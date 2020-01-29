Им могут разрешить получать в онлайне те данные, которые они уже получают в бумажном виде.

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​Максут Шадаев Снимок с сайта правительства

Новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев отверг публикацию «Ведомостей» об идее расширения доступа силовиков к данным россиян. Об этом пишет РБК.

Шадаев пояснил, что на заседании Госсовета обсуждалась идея «полностью уйти от бумажных запросов и использовать систему межведомственного электронного взаимодействия для получения данных от ведомств и организаций без расширения полномочий этих органов».

Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге — что создает серьёзную нагрузку для всех участников. Максут Шадаев глава Минкомсвязи