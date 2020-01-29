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Мужчина выдавил стекло в автозаке и оно упало на полицейского.
Мосгорсуд сократил на три месяца срок тюремного заключения Эдуарда Малышевского, обвинённого в причинении насилия по отношению к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом сообщила корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Судья заявила, что сократила срок с учётом компенсации потерпевшему полицейскому. Теперь Малышевскому предстоит отбыть наказание в виде двух лет и девяти месяцев тюрьмы. Изначально его приговорили к трём годам колонии.
Малышевского задержали в Москве после акции 27 июля. Его арестовали на 13 суток, после чего выпустили. Через месяц силовики задержали его в качестве фигуранта уголовного дела.
По версии следствия, после задержания мужчина выдавил стекло в автозаке. Оно упало на голову полицейскому Дмитрию Астафьеву. Силовик был в обмундировании, но он утверждает, что всё равно испытал боль. Прокурор запросил 3,5 года тюрьмы, но Тверской суд приговорил его к трём годам заключения.