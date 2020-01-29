В расследовании утверждалось, что у Приходько были неформальные переговоры с Дерипаской на яхте в Норвегии.

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Сергей Приходько​ Снимок с сайта правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность своего помощника Сергея Приходько, следует из распоряжения главы правительства.

Приходько стал известен после выхода в феврале 2018 года расследования Фонда борьбы с коррупцией о бизнесмене Олеге Дерипаске и Насте Рыбке.

Основой для расследования послужили фотографии, видео и книга работницы эскорт-агентства Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Следуя этим материалам, сотрудники ФБК смогли выяснить, что Приходько и Дерипаска отдыхали на яхте у берегов Норвегии в компании девушек из экскорта, в том числе Насти Рыбки. По словам Алексея Навального, отдых на яхте был взяткой политику за оказанные услуги.

На момент выхода расследования Приходько занимал должность вице-премьера. До прихода на работу в правительство Приходько был помощником Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева во время их президентских сроков.