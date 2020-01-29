Путин отправил главу Чувашии в отставку из-за утраты доверия. Сразу после исключения из «Единой России»
Материал редакции
Михаил Игнатьев дважды за месяц попал в скандалы — из-за издевательства над пожарным и призыва «мочить» журналистов.
Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева, говорится на сайте Кремля. Согласно указу, причиной стала «утрата доверия президента».
Временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики назначен депутат Государственной думы от региона Олег Николаев. Он состоит в партии «Справедливая Россия».
19 января — на мероприятии в честь Дня печати глава Чувашии призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию». «Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», — подчеркнул он;
19 января — пресс-служба главы Чувашии объяснила призыв Игнатьева просьбой «раскрывать подноготную» тех, кого он считает заказчиками и исполнителями «информационной войны». Представители Игнатьева заявили, что против него ведётся атака с целью «целенаправленной дискредитации»;
20 января — Игнатьев извинился перед теми, чьи чувства он задел, сказав о необходимости «мочить» журналистов. Он также отметил, что «смысл его речи был в другом, но, как это бывает обычно, всё передёрнули и переиначили»;
23 января — Игнатьев во время смотра аварийно-спасательной техники в Чебоксарах торжественно вручил ключи от новых пожарных машин. Одного из сотрудников МЧС он заставил подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх;
24 января — фрагмент с пожарным не вошёл в сюжет ВГТРК, но распространился в соцсетях. После того, как ролик приобрёл резонанс, пресс-служба Игнатьева назвала произошедшее «доброй шуткой» на «оптимистичной ноте»;
24 января и позже — в МЧС публично раскритиковали Игнатьева. Глава ведомства Евгений Зиничев назвал его действия неэтичными и недопустимыми. К критике в адрес главы Чувашии присоединились и некоторые другие спасатели;
27 января — комиссия «Единой России» по этике единогласно проголосовала за то, чтобы исключить главу Чувашии из партии. «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек», — заявил ответственный секретарь комиссии и депутат Госдумы Евгений Ревенко;
28 января — Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
Ешь Черри
Стравлен.
Владимир ЗемсковЕшь
Ну по сути сам себя стравил.
Видно же по физиономии, что дегенерат, не хватило ума и смекалки вести себя адекватнее.
Nuke IronВладимир
Причем вести себя адекватней большинства едросов не составит особого труда. Так что он прям худший среди худших
АвдеевЕшь
Замочили
tosikАвдеев
Это чутка позже
Dmitry KrasnovЕшь
о да
Антон Самохин
Emile ZäkievАнтон
я думаю что это заявление не лишено смысла - они скорее всего каким-то образом докучали ему своими расследованиями; у него жопа наверняка порвалась в определенный момент и вот попало на камеру (дважды). Без внешнего прессинга со стороны Навального&Ко возможно он бы не совершил таких уж явных промахов
glimpse unthinkableEmile
А возможно и совершил, возможно ему просто насрать было на Навального&Ко как и большинству остальных губернаторов.
Паша Красниковglimpse
Никите Белых было немного не насрать на Навального
Сергей РязанцевПаша
Ну и где тот Никита?
Паша КрасниковСергей
Воооооооооот!
Дмитрий КораблёвEmile
первый его фейл был явно на основе поджигания жопы, второй вряд ли)
ouxenАнтон
добивались)) опездюливаниями себя в загонах?
Иван Семёнычouxen
У него в мае уже срок заканчивался) выглядит как показательная порка. Сейчас нового более лучшего технократа подсунут
Женя Яночкин
Как такого дегенерата вообще назначили?) Бедные чуваши)
БояринЖеня
Его чуваши выбрали
DraБоярин
Да да, выбрали.
Изя СлоуDra
Молодого технократа!
tosikИзя
Хозяйственника!
KylerИзя
дегенерата (fixed)
БояринDra
Основной момент, что были прямые выбора, а не назначение сверху
DraБоярин
Если ты живёшь в стране и до сих пор не понимаешь, как устроены выборы, то мне тебя жаль.
БояринDra
Жалеть будешь себя по ночам.
Ты видимо не в курсе, что какой-то период назначали прям сверху, в случае с этим товарищем, было через систему прямых выборов. Именно в этом я и поправил Яночкина
DraБоярин
Ну не обижайся, ну чо ты.
И вертеться, как уж на сковородке, не надо, ты прямым текстом выше написал "Его выбрали чуваши", а не "он прошёл через систему прямых выборов". Учитывая, что из себя представляют выборы, смысл у этих двух словосочетаний кардинально разный.
Иван СемёнычDra
Где-то же могут
БояринDra
А вообще, даже если убрать половину процентов, то он бы выиграл всё равно, значит народ его выбрал. При этом явка была 60%, значит остальные положили болт на голосование, вполне возможно это те, кто понимает как устроено голосование и что ходить не нужно. А те, кто посчитал необходимым или кому сказали, пошли и проголосовали за него. Поэтому он и победил, тем более это был его второй срок. В этом плане, не приходить на выборы - это тоже в какой-то степени выбор за нужного.
Иван СемёнычБоярин
60% неплохая явка. В абсолютных числах за него дохрена народа отдали голоса. Почему так, вопрос к чувашам
БояринИван
Dra утверждает, мол это всё вбросы, что нечестные выборы, плюсиков вон сколько насобирал
Kir KirskyБоярин
Андрей Круглов
Дотанцевался
Ded Pihto
Хороший царь борется с перегибами на местах
Боярин
ouxen
где посадки?
Mr. LoveJoyouxen
Звал?
Владимир Дыркин
блять ёбаный тж, ссылки не прикрепляются, сам себе хочешь ответить- открывается редактирование записи. Пиздец.
Сергей ВасильевВладимир
Дыркин.
Словесный Интервент
Блогеры и журналисты стравили?
Владимир Дыркин
у них и предыдущий глава был неадекватный.
https://coub.com/view/6wq6m