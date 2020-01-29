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Arthur Khamzin
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ЛГБТ-активистка из Ростова-на-Дону покинула Россию из-за угроз от полиции и нападений противников движения Материал редакции

Полиция угрожала привлечь девушку к ответственности и отказывалась возбуждать дело по факту нападения на неё.

13 комментариев
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Ростовская ЛГБТ-активистка Анна Дворниченко уехала из России из-за угроз от сотрудников полиции и нападений противников движения. Об этом девушка рассказала в интервью местному изданию DonNews.

Дворниченко рассказала, что её дважды приглашали в полицию на допрос. В обоих случаях полицейские угрожали привлечь её к ответственности за участие в пикетах и несогласованных акциях. Силовики заявили, что у них есть видеозаписи, на которых она участвует в митингах.

Разговор касался именно меня, моей активистской деятельности в феминистском сообществе и ЛГБТ-сообществе. Хотя говорили, что мне предстоит дать показания по поводу нападений на меня. Мне перечисляли статьи, по которым меня могут привлечь, рассказывали, что они мне могут сделать.

Анна Дворниченко
ЛГБТ-активистка

Она также рассказала, что неизвестные совершили два нападения на неё. Во время одного из пикетов молодой человек подбежал к ней с криком «Долой Содом и Гоморру» и брызнул в лицо из газового баллончика.

Второй раз один из противников ЛГБТ-движения пришёл в кафе, где проходила лекция, посвящённая взаимодействию феминизма и ЛГБТ-активизма. Он бросил в помещение дымовую шашку и распылил там перцовый баллончик.

По словам активистки, она обращалась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нападения. Силовики отказались проводить расследование.

Теперь девушка эмигрировала в Нидерланды. Сейчас Дворниченко находится в лагере для беженцев, где изучает язык.

#новости #лгбт

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13 комментариев
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Dragan Velimirovic

5

молодой человек подбежал к ней с криком «Долой Содом и Гоморру» и брызнул в лицо из газового баллончика.

Скотство.

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Alexander Petcoglo

Dragan
3

 неизвестный мужчина забросил в помещение дымовую шашку, а после ещё и распылил перцовый баллончик. Чтобы участники лекции не разбежались, неизвестный перекрыл выход из кафе.

Вот это, по-моему, более пиздец.

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Dragan Velimirovic

Alexander
3

Честное слово, в нормальном государстве за такое посадили бы очень далеко и очень надолго. А у нас, попробую догадаться, их даже искать никто не стал.

Ответить

Goodsanta

Dragan
1

Зачем искать тех, кого для этого нанимали?

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Но внимание получит комик с биполяркой, на которого даже дело не завели 

Ответить

Максим Пидоренко

1

Не угадал автора по новости

Ответить

Владимир Дыркин

1

Удачи в Нидерландах.

Ответить

Goodsanta

–3

Присела на лицо "правосудия", смачно перданула и уехала. Красава.

Ответить

Владимир Дыркин

Goodsanta
0

перданула тебе в лицо, вот ты и бесишься 

Ответить

Goodsanta

Владимир
2

Да я вообще-то не бешусь. Правильно сделала, что уехала - если на допросе напрямую угрожают - это звоночек

Ответить

Шарль Перро

0

Раньше совок крался, теперь фашизм кродеться.

Ответить

Владимир Дыркин

Шарль
0

а он куда-то девался? И 5 и 10 лет назад точно так же в гей клубы кидали дымовые шашки, избивали поджидали и срывали различные встречи. Ничего не изменилось. Хуже тоже не стало.

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Шарль Перро

Владимир
0

Вам надо с официальным геем Красовским дружить. И продвигать идею "никакой гомофобии в России нет!".

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