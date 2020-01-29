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Им могут разрешить получать в онлайне те данные, которые они уже получают в бумажном виде.
Новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев отверг публикацию «Ведомостей» об идее расширения доступа силовиков к данным россиян. Об этом пишет РБК.
Шадаев пояснил, что на заседании Госсовета обсуждалась идея «полностью уйти от бумажных запросов и использовать систему межведомственного электронного взаимодействия для получения данных от ведомств и организаций без расширения полномочий этих органов».
29 января «Ведомости» заявили, что Шадаев предложил расширить доступ силовиков, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, к различным данным россиян.
Ну как бы очевидно, что фсб уже имеет доступ к любым данным о россиянах, просто теперь этот доступ будет у мамкиных хакеров, круто че.