голунова - у нас 100 сотрудников, нужно 5 подозреваемых. ПОЕХАЛИ!!!
Надо было валить из страны пока время было, долбоёбы. Спокойно полит. убежище можно было выбить
Полит. убежище на каком основании? На том, что им на родине наркотики запрещают подбрасывать?
они такие: "я полицейский и подбросил наркотики журналисту, дайте, пожалуйста, политическое убежище"
Пытаясь срубить под корень они срывают листики
Там под корой товарищ майор сидит, его не задеть нужно. А ещё лучше бы и удобрить
Отменяю свой комментарий от 28 окт 2019 года (https://tjournal.ru/123213?comment=2796062)
Еще ж не посадили
Если они на это пошли осознанно и не уволились, получив преступный приказ, значит должны нести ответственность в рамках УК
бывих
Это что за слово TJ ??