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Артём Мазанов
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Глава Минкомсвязи отверг идею расширения доступа силовиков к данным россиян Материал редакции

Им могут разрешить получать в онлайне те данные, которые они уже получают в бумажном виде.

3 комментария
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​Максут Шадаев Снимок с сайта правительства

Новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев отверг публикацию «Ведомостей» об идее расширения доступа силовиков к данным россиян. Об этом пишет РБК.

Шадаев пояснил, что на заседании Госсовета обсуждалась идея «полностью уйти от бумажных запросов и использовать систему межведомственного электронного взаимодействия для получения данных от ведомств и организаций без расширения полномочий этих органов».

Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге — что создает серьёзную нагрузку для всех участников.

Максут Шадаев
глава Минкомсвязи

29 января «Ведомости» заявили, что Шадаев предложил расширить доступ силовиков, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, к различным данным россиян.

#новости #технологии

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3 комментария
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шарлиз терон loves е.коловрата

3

Раз опроверг, значит правда

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Артём Арцыбушев

1

Ну как бы очевидно, что фсб уже имеет доступ к любым данным о россиянах, просто теперь этот доступ будет у мамкиных хакеров, круто че.

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Alexey Snooker

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Сосибо

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