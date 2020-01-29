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Arthur Khamzin
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«Ведомости»: новый глава Минкомсвязи предложил предоставить силовикам доступ к данным россиян в онлайне Материал редакции

Сейчас властям приходится получать решение суда для доступа к некоторым из них.

42 комментария
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​Максут Шадаев Источник TAdviser

Новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил расширить доступ силовиков, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, к различным данным россиян. Об этом сообщают «Ведомости».

С этой инициативой Шадаев выступил на заседании Госсовета. Он считает, что силовикам необходимо обеспечить доступ к 2024 году. Речь идёт о передаче доступа к различной информации, включая банковские сведения, государственных данных, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Управляющий партнёр юридической компании «Коблев и партнёры» Руслан Коблев пояснил, что ведомствам приходится обращаться в суд для получения доступа к различным данным, включая записи разговоров, банковские сведения и многое другое. Несмотря на это, Коблев поддерживает инициативу. По его словам, сейчас суды редко отказывают в выдаче разрешений на доступ к данным. Юрист считает, что необходимо ввести персональные идентификаторы, по которым можно было бы отслеживать обращения за сведениями.

Также глава Минкомсвязи заявил о необходимости цифровизации различных услуг. Он предложил обеспечить полный доступ граждан к электронным медицинским картам и подключить к системе видеоконференций все медицинские организации. Эксперты выразили сомнение в необходимости объяснив это тем, что к 2024 году не все россияне будут иметь доступ к интернету. По их словам, многие из посетителей предпочитают бумажные носители.

Часть выступления Шадаев посвятил цифровизации госуслуг. Он упомянул о замене паспортов на цифровые ID, использование биометрии и заявил, что к 2024 году все россияне получат доступ ко всей информации о себе, которая хранится у государства.

Шадаев занял пост главы Минкомсвязи после ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева. Его утвердили в должности 21 января. Он является вице-президентом «Ростелекома» по цифровым платформам и гендиректором госкомпании «РТ Лабс».

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#новости #технологии

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42 комментария
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Дмитрий Алексеевич

56

ведомствам приходится

Приходится им, охуенно

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Сергей Рязанцев

Дмитрий
7

Бедные

Ответить

Isabel Tortton

Сергей
0

ну а что поделать?!

Ответить

Георгий Турманидзе

44

Сука, я просто не понимаю, почему государство относится к своим жителям, как к преступникам и врагам. Зачем закручивать все эти гайки, вместо того, чтобы любить своих граждан и давать им необходимые блага? К чему все это? 

В 21 веке важнее всего человеческий капитал, который в нашей стране просто просирается на постоянной основе. Как только немного накопится интеллектуального потенциала, устраиваются условия, чтоб умные люди бежали из страны. Октябрьская революция, развал СССР, а теперь еще и вот это. Россия навсегда останется страной на периферии из-за этих мудацких инициатив. 

Ответить

Изя Слоу

Георгий
27

Зачем закручивать все эти гайки, вместо того, чтобы любить своих граждан и давать им необходимые блага? К чему все это?

Ответить

Николай Чумаков

Георгий
24

Ты зря пытаешься подойти к ним с точки зрения понимания. Это либо преступники, либо ветераны силовой службы, либо просто старики. Они воспитаны системой СССР, где главное — удержать власть как можно дольше и забирать у населения блага как можно больше. Любые новые идеи, даже такие простые как «давай людям то, что они хотят, и они будут отдавать тебе все налоги» — им кажутся глупостью и происками запада. 

О чём ты, у нас президент боится смартфонов, интернета и операционных систем старше windows xp. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Георгий
7

Ну это на Западе бездуховном, в Китае, местами, люди важны. А у нас нефть, газ, алмазы, металлы всякие. Нахуй тут люди? Местные бузотёрить начали много, под ногами мешают уважаемым людям. Лучше чучмеков без прав завести, ямы копать, или экспатов для сложной работы. На их век хватит,  а там хоть трава не расти

Ответить

Георгий Турманидзе

Дмитрий
0

Чучмеки через поколение тоже запросят права. Этот процесс уже сейчас начался. Приезжие из Средней Азии уже требуют оплачиваемые больничные и отпуска. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Дмитрий
0

так в Китае давно же уже реализовано то, что в этой статье написано. 

Ответить

Artem Kondratev

Георгий
7

Потому что половина верхушки - это дикая смесь вороватых торгашей, а вторая потомки НКВД и прочих милых людей. Они иначе не умеют, у них этого просто в понятийной модели нет.

