Сейчас властям приходится получать решение суда для доступа к некоторым из них.

В закладки Аудио

​Максут Шадаев Источник TAdviser

Новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил расширить доступ силовиков, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, к различным данным россиян. Об этом сообщают «Ведомости».

С этой инициативой Шадаев выступил на заседании Госсовета. Он считает, что силовикам необходимо обеспечить доступ к 2024 году. Речь идёт о передаче доступа к различной информации, включая банковские сведения, государственных данных, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Управляющий партнёр юридической компании «Коблев и партнёры» Руслан Коблев пояснил, что ведомствам приходится обращаться в суд для получения доступа к различным данным, включая записи разговоров, банковские сведения и многое другое. Несмотря на это, Коблев поддерживает инициативу. По его словам, сейчас суды редко отказывают в выдаче разрешений на доступ к данным. Юрист считает, что необходимо ввести персональные идентификаторы, по которым можно было бы отслеживать обращения за сведениями.

Также глава Минкомсвязи заявил о необходимости цифровизации различных услуг. Он предложил обеспечить полный доступ граждан к электронным медицинским картам и подключить к системе видеоконференций все медицинские организации. Эксперты выразили сомнение в необходимости объяснив это тем, что к 2024 году не все россияне будут иметь доступ к интернету. По их словам, многие из посетителей предпочитают бумажные носители.

Часть выступления Шадаев посвятил цифровизации госуслуг. Он упомянул о замене паспортов на цифровые ID, использование биометрии и заявил, что к 2024 году все россияне получат доступ ко всей информации о себе, которая хранится у государства.