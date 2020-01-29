Таким образом американец пытался выступить за легализацию марихуаны.

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Спенсер Бостон Фото полицейского участка округа Уилсон

В суде округа Уилсон (штат Теннесси) 20-летнему Спенсеру Бостону (Spencer Boston) предъявили обвинение в хранении марихуаны. Во время судебного заседания он рассказал о плюсах легализации и в подтверждение своей точки зрения закурил самокрутку с марихуаной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа.

Бостон успел сделать несколько затяжек до того, как приставы поняли, что происходит. Его взяли под стражу и вывели из зала суда. Прежде чем нарушителя увели из зала, он повернулся к присутствующими и заявил: «Народ заслуживает большего!». По словам шерифа, весь зал расхохотался.

За свою выходку Бостон поплатился: ему предъявили обвинение в хулиганстве и ещё одном случае хранения марихуаны. Судья также обвинил его в неуважении к суду и назначил наказание в виде 10 суток пребывания в изоляторе временного содержания.