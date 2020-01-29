Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дарья Лейзаренко
2670

В Теннесси обвиняемый в хранении марихуаны выкурил «косяк» во время своего судебного заседания. Его снова арестовали Материал редакции

Таким образом американец пытался выступить за легализацию марихуаны.

15 комментариев
В закладки
Спенсер Бостон  Фото полицейского участка округа Уилсон

В суде округа Уилсон (штат Теннесси) 20-летнему Спенсеру Бостону (Spencer Boston) предъявили обвинение в хранении марихуаны. Во время судебного заседания он рассказал о плюсах легализации и в подтверждение своей точки зрения закурил самокрутку с марихуаной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа.

Бостон успел сделать несколько затяжек до того, как приставы поняли, что происходит. Его взяли под стражу и вывели из зала суда. Прежде чем нарушителя увели из зала, он повернулся к присутствующими и заявил: «Народ заслуживает большего!». По словам шерифа, весь зал расхохотался.

За свою выходку Бостон поплатился: ему предъявили обвинение в хулиганстве и ещё одном случае хранения марихуаны. Судья также обвинил его в неуважении к суду и назначил наказание в виде 10 суток пребывания в изоляторе временного содержания.

Следующее судебное заседание Бостона назначено на 14 апреля. Ему предоставили право выйти под залог, заплатив три тысячи долларов.

#новости #сша #марихуана

Новости
Подписан
Отписаться
Фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому сократили трехлетний срок заключения на три месяца
Мужчина выдавил стекло в автозаке и оно упало на полицейского.
2
24
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дарья Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0440\u0438\u0445\u0443\u0430\u043d\u0430"], "comments": 15, "likes": 24, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 139479, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 29 Jan 2020 13:14:21 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
13 бизнесов, успешных в 2019-2020
Владельцы, сайты, стоимость лидов и воронка продаж — MOAB в ЖЖ Темы Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 139479, "author_id": 217590, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/139479\/get","add":"\/comments\/139479\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/139479"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nuke Iron

4

Следующее судебное заседание Бостона назначено на 14 апреля.

Жаль не на 20-е

Ответить

Samir Touzani

Nuke
3

Весь апрель 2020 это 04.20 так что все норм

Ответить

Кисель Имбиревич

Samir
1

У них между 04. И 20 будет число стоять так что нэ

Ответить

Andrey Bukhteev

4

Прославился за 3000 долларов 

Ответить

Константин Курасов

Andrey
2

да не
залог - это типа гарантия, что ты не сбежишь, его возвращают
а вот посидеть ему может быть и придётся

Ответить

Andrey Bukhteev

Константин
0

Интересно, не знал

Ответить

Mikhail Lukup

1

Чего сразу неуважение! Он никому плохого ничего не сделал, даже не оскорбил.

Ответить

Не уважаю чиновников

Mikhail
–7

Да, -с одной стороны. Колющиеся героином тоже никого не обижают., но статья есть статья.

Ответить

Mikhail Lukup

Не
0

Это другая статья. Я говорил про уважение.

Ответить

Тимур Петров

–1

Просто пиздец, чуваку 20 лет, выглядит уже на 35.
Мозги прокурил.

Ответить

Tim Moore

Тимур
1

Лучше б водку пил.

Ответить

Тимур Петров

Tim
–1

Еще один обкурыш. Нахуя из 2 стульев, выбирать на какой садиться?! Можно же просто понять все это говно.

Ответить

DESAAD LXI

Тимур
0

Фото сделано в тюрьме. Он на фото улыбается. Ты бы на таком фото был в соплях и слезах. 

Ответить

Тимур Петров

DESAAD
0

Если ты побывал в тюрьме и плакал там с проебанным очком, то плиз не проецирую на меня свои страдания.
Читай подпись: Фото полицейского участка округа

Ответить

Friday

0

Его борьба

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
В соцсетях спорят о старом деле Коби Брайанта об изнасиловании. Журналистку Washington Post отстранили от работы за твит
Канадская правозащитница, назвавшая баскетболиста «насильником», обратилась в полицию после угроз расправой.
255
Новости
ФБК нашёл у семьи нового премьер-министра Михаила Мишустина имущество почти на три миллиарда рублей
Сейчас владельцами этой недвижимости значится Российская Федерация.
153
Новости
«Если можно, отзовите свои проклятья»: Ургант извинился за коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж
Из-за этого изображения православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства, а депутат Госдумы — возбудить уголовное дело.
100
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Начинайте свой день с коронавируса
28
Животные
Верный друг 😻
4
Интернет и мемы
35

Прямой эфир

Alexey Snooker

Чешские программисты бесплатно…

Тимур Петров

В Теннесси обвиняемый в…

Georgiy Batalov

Чешские программисты бесплатно…

Taktischer Corgi

Чешские программисты бесплатно…

Georgiy Batalov

Чешские программисты бесплатно…

Василий Лебедев

Чешские программисты бесплатно…

Yuriy Kovalets

Чешские программисты бесплатно…

Константин Курасов

Чешские программисты бесплатно…

Taktischer Corgi

Чешские программисты бесплатно…

Станислав Шелегов

В Ливане неизвестные попытались…

Константин Курасов

Чешские программисты бесплатно…

Иван Семёныч

Чешские программисты бесплатно…

Friday

В Теннесси обвиняемый в…

Georgiy Batalov

Чешские программисты бесплатно…

Василий Лебедев

Чешские программисты бесплатно…

Yuriy Kovalets

Чешские программисты бесплатно…

vvtwittep

ФСБ заявила о втором…

Bohdan Shtepan

Лучший ситком всех времен

Православие…

Чешские программисты бесплатно…

Константин Курасов

Чешские программисты бесплатно…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]