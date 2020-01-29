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Arthur Khamzin
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СК о деле Ивана Голунова: полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, а затем подбросили их в рюкзак и квартиру Материал редакции

Все задержанные являются бывшими наркополицейскими.

46 комментариев
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Следственный комитет прокомментировал задержание пятерых бывших силовиков по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По версии следствия, задержанные хранили наркотические вещества, которые подбросили к журналисту в рюкзак и квартиру. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК пояснили, что все задержанные работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Среди них оперативники Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, а также бывший начальник отдела Игорь Ляховец. С задержанными проводятся следственные действия, после чего им будут предъявлены обвинения.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище.

Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств.

из заявления Следственного комитета

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Голунов связал это со своим расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили.

13 января СК сообщил Голунову о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий при задержании корреспондента. Его признали потерпевшим и пригласили на допрос.

Утром 29 января СМИ сообщили о задержании пятерых полицейских по делу Голунова. СК подтвердил это, отметив, что сейчас проходит допрос фигурантов.

#новости #делоголунова

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46 комментариев
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Паша Красников

23

полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики

А должны были законно!

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Артём Мазанов

Паша
30

Через Госуслуги

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Иван Курбатов

Паша
3

А их будут грузить по «превышению полномочий» или будут раскручивать по 228?

Очень интимный момент попрошу заметить

Ответить

Иван Семёныч

Иван
0

Приобретение - 228
Подкинули - превышение видимо
Скомбинируют

Ответить

Паша Красников

Иван
0

Эх, жаль, что в России не как в США: сроки не суммируют, а просто садят на тот, который побольше (несколько пожизненных не получится)

Ответить

Эмиль Рубанов

Паша
2

саЖАют, блять.

Ответить

Bradstreet Smith

Эмиль
2

Сажают на бутылку, а в тюрьму садят. В прочем там тоже сажают на бутылку, так что можно и так и так.

Ответить

Дмитрий

Bradstr…
0

Содют

Ответить

Паша Красников

Эмиль
0

@БотЛебедев саЖАют

Ответить

Иван Семёныч

Паша
0

Как не суммируют, если совершишь несколько преступлений, то осудят по одному? Сомнительно, хз

Ответить

Паша Красников

Иван
0

Пока ты отбываешь больший срок - ты отбываешь и меньший (как-то так я понимаю, но могу быть не прав)

Ответить

Vadim Nemnasev

Паша
1

Ты не прав. «Частично суммируя..»

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Иван
0

Частично складывают. Это примерно так выглядит: 4 + 3 = 4.5

Ответить

Дмитрий Орлов

Паша
0

https://tjournal.ru/flood/9262-v-ssha-sudyat-eshche-odnu-uchitelnicu-za-seks-so-starsheklassnikami

В США судят еще одну учительницу за секс со…
В США ещё один скандал с учительницей школы, которая была арестована за сексуальные отношения с…
tjournal.ru
Ответить

Georgiy Batalov

Паша
0

Эмммм... Схуяли. У тебя идет рассмотрение дела по нескольким статьям, и собственно уже, исходя из этого у тебя идет конечный срок, который суммируется согласно нашему УПК.

Ответить

Goodsanta

16

Следственный комитет 29 января 2020: "Полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, а затем подбросили их в рюкзак и квартиру"
Россияне с 6 июня 2019:

Ответить

Марк Лобачёв

5

Показушная кара

Ответить

Антон Сарамуд

Марк
22

в такой ситуации ничего плохого в показушничестве нет. Когда где-нибудь в Екатеринбурге полицейским предложат в такие игры поиграть, они в первую очередь вспомнят, как их коллеги начали показушно показания давать на себя самих.

Ответить

Православие. Патриотизм.

Антон
6

 они в первую очередь вспомнят, как их коллеги начали показушно показания давать на себя самих

Ответить

Georgiy Batalov

Антон
0

в Екатеринбурге

То их похвалит Ройзман

Ответить

Иван Семёныч

Марк
0

Вполне вероятно, что именно так и было, наркотики не из воздуха же взялись

Ответить

Александр

Иван
0

Тиснули вещдоки с рейдов на притоны?

Ответить

Иван Семёныч

Александр
0

В чем смысл обмана? Покупка и хранение куда жёстче должно быть, чем тиснуть вещдок

Ответить

Александр

Иван
0

Незаконное приобретение в любом случае, только способы разные

Ответить

Артем Адамов

7

При этом заказчика не торопятся искать

Ответить

Mikhail Lukup

Артем
1

А его скорее всего будет тяжело привлечь. Даже если попытаются, он скажет: "Я, дескать, просил их только проверить Годунова на что-то незаконное! Я не говорил ему наркоту подбрасывать! Это они сами так решили сделать!" 

Ответить

Oldfag TV

6

Андрей Медведев: А я сразу говорил, что это провокация, и что Голунов невиновен!

Ответить

Артём Мазанов

2

Этот магазин на Гидре закрылся год назад

Ответить

Rodrik Mayer's

2

По квартире каждому за молчание и по должности после отсидки, если будет вообще.

Ответить

Stas Kartuzov

2

Некоторое время назад: Телеканал «Россия 24» исправит в новом сюжете неверные сведения об «опьянении» корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ. Днем воскресенья канал сообщил, что журналист в момент задержания «находился в состоянии опьянения». Сам Голунов заявил, что ни наркотиков, ни алкоголя не употребляет.

Ответить

Владимир Дыркин

1

 полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики

Ещё они хранили детское порно, трупы в шкафу, множество оружия и различную запрещенную литературу.

Ответить

Tim Moore

Владимир
1

У всех у нас есть трупы в шкафу. 
у тебя нет чтоли??

Ответить

Evgeny Petrov

Tim
1

моль доела, наверное

Ответить

Tim Moore

Evgeny
0

У меня в шкафу нафталин. 
люблю, когда моя одежда пахнет как у пенсионера

Ответить

Evgeny Petrov

Tim
0

Латентный бумер?

Ответить

Tim Moore

Evgeny
0

Для чьей-то мамки стараюсь 

Ответить

Паша Красников

Tim
0

У меня вместо нафталина апельсиновые корки

Ответить

Kyler

Tim
0

*скелеты

Ответить

Искандер Вахидов

1

Не может быть

Ответить

Ещё раз

1

Мотайте на ус, действующие офицеры полиции, вас тоже могут в любой момент сдать и поедете вы по этапу. Служите добросовестно. Или не служите.

Ответить

bro mi

1

Будет очень любопытно почитать в деле, где же и как они незаконно приобрети наркотические вещества, и ведётся ли поиск эээ продавцов.

Ответить

Иван Семёныч

bro
0

А это уже будет пропаганда наркотиков по новому закону 😀

Ответить

Валентин Жетонофф

bro
0

закладки? 

Ответить

Анатолий Чередниченко

bro
0

Купили в известном всем магазине, ничего любопытного здесь нет.

Ответить

Denis Levin

0

Как это незаконно? Это же полиция, они все должны делать законно и по протоколу! Попрошу вас! А вообще ситуация патовая, это реально бред, что себе позволяет творить сотрудник органов, который должен защищать нас, одно слово - мусор.

Ответить

Marko

0

Главное в этой новости, что Ивану пока не оч известно о ситуации.

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