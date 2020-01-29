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Екатерина Кузнецова
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Художник обвинил Первый канал в плагиате работы и использовании её для логотипа сериала «Ученица Мессинга» Материал редакции

На телеканале пока отказываются комментировать ситуацию.

9 комментариев
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​Сравнение работ художника Евгения Зубкова и логотипа сериала «Первого канала» Коллаж со страницы автора

Художник и графический дизайнер Евгений Зубков обвинил Первый канал в плагиате авторского леттеринга для использования в качестве логотипа сериала «Ученица Мессинга». Об этом он рассказал во «ВКонтакте».

Я нормально отношусь к копированию в целях самообучения, либо при полном переосмыслении исходного материала. Но не в том случае, когда по «главному каналу страны» в прайм-тайм транслируется моя работа, испорченная людьми, не имеющими даже базовых знаний каллиграфии.

Евгений Зубков
художник, графический дизайнер

В разговоре с TJ Зубков уточнил, что намерен посоветоваться с юристами и написать досудебную претензию к Первому каналу. Художник счёл, что плагиат его работ очевиден, но допустил, что процесс разбирательства затянется.

В доказательство Зубков предложил сравнить элементы своих работ 2015 и 2018 годов с логотипом «Ученицы Мессинга» в анонсе, который показывали на Первом с 20 января.

Логотип появляется на 1:10

«Ученицу Мессинга» сделали для Первого канала «Студия Артель» и кинокомпания «Точка». Логотип, претензии к которому имеет Зубков, показывали в различных анонсах, в том числе в новостях. Он среди прочего есть в некоторых роликах на сайте Первого канала.

В трейлере на YouTube-канале «Точки» и на странице проекта кинокомпании, а также в сериях на сайте Первого канала используется другой логотип.

кадр из трейлера сериала​ с другим логотипом YouTube-канал кинокомпании «Точка»

TJ обратился к Первому каналу за подробностями, но его представитель отказался от комментариев. Сериал «Ученица Мессинга» рассказывает об истории ассистентки артиста-гипнотизёра.

В феврале 2018 года Зубков сталкивался с плагиатом своей работы. Тогда КПРФ использовала его иллюстрацию для оформления статей и листовок о нарушениях в предвыборной агитации на федеральных телеканалах. По словам художника, представители партии проигнорировали его письмо, а на дальнейшие разбирательства в суде у него не было времени. Зубков предполагает, что может вновь вернуться с претензией к КПРФ.

Авторский леттеринг Зубкова часто копируют небольшие магазины с печатной продукцией. В подобных ситуациях он обычно связывается с аккаунтами магазинов и решает вопрос плагиата мирным путём.

​Леттеринг Зубкова на обложке блокнота магазина @tinkerlazer Фото Евгения Зубкова

#новости #сериалы #арт #первыйканал

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9 комментариев
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Andre

13

Кайфовые работы у чувака. Надо передать Лампасу, что каллиграфия может быть читабельной даже.

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exwaifu

11

не имеющими даже базовых знаний каллиграфии

Будто у самого сильно пиздато. Я этих каллиграфов уже не отличаю, настолько однообразные работы.

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Master Oogway

exwaifu
2

аминь братан

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Настя Шамрина

1

Кради как художник...

Ответить

Паша Красников

Настя
3

Плачь как пчела

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патау додик

1

Не опять, а снова...

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theLastLetters

1

ОРТ заставит его оплатить пеар.

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ouxen

0

жаль, теперь его посадят

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Настя Шамрина

ouxen
0

Скорее всего заставят извиниться, что он придумал это раньше

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