Их уже доставили на допрос в СК.

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В Москве по делу Ивана Голунова задержали несколько полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Информацию «Медузе» подтвердил Голунов.

Точное число задержанных неизвестно. ТАСС, со ссылкой на источник близкий к следствию, сообщил о пятерых фигурантах. Предположительно, их уже доставили на допрос в Следственный комитет.

Голунова задержали 7 июня по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы обнаружили при обыске. Через несколько дней дело закрыли, а корреспондента отпустили. Журналист связал случившееся с его расследованием о похоронном бизнесе.

13 января Следственный комитет прислал Голунову уведомление о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий во время задержания журналиста. Согласно тексту письма, дело было возбуждено 18 декабря, за день до пресс-конференции Путина.

14 января СК признал Голунова потерпевшим в деле и пригласили на допрос, который состоялся 20 января.

Обновлено в 10:20:

Представитель СКР подтвердил «Интерфаксу» факт задержания. Ведомство заявило, что к следователю доставлено пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы.

Обновлено в 10:56: