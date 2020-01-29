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Таким образом американец пытался выступить за легализацию марихуаны.
В суде округа Уилсон (штат Теннесси) 20-летнему Спенсеру Бостону (Spencer Boston) предъявили обвинение в хранении марихуаны. Во время судебного заседания он рассказал о плюсах легализации и в подтверждение своей точки зрения закурил самокрутку с марихуаной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа.
Бостон успел сделать несколько затяжек до того, как приставы поняли, что происходит. Его взяли под стражу и вывели из зала суда. Прежде чем нарушителя увели из зала, он повернулся к присутствующими и заявил: «Народ заслуживает большего!». По словам шерифа, весь зал расхохотался.
За свою выходку Бостон поплатился: ему предъявили обвинение в хулиганстве и ещё одном случае хранения марихуаны. Судья также обвинил его в неуважении к суду и назначил наказание в виде 10 суток пребывания в изоляторе временного содержания.
Следующее судебное заседание Бостона назначено на 14 апреля. Ему предоставили право выйти под залог, заплатив три тысячи долларов.
Следующее судебное заседание Бостона назначено на 14 апреля.
Жаль не на 20-е
Весь апрель 2020 это 04.20 так что все норм
Прославился за 3000 долларов
да не
залог - это типа гарантия, что ты не сбежишь, его возвращают
а вот посидеть ему может быть и придётся
Чего сразу неуважение! Он никому плохого ничего не сделал, даже не оскорбил.
Да, -с одной стороны. Колющиеся героином тоже никого не обижают., но статья есть статья.
Просто пиздец, чуваку 20 лет, выглядит уже на 35.
Мозги прокурил.
Еще один обкурыш. Нахуя из 2 стульев, выбирать на какой садиться?! Можно же просто понять все это говно.
Фото сделано в тюрьме. Он на фото улыбается. Ты бы на таком фото был в соплях и слезах.
Если ты побывал в тюрьме и плакал там с проебанным очком, то плиз не проецирую на меня свои страдания.
Читай подпись: Фото полицейского участка округа