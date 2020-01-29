Спецслужба утверждает, что его начали использовать после блокировки по этой же причине почтового сервиса StartMail.

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Почтовый сервис ​ProtonMail

ФСБ рассказала о втором заблокированном в России почтовом сервисе из-за массовой рассылки ложных сообщений о минированиях. Доступ ограничили к расположенному в Швейцарии ProtonMail. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Спецслужба заявила, что этот сервис начали использовать после блокировки в России StartMail. ФСБ также рассказала, что ProtonMail использовали и в 2019 году — «для рассылок ложных террористических угроз в отношении 123 объектов».

Сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в 4 субъектах Российской Федерации. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. ФСБ

Роскомадзор добавил, что «на неоднократные запросы о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете ProtonMail реагировал категорическим отказом».