На телеканале пока отказываются комментировать ситуацию.

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​Сравнение работ художника Евгения Зубкова и логотипа сериала «Первого канала» Коллаж со страницы автора

Художник и графический дизайнер Евгений Зубков обвинил Первый канал в плагиате авторского леттеринга для использования в качестве логотипа сериала «Ученица Мессинга». Об этом он рассказал во «ВКонтакте».

Я нормально отношусь к копированию в целях самообучения, либо при полном переосмыслении исходного материала. Но не в том случае, когда по «главному каналу страны» в прайм-тайм транслируется моя работа, испорченная людьми, не имеющими даже базовых знаний каллиграфии. Евгений Зубков художник, графический дизайнер

В разговоре с TJ Зубков уточнил, что намерен посоветоваться с юристами и написать досудебную претензию к Первому каналу. Художник счёл, что плагиат его работ очевиден, но допустил, что процесс разбирательства затянется.

В доказательство Зубков предложил сравнить элементы своих работ 2015 и 2018 годов с логотипом «Ученицы Мессинга» в анонсе, который показывали на Первом с 20 января.

Логотип появляется на 1:10

«Ученицу Мессинга» сделали для Первого канала «Студия Артель» и кинокомпания «Точка». Логотип, претензии к которому имеет Зубков, показывали в различных анонсах, в том числе в новостях. Он среди прочего есть в некоторых роликах на сайте Первого канала.

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В трейлере на YouTube-канале «Точки» и на странице проекта кинокомпании, а также в сериях на сайте Первого канала используется другой логотип.

кадр из трейлера сериала​ с другим логотипом YouTube-канал кинокомпании «Точка»

TJ обратился к Первому каналу за подробностями, но его представитель отказался от комментариев. Сериал «Ученица Мессинга» рассказывает об истории ассистентки артиста-гипнотизёра.

В феврале 2018 года Зубков сталкивался с плагиатом своей работы. Тогда КПРФ использовала его иллюстрацию для оформления статей и листовок о нарушениях в предвыборной агитации на федеральных телеканалах. По словам художника, представители партии проигнорировали его письмо, а на дальнейшие разбирательства в суде у него не было времени. Зубков предполагает, что может вновь вернуться с претензией к КПРФ.

Авторский леттеринг Зубкова часто копируют небольшие магазины с печатной продукцией. В подобных ситуациях он обычно связывается с аккаунтами магазинов и решает вопрос плагиата мирным путём.