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Сейчас властям приходится получать решение суда для доступа к некоторым из них.
Новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил расширить доступ силовиков, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, к различным данным россиян. Об этом сообщают «Ведомости».
С этой инициативой Шадаев выступил на заседании Госсовета. Он считает, что силовикам необходимо обеспечить доступ к 2024 году. Речь идёт о передаче доступа к различной информации, включая банковские сведения, государственных данных, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Управляющий партнёр юридической компании «Коблев и партнёры» Руслан Коблев пояснил, что ведомствам приходится обращаться в суд для получения доступа к различным данным, включая записи разговоров, банковские сведения и многое другое. Несмотря на это, Коблев поддерживает инициативу. По его словам, сейчас суды редко отказывают в выдаче разрешений на доступ к данным. Юрист считает, что необходимо ввести персональные идентификаторы, по которым можно было бы отслеживать обращения за сведениями.
Также глава Минкомсвязи заявил о необходимости цифровизации различных услуг. Он предложил обеспечить полный доступ граждан к электронным медицинским картам и подключить к системе видеоконференций все медицинские организации. Эксперты выразили сомнение в необходимости объяснив это тем, что к 2024 году не все россияне будут иметь доступ к интернету. По их словам, многие из посетителей предпочитают бумажные носители.
Часть выступления Шадаев посвятил цифровизации госуслуг. Он упомянул о замене паспортов на цифровые ID, использование биометрии и заявил, что к 2024 году все россияне получат доступ ко всей информации о себе, которая хранится у государства.
Шадаев занял пост главы Минкомсвязи после ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева. Его утвердили в должности 21 января. Он является вице-президентом «Ростелекома» по цифровым платформам и гендиректором госкомпании «РТ Лабс».
ведомствам приходится
Приходится им, охуенно
Сука, я просто не понимаю, почему государство относится к своим жителям, как к преступникам и врагам. Зачем закручивать все эти гайки, вместо того, чтобы любить своих граждан и давать им необходимые блага? К чему все это?
В 21 веке важнее всего человеческий капитал, который в нашей стране просто просирается на постоянной основе. Как только немного накопится интеллектуального потенциала, устраиваются условия, чтоб умные люди бежали из страны. Октябрьская революция, развал СССР, а теперь еще и вот это. Россия навсегда останется страной на периферии из-за этих мудацких инициатив.
Ты зря пытаешься подойти к ним с точки зрения понимания. Это либо преступники, либо ветераны силовой службы, либо просто старики. Они воспитаны системой СССР, где главное — удержать власть как можно дольше и забирать у населения блага как можно больше. Любые новые идеи, даже такие простые как «давай людям то, что они хотят, и они будут отдавать тебе все налоги» — им кажутся глупостью и происками запада.
О чём ты, у нас президент боится смартфонов, интернета и операционных систем старше windows xp.
Ну это на Западе бездуховном, в Китае, местами, люди важны. А у нас нефть, газ, алмазы, металлы всякие. Нахуй тут люди? Местные бузотёрить начали много, под ногами мешают уважаемым людям. Лучше чучмеков без прав завести, ямы копать, или экспатов для сложной работы. На их век хватит, а там хоть трава не расти
Чучмеки через поколение тоже запросят права. Этот процесс уже сейчас начался. Приезжие из Средней Азии уже требуют оплачиваемые больничные и отпуска.
почему государство относится к своим жителям, как к преступникам и врагам
Потому что бузотёрят в этих своих интернетах и вообще много думают, ишь чо
Потому что половина верхушки - это дикая смесь вороватых торгашей, а вторая потомки НКВД и прочих милых людей. Они иначе не умеют, у них этого просто в понятийной модели нет.
Это как спрашивать, почему отец сына в 2020 году ремнем бьет, когда и банальный мировой опыт, и исследования говорят о том, что это не эффективно и пагубно. А он просто не в состоянии этого понять.
В смысле почему? Потому что большинство населения считают что это нормально
Максут Шадаев предложил расширить доступ силовиков
Если что, выглядит "новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев" вот так (первая картинка).
Прочитал об этой "гениальной идее" в Ведомостях, смотрел, всё думал "чего же в этой фотке такого забавного?".
Не сразу, но понял кого он мне напоминает (вторая картинка).
Нормально он харю отожрал за последние годы
шутка недельной давности
Друже, я его имя-то сегодня утром первый раз услышал.
упомянул о замене паспортов на цифровые ID, использование биометрии и заявил, что к 2024 году все россияне получат доступ ко всей информации о себе, которая хранится у государства.
Наконец-то я получу МУЛЬТИПАСПОРТ
Да, ещё надо обязать носить прозрачную одежду! В целях борьбы с терроризмом, конечно
Надеюсь его уволят как можно скорее. Такие министры нам не нужны.
А к банковским счетам то зачем? Что бы потом база данных утекла в сеть на радость всяким жуликам?