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Спецслужба утверждает, что его начали использовать после блокировки по этой же причине почтового сервиса StartMail.
ФСБ рассказала о втором заблокированном в России почтовом сервисе из-за массовой рассылки ложных сообщений о минированиях. Доступ ограничили к расположенному в Швейцарии ProtonMail. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
Спецслужба заявила, что этот сервис начали использовать после блокировки в России StartMail. ФСБ также рассказала, что ProtonMail использовали и в 2019 году — «для рассылок ложных террористических угроз в отношении 123 объектов».
Роскомадзор добавил, что «на неоднократные запросы о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете ProtonMail реагировал категорическим отказом».
Очередная волна сообщений о минировании объектов идёт с конца ноября 2019 года. То, что угроза взрывов в каком-либо месте реально существовала, официально не подтверждалось. 20 января в Москве эвакуировали более 10 тысяч человек.
Есть шанс, что рассылка продолжится через сервис мэил.ру, чтобы эту помойку забанили навсегда?
Не забанят. к логам маилру у силовиков есть доступ.
Что это даёт?
То, что сервис не забанят.
так а что это дает то?
Зарегать акк на мейле не проблема.
Зарегать не проблема. И данные твои получить тоже. Там даже телефон твой есть. Так что ложный донос и к тебе выехали
Я не понял, они как это блокируют? Для кого? Типа у россиян нет доступа без впн к серверам протона? Это должно остановить рассылки сообщений о минированиях?
Дико извиняюсь за оффтоп, но опера на маке? Зачем?
Это Firefox. Скорее всего, даже Tor Browser
кстати подтверждаю, это точно что-то на огнелисе основанное, ибо характерные стрелочки, которых в опере нет, да и бокового бара оперовского нет
Прорвемся, ответят опера!
Прорвемся,
Опера!
*ты дын, тыыын*
Сами силовики и занимались телефонным терроризмом, что бы в дальнейшем был повод заблокировать неугодный сервис.
Тупо повод заблокировать протон мейл, как сервис, который не сливает переписку ФСБ.
Ибо псевдоминеры прекрасно смогут и дальше пользоваться протонмейлом используя VPN.
Ну заблокировали протон... А возможность отправки писем через него всё равно осталась. Всё что нужно знать о квалификации "работников"
Более того, они заблокировали только основной домен protonmail.com, а само веб-приложение mail.protonmail.com осталось нетронутым
Даже боюсь представить как они охуеют когда узнают что есть еще ip телефония, точно пол интернета ебнут и вместо TJ будем сидеть на сайте минкульта, а новости узнавать с kremlin ru
Пусть банят все это говно, которое юзают телефонные терроры. Останутся нормальные сервисы, не страшно.
Под соусом терроризма и террористов и блочат, что захотят. Это древнейший повод закрутить гайки, ужесточить законы, заткнуть неугодных.
Что с телефонными этими пидорасами делать?
Искать.
А не блокировать сервисы.
Человек отравился средством для чистки труб? Запретить средства для чистки труб!
Какие, блять, телефонные? Тут электронную почту блокируют, а сим-карты вообще по паспорту продаются.
«Телефонные террористы» как общее обозначение для тех, кто рассылает подобную инфу
Тебе будет норм, когда запретят выходить на улицу, ведь там маньяки, насильники и ТЕРРОРИСТЫ совершают преступления?
а как они его блокируют, если всё работает, объясните мне
там они думают, что школьники отправляют письма, что ВПН не поможет?
они видимо приём блокируют а не вообще. типа помечают как спам
а смысл, почему бы тогда тупо не тригериться на письма с этих доменов?
Сначала говорили, что все шлют с Украины, поэтому невозможно их наказать. И в итоге блокируют Протон на территории России.
Ну блять, ну что за бред