Это как спрашивать, почему отец сына в 2020 году ремнем бьет, когда и банальный мировой опыт, и исследования говорят о том, что это не эффективно и пагубно. А он просто не в состоянии этого понять.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Artem
0

а если били проводом, это считается?

Ответить

Denis Lisovski

Георгий
4

 почему государство относится к своим жителям, как к преступникам и врагам

Потому что бузотёрят в этих своих интернетах и вообще много думают, ишь чо

Ответить

Arthur Khamzin

Denis
0

не, ну а чё они
А ребята стараются, законы принимают. Всё на благо общества.

Ответить

Mezzo Deesa

Георгий
4

А зачем нужны умные люди для выкачивания нефти?

Ответить

fox_rus

Георгий
1

Так ведь никто не против

Ответить

шарлиз терон loves е.коловрата

Георгий
0

Доброе утро

Ответить

hyposlasher

Георгий
0

В смысле почему? Потому что большинство населения считают что это нормально

Ответить

Slow Dimon

Георгий
0

Потому что ничему новому их не учат, они ничего другого не умеют.

Ответить

Просто Тимуррр

Георгий
0

Во-первых, не государство, а конкретные люди. Во-вторых, не как к преступникам, а как к неразумным детям. Что нужно делать с ребенком, чтоб он сам не убился и любимую вазу не разбил? Контролировать.

Ответить

Dear Moscow,

20

Максут Шадаев предложил расширить доступ силовиков

Если что,  выглядит "новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев" вот так (первая картинка).

Прочитал об этой "гениальной идее" в Ведомостях, смотрел, всё думал "чего же в этой фотке такого забавного?".
Не сразу, но понял кого он мне напоминает (вторая картинка).

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Dear
5

Нормально он харю отожрал за последние годы

Ответить

Александра Хотимченко

Дмитрий
6

Как и любой чиновник на халявных харчах 

Ответить

bro mi

Dear
0

Вааау, шутка недельной давности, кнчн не сразу понял, понимаем.

Ответить

Dear Moscow,

bro
1

шутка недельной давности

Друже, я его имя-то сегодня утром первый раз услышал.

Ответить

Volodya Nebilet

8

А иди-ка ты нахуй с такими предложениями.

Ответить

Goodsanta

7

Сейчас властям приходится получать решение судя

А потом нести его тудя

Ответить

Ilya Korotkov

6

прыщавый жирный пидорас  🤔

Ответить

Goodsanta

5

упомянул о замене паспортов на цифровые ID, использование биометрии и заявил, что к 2024 году все россияне получат доступ ко всей информации о себе, которая хранится у государства.

Наконец-то я получу МУЛЬТИПАСПОРТ

Ответить

Eugen T

4

Да, ещё надо обязать носить прозрачную одежду! В целях борьбы с терроризмом, конечно

Ответить

bor_vn

Eugen
1

Молодым женщинам с хорошим телом.
Страшные не могут быть террористами.

Ответить

bro mi

2

Министерства носков соревнуются в глубокой глотке.

Ответить

Alex Pavljenko

1

Надеюсь его уволят как можно скорее. Такие министры нам не нужны.

Ответить

Nikita

Alex
2

Нам нет. А им - да. Ты ещё не понял что новый кабинет министров, включая главного, состоит из ебанатов (даже хуже чем прошлые) не случайно??

Ответить

Алексей Михайлович

1

А где комментарий: «К очку своему лучше доступ предоставь»? 🤷🏿‍♀️

Ответить

Соус Пестеля

Алексей
1

Видимо, в этом самом очке. В нем же и восторженные крики тех, кто так любит проталкивать точку зрения #честному_человеку_нечего_скрывать, и не дай б-г их про доступ к их очку спросить - сразу словят BSOD.

Ответить

Антон Жучков

0

Может, лучше наооборот?

Ответить

MOSCOW TV

0

Обычный челлендж у ребят. 🤷‍♂️

Ответить

Marko

0

Предлагаю главе Минкомсвязи сходить на ...

Ответить

Александра Хотимченко

0

Они это ещё на полном серьезе обсуждают ( какой стыд

Ответить

Mikhail Lukup

0

А к банковским счетам то зачем? Что бы потом база данных утекла в сеть на радость всяким жуликам?

Ответить

Заур Зауров

Mikhail
0

А инициаторы то кто

Ответить

bor_vn

0

к 2024 году все россияне получат доступ ко всей информации о себе, которая хранится у государства.

Круто главное успеть взять на чужие данные больше кредитов, чем другие граждане возьмут на мои.

Ответить
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