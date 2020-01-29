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Артём Мазанов
1521

ФСБ заявила о втором заблокированном за неделю в России почтовом сервисе из-за сообщений о минированиях — ProtonMail Материал редакции

Спецслужба утверждает, что его начали использовать после блокировки по этой же причине почтового сервиса StartMail.

49 комментариев
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Почтовый сервис ​ProtonMail

ФСБ рассказала о втором заблокированном в России почтовом сервисе из-за массовой рассылки ложных сообщений о минированиях. Доступ ограничили к расположенному в Швейцарии ProtonMail. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Спецслужба заявила, что этот сервис начали использовать после блокировки в России StartMail. ФСБ также рассказала, что ProtonMail использовали и в 2019 году — «для рассылок ложных террористических угроз в отношении 123 объектов».

Сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в 4 субъектах Российской Федерации. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

ФСБ

Роскомадзор добавил, что «на неоднократные запросы о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете ProtonMail реагировал категорическим отказом».

Очередная волна сообщений о минировании объектов идёт с конца ноября 2019 года. То, что угроза взрывов в каком-либо месте реально существовала, официально не подтверждалось. 20 января в Москве эвакуировали более 10 тысяч человек.

#новости #блокировки

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49 комментариев
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John Doe

16
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Alexey Snooker

John
1

Так глядишь и внж Италии отберут.

Ответить

Mircurt

14

Есть шанс, что рассылка продолжится через сервис мэил.ру, чтобы эту помойку забанили навсегда?  

Ответить

Александр ысыыфс

Mircurt
3

Не забанят. к логам маилру у силовиков есть доступ.

Ответить

Иван Семёныч

Александр
0

Что это даёт?

Ответить

Александр ысыыфс

Иван
1

То, что сервис не забанят.

Ответить

Михаил Зеленин

Александр
0

так а что это дает то?
Зарегать акк на мейле не проблема. 

Ответить

Viktor Vasilyev

Михаил
0

Зарегать не проблема. И данные твои получить тоже. Там даже телефон твой есть. Так что ложный донос и к тебе выехали

Ответить

Михаил Зеленин

Viktor
0

куда, на Украину?
Одно время активно минировали оттуда. 

Ответить

Alexander Petcoglo

7

Я не понял, они как это блокируют? Для кого? Типа у россиян нет доступа без впн к серверам протона? Это должно остановить рассылки сообщений о минированиях?

Ответить

Mircurt

Alexander
1

с телегой же сработало 

Ответить

Alexander Petcoglo

Mircurt
0

Как именно сработало? Им же все пользуются.

Ответить

Юрий Истомин

3

Дико извиняюсь за оффтоп, но опера на маке? Зачем? 

Ответить

Kirill Stryaponoff

Юрий
7

Это Firefox. Скорее всего, даже Tor Browser

Ответить

Михаил Зеленин

Kirill
0

кстати подтверждаю, это точно что-то на огнелисе основанное, ибо характерные стрелочки, которых в опере нет, да и бокового бара оперовского нет

Ответить

Православие. Патриотизм.

Юрий
0

Прорвемся, ответят опера!
Прорвемся,
Опера!
*ты дын, тыыын*

Ответить

Михаил Зеленин

Юрий
0

А почему бы и нет? Сафари не айс 

Ответить

Артём Мазанов

Юрий
0

Это Tor, ибо у меня этот сайт уже не открывается 

Ответить

Владимир Земсков

4

Сами силовики и занимались телефонным терроризмом, что бы в дальнейшем был повод заблокировать неугодный сервис.

Ответить

Михаил Зеленин

3

Тупо повод заблокировать протон мейл, как сервис, который не сливает переписку ФСБ.

Ибо псевдоминеры прекрасно смогут и дальше пользоваться протонмейлом используя VPN. 

Ответить

Павел Ткалич

2

Ну заблокировали протон... А возможность отправки писем через него всё равно осталась. Всё что нужно знать о квалификации "работников"

Ответить

Alexey Trifonov

Павел
1

Более того, они заблокировали только основной домен protonmail.com, а само веб-приложение mail.protonmail.com осталось нетронутым

Ответить

Алексей Личевский

Alexey
1

Они всю 185.70.40.0/24 забанили, если не ошибаюсь

Ответить

Паша Красников

Павел
0
Ответить

Alexey Snooker

Павел
0

Даже боюсь представить как они охуеют когда узнают что есть еще ip телефония, точно пол интернета ебнут и вместо TJ будем сидеть на сайте минкульта, а новости узнавать с kremlin ru

Ответить

Иван Семёныч

–21

Пусть банят все это говно, которое юзают телефонные терроры. Останутся нормальные сервисы, не страшно.

Ответить

Volodya Nebilet

Иван
3

Под соусом терроризма и террористов и блочат, что захотят. Это древнейший повод закрутить гайки, ужесточить законы, заткнуть неугодных.

Ответить

Иван Семёныч

Volodya
–4

Что с телефонными этими пидорасами делать?

Ответить

Владимир Земсков

Иван
3

Искать.
А не блокировать сервисы.

Ответить

Паша Красников

Владимир
3

Человек отравился средством для чистки труб? Запретить средства для чистки труб!

Ответить

Иван Семёныч

Владимир
0

Чет не находятся

Ответить

Паша Красников

Иван
2

Какие, блять, телефонные? Тут электронную почту блокируют, а сим-карты вообще по паспорту продаются.

Ответить

Иван Семёныч

Паша
–1

«Телефонные террористы» как общее обозначение для тех, кто рассылает подобную инфу

Ответить

Паша Красников

Иван
0

Тебе будет норм, когда запретят выходить на улицу, ведь там маньяки, насильники и ТЕРРОРИСТЫ совершают преступления?

Ответить

Иван Семёныч

Паша
0

Не убедил)Пока не норм людям пострадавшим от ложных эвакуаций

Ответить

Михаил Зеленин

Иван
0

не тригериться на эмейлы от анонимов, например 

Ответить

bitch, please

Иван
0

Угощаешь

Ответить

Владимир Дыркин

0

а как они его блокируют, если всё работает, объясните мне 

Ответить

Goodsanta

Владимир
4
Ответить

Маверик Рунун

–1

да бляяядь(( 

Ответить

German Times

0

там они думают, что школьники отправляют письма, что ВПН не поможет?

Ответить

Юрий Коновалов

German
0

они видимо приём блокируют а не вообще. типа помечают как спам

Ответить

Михаил Зеленин

Юрий
1

а смысл, почему бы тогда тупо не тригериться на письма с этих доменов? 

Ответить

Alexey Snooker

Михаил
0

Потому что изъебнуться надо

Ответить

Паша Красников

0

Протон заблокировали! Я думал, что он первый попадёт под нож.

Ответить

Volodya Nebilet

0

ДА ЧЕ ВЫ, МЫ ПРОСТО ХОТИМ ПОЧИТАТЬ ВАШУ ПЕРЕПИСКУ

Ответить

Игорь

0

Сначала говорили, что все шлют с Украины, поэтому невозможно их наказать. И в итоге блокируют Протон на территории России.

Ну блять, ну что за бред

Ответить

vvtwittep

0

Под это дело можно все неугодные сервисы забанить. Молодцы. 

Ответить

Игорь Туманов

–1

Молодцы! Не зря работают! 

Ответить
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