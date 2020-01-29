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Все задержанные являются бывшими наркополицейскими.
Следственный комитет прокомментировал задержание пятерых бывших силовиков по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По версии следствия, задержанные хранили наркотические вещества, которые подбросили к журналисту в рюкзак и квартиру. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В СК пояснили, что все задержанные работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Среди них оперативники Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, а также бывший начальник отдела Игорь Ляховец. С задержанными проводятся следственные действия, после чего им будут предъявлены обвинения.
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Голунов связал это со своим расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили.
13 января СК сообщил Голунову о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий при задержании корреспондента. Его признали потерпевшим и пригласили на допрос.
Утром 29 января СМИ сообщили о задержании пятерых полицейских по делу Голунова. СК подтвердил это, отметив, что сейчас проходит допрос фигурантов.
полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики
А должны были законно!
А их будут грузить по «превышению полномочий» или будут раскручивать по 228?
Очень интимный момент попрошу заметить
Приобретение - 228
Подкинули - превышение видимо
Скомбинируют
Эх, жаль, что в России не как в США: сроки не суммируют, а просто садят на тот, который побольше (несколько пожизненных не получится)
саЖАют, блять.
Сажают на бутылку, а в тюрьму садят. В прочем там тоже сажают на бутылку, так что можно и так и так.
Как не суммируют, если совершишь несколько преступлений, то осудят по одному? Сомнительно, хз
Пока ты отбываешь больший срок - ты отбываешь и меньший (как-то так я понимаю, но могу быть не прав)
Эмммм... Схуяли. У тебя идет рассмотрение дела по нескольким статьям, и собственно уже, исходя из этого у тебя идет конечный срок, который суммируется согласно нашему УПК.
Следственный комитет 29 января 2020: "Полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, а затем подбросили их в рюкзак и квартиру"
Россияне с 6 июня 2019:
Показушная кара
в такой ситуации ничего плохого в показушничестве нет. Когда где-нибудь в Екатеринбурге полицейским предложат в такие игры поиграть, они в первую очередь вспомнят, как их коллеги начали показушно показания давать на себя самих.
они в первую очередь вспомнят, как их коллеги начали показушно показания давать на себя самих
Вполне вероятно, что именно так и было, наркотики не из воздуха же взялись
При этом заказчика не торопятся искать
А его скорее всего будет тяжело привлечь. Даже если попытаются, он скажет: "Я, дескать, просил их только проверить Годунова на что-то незаконное! Я не говорил ему наркоту подбрасывать! Это они сами так решили сделать!"
Андрей Медведев: А я сразу говорил, что это провокация, и что Голунов невиновен!
По квартире каждому за молчание и по должности после отсидки, если будет вообще.
Некоторое время назад: Телеканал «Россия 24» исправит в новом сюжете неверные сведения об «опьянении» корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ. Днем воскресенья канал сообщил, что журналист в момент задержания «находился в состоянии опьянения». Сам Голунов заявил, что ни наркотиков, ни алкоголя не употребляет.
полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики
Ещё они хранили детское порно, трупы в шкафу, множество оружия и различную запрещенную литературу.
моль доела, наверное
Латентный бумер?
Мотайте на ус, действующие офицеры полиции, вас тоже могут в любой момент сдать и поедете вы по этапу. Служите добросовестно. Или не служите.
Будет очень любопытно почитать в деле, где же и как они незаконно приобрети наркотические вещества, и ведётся ли поиск эээ продавцов.
Купили в известном всем магазине, ничего любопытного здесь нет.
Как это незаконно? Это же полиция, они все должны делать законно и по протоколу! Попрошу вас! А вообще ситуация патовая, это реально бред, что себе позволяет творить сотрудник органов, который должен защищать нас, одно слово - мусор.