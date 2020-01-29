Мужчина выдавил стекло в автозаке и оно упало на полицейского.

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Мосгорсуд сократил на три месяца срок тюремного заключения Эдуарда Малышевского, обвинённого в причинении насилия по отношению к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом сообщила корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Судья заявила, что сократила срок с учётом компенсации потерпевшему полицейскому. Теперь Малышевскому предстоит отбыть наказание в виде двух лет и девяти месяцев тюрьмы. Изначально его приговорили к трём годам колонии.

Малышевского задержали в Москве после акции 27 июля. Его арестовали на 13 суток, после чего выпустили. Через месяц силовики задержали его в качестве фигуранта уголовного дела.