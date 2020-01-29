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Полиция угрожала привлечь девушку к ответственности и отказывалась возбуждать дело по факту нападения на неё.
Ростовская ЛГБТ-активистка Анна Дворниченко уехала из России из-за угроз от сотрудников полиции и нападений противников движения. Об этом девушка рассказала в интервью местному изданию DonNews.
Дворниченко рассказала, что её дважды приглашали в полицию на допрос. В обоих случаях полицейские угрожали привлечь её к ответственности за участие в пикетах и несогласованных акциях. Силовики заявили, что у них есть видеозаписи, на которых она участвует в митингах.
Она также рассказала, что неизвестные совершили два нападения на неё. Во время одного из пикетов молодой человек подбежал к ней с криком «Долой Содом и Гоморру» и брызнул в лицо из газового баллончика.
Второй раз один из противников ЛГБТ-движения пришёл в кафе, где проходила лекция, посвящённая взаимодействию феминизма и ЛГБТ-активизма. Он бросил в помещение дымовую шашку и распылил там перцовый баллончик.
По словам активистки, она обращалась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нападения. Силовики отказались проводить расследование.
Теперь девушка эмигрировала в Нидерланды. Сейчас Дворниченко находится в лагере для беженцев, где изучает язык.
молодой человек подбежал к ней с криком «Долой Содом и Гоморру» и брызнул в лицо из газового баллончика.
Скотство.
неизвестный мужчина забросил в помещение дымовую шашку, а после ещё и распылил перцовый баллончик. Чтобы участники лекции не разбежались, неизвестный перекрыл выход из кафе.
Вот это, по-моему, более пиздец.
Честное слово, в нормальном государстве за такое посадили бы очень далеко и очень надолго. А у нас, попробую догадаться, их даже искать никто не стал.
Присела на лицо "правосудия", смачно перданула и уехала. Красава.
перданула тебе в лицо, вот ты и бесишься
Раньше совок крался, теперь фашизм кродеться.
а он куда-то девался? И 5 и 10 лет назад точно так же в гей клубы кидали дымовые шашки, избивали поджидали и срывали различные встречи. Ничего не изменилось. Хуже тоже не стало.
Вам надо с официальным геем Красовским дружить. И продвигать идею "никакой гомофобии в России нет!".