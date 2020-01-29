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Сергей Звезда
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Путин отправил главу Чувашии в отставку из-за утраты доверия. Сразу после исключения из «Единой России» Материал редакции

Михаил Игнатьев дважды за месяц попал в скандалы — из-за издевательства над пожарным и призыва «мочить» журналистов.

​Михаил Игнатьев пресс-служба главы Чувашии

Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева, говорится на сайте Кремля. Согласно указу, причиной стала «утрата доверия президента».

Временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики назначен депутат Государственной думы от региона Олег Николаев. Он состоит в партии «Справедливая Россия».

  • 19 января — на мероприятии в честь Дня печати глава Чувашии призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию». «Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», — подчеркнул он;
  • 19 января — пресс-служба главы Чувашии объяснила призыв Игнатьева просьбой «раскрывать подноготную» тех, кого он считает заказчиками и исполнителями «информационной войны». Представители Игнатьева заявили, что против него ведётся атака с целью «целенаправленной дискредитации»;
  • 20 января — Игнатьев извинился перед теми, чьи чувства он задел, сказав о необходимости «мочить» журналистов. Он также отметил, что «смысл его речи был в другом, но, как это бывает обычно, всё передёрнули и переиначили»;
  • 23 января — Игнатьев во время смотра аварийно-спасательной техники в Чебоксарах торжественно вручил ключи от новых пожарных машин. Одного из сотрудников МЧС он заставил подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх;
  • 24 января — фрагмент с пожарным не вошёл в сюжет ВГТРК, но распространился в соцсетях. После того, как ролик приобрёл резонанс, пресс-служба Игнатьева назвала произошедшее «доброй шуткой» на «оптимистичной ноте»;
  • 24 января и позже — в МЧС публично раскритиковали Игнатьева. Глава ведомства Евгений Зиничев назвал его действия неэтичными и недопустимыми. К критике в адрес главы Чувашии присоединились и некоторые другие спасатели;
  • 27 января — комиссия «Единой России» по этике единогласно проголосовала за то, чтобы исключить главу Чувашии из партии. «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек», — заявил ответственный секретарь комиссии и депутат Госдумы Евгений Ревенко;
  • 28 января — Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».

#новости #политика

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39 комментариев
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Ешь Черри

42

Стравлен. 

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Владимир Земсков

Ешь
27

Ну по сути сам себя стравил.
Видно же по физиономии, что дегенерат, не хватило ума и смекалки вести себя адекватнее.

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Nuke Iron

Владимир
17

Причем вести себя адекватней большинства едросов не составит особого труда. Так что он прям худший среди худших

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Авдеев

Ешь
3

Замочили 

Ответить

tosik

Авдеев
1

Это чутка позже

Ответить

Dmitry Krasnov

Ешь
1

о да

Ответить

Антон Самохин

13
Ответить

Emile Zäkiev

Антон
16

я думаю что это заявление не лишено смысла - они скорее всего каким-то образом докучали ему своими расследованиями; у него жопа наверняка порвалась в определенный момент и вот попало на камеру (дважды). Без внешнего прессинга со стороны Навального&Ко возможно он бы не совершил таких уж явных промахов

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glimpse unthinkable

Emile
12

А возможно и совершил, возможно ему просто насрать было на Навального&Ко как и большинству остальных губернаторов.

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Паша Красников

glimpse
1

Никите Белых было немного не насрать на Навального

Ответить

Сергей Рязанцев

Паша
2

Ну и где тот Никита?

Ответить

Паша Красников

Сергей
4

Воооооооооот!

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Emile
0

первый его фейл был явно на основе поджигания жопы, второй вряд ли)

Ответить

ouxen

Антон
0

добивались)) опездюливаниями себя в загонах?

Ответить

Иван Семёныч

ouxen
2

У него в мае уже срок заканчивался) выглядит как показательная порка. Сейчас нового более лучшего технократа подсунут

Ответить

Женя Яночкин

2

Как такого дегенерата вообще назначили?) Бедные чуваши)

Ответить

Боярин

Женя
–1

Его чуваши выбрали

Ответить

Dra

Боярин
24

Да да, выбрали.

Ответить

Изя Слоу

Dra
8

Молодого технократа!

Ответить

tosik

Изя
5

Хозяйственника!

Ответить

Kyler

Изя
4

дегенерата (fixed)

Ответить

Боярин

Dra
1

Основной момент, что были прямые выбора, а не назначение сверху

Ответить

Dra

Боярин
4

Если ты живёшь в стране и до сих пор не понимаешь, как устроены выборы, то мне тебя жаль.

Ответить

Боярин

Dra
0

Жалеть будешь себя по ночам.

Ты видимо не в курсе, что какой-то период назначали прям сверху, в случае с этим товарищем, было через систему прямых выборов. Именно в этом я и поправил Яночкина

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Dra

Боярин
5

Ну не обижайся, ну чо ты.

И вертеться, как уж на сковородке, не надо, ты прямым текстом выше написал "Его выбрали чуваши", а не "он прошёл через систему прямых выборов". Учитывая, что из себя представляют выборы, смысл у этих двух словосочетаний кардинально разный.

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Иван Семёныч

Dra
1

Где-то же могут

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Боярин

Dra
0

А вообще, даже если убрать половину процентов, то он бы выиграл всё равно, значит народ его выбрал. При этом явка была 60%, значит остальные положили болт на голосование, вполне возможно это те, кто понимает как устроено голосование и что ходить не нужно. А те, кто посчитал необходимым или кому сказали, пошли и проголосовали за него. Поэтому он и победил, тем более это был его второй срок. В этом плане, не приходить на выборы - это тоже в какой-то степени выбор за нужного.

Ответить

Иван Семёныч

Боярин
1

60% неплохая явка. В абсолютных числах за него дохрена народа отдали голоса. Почему так, вопрос к чувашам

Ответить

Боярин

Иван
0

Dra утверждает, мол это всё вбросы, что нечестные выборы, плюсиков вон сколько насобирал

Ответить

Kir Kirsky

Боярин
0
Ответить

Андрей Круглов

2

Дотанцевался

Ответить

Ded Pihto

2

Хороший царь борется с перегибами на местах

Ответить

Боярин

–1
Ответить

ouxen

0

где посадки?

Ответить

Mr. LoveJoy

ouxen
4

Звал?

Ответить

Владимир Дыркин

1

блять ёбаный тж, ссылки не прикрепляются, сам себе хочешь ответить- открывается редактирование записи. Пиздец.

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
0

Дыркин.

Ответить

Словесный Интервент

0

Блогеры и журналисты стравили? 

Ответить

Владимир Дыркин

0

у них и предыдущий глава был неадекватный. 

https://coub.com/view/6wq6m

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