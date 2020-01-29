Полиция угрожала привлечь девушку к ответственности и отказывалась возбуждать дело по факту нападения на неё.

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Ростовская ЛГБТ-активистка Анна Дворниченко уехала из России из-за угроз от сотрудников полиции и нападений противников движения. Об этом девушка рассказала в интервью местному изданию DonNews.

Дворниченко рассказала, что её дважды приглашали в полицию на допрос. В обоих случаях полицейские угрожали привлечь её к ответственности за участие в пикетах и несогласованных акциях. Силовики заявили, что у них есть видеозаписи, на которых она участвует в митингах.

Разговор касался именно меня, моей активистской деятельности в феминистском сообществе и ЛГБТ-сообществе. Хотя говорили, что мне предстоит дать показания по поводу нападений на меня. Мне перечисляли статьи, по которым меня могут привлечь, рассказывали, что они мне могут сделать. Анна Дворниченко ЛГБТ-активистка

Она также рассказала, что неизвестные совершили два нападения на неё. Во время одного из пикетов молодой человек подбежал к ней с криком «Долой Содом и Гоморру» и брызнул в лицо из газового баллончика.

Второй раз один из противников ЛГБТ-движения пришёл в кафе, где проходила лекция, посвящённая взаимодействию феминизма и ЛГБТ-активизма. Он бросил в помещение дымовую шашку и распылил там перцовый баллончик.

По словам активистки, она обращалась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нападения. Силовики отказались проводить расследование.