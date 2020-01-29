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Дамир Камалетдинов
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В Пенсильвании зоозащитники призвали отправить местного сурка в отставку и взять на его место робота Материал редакции

Даже животные теряют рабочие места из-за машин.

35 комментариев
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Фото AP

Зоозащитники из организации PETA призвали отправить в отставку сурка Фила из города Панксатони. Его предложили заменить аниматронным животным. Об этом говорится в письме, который представители PETA отправили в клуб сурка.

Сурок Фил известен в городе в качестве талисмана, предсказывающего погоду. Каждое 2 февраля в День сурка его вытаскивают из домика: считается, что если сурок задержится на улице, то зима скоро закончится, а если сразу возвращается назад, то холода задержатся надолго.

В PETA считают, что вспышки, толпа и насильное изъятие из домика — слишком напряжённая ситуация для животного. Зоозащитники также отметили, что нынешние условия не позволяют сурку рыть землю и добывать корм так же, как его менее известным собратьям в природе.

На сайте клуба сурка Панксатони говорится, что Фил живёт в искусственной среде с климат-контролем и регулируемым освещением. Его зоопарк соединён с местными аттракционами, включая парк, сквер и библиотеку в городе.

В PETA уверены, что вместо использования настоящего животного, клубу стоит перейти на искусственного зверька, созданного с помощью современных технологий. Как отметили в организации, такой шаг может даже повысить привлекательность города.

Искусственный Фил вернёт интерес к Панксатони, вызвав много шума как робособака Sony, которая может ходить, играть, плохо себя вести и реагировать на команды. Перейдя на такую версию сурка, вы сможете сохранить город в качестве центра Дня сурка, но гораздо более прогрессивным образом. Речь о том, чтобы направить ежегодную традицию вашего города в свежее и инновационное русло.

из заявления PETA

Зоозащитники также пояснили, что новые поколения растут в других условиях и для них выход сурка из домика «не достоин даже сообщения в соцсетях». По мнению PETA, если проигнорировать демографические изменения, то День сурка может исчезнуть навсегда.

#животные #новости

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35 комментариев
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Авдеев

26

Ребята из PETA:
Не волнует, что в Китае бобров/лис/харьков жрут заживо и продают на рынках
Эти же ребята из PETA:
Переживают, за состояние талисмана Пенсильвании, который живёт и питается лучше, чем половина населения планеты.  

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Ded Pihto

Авдеев
2

Схуяли это ты решил что их китай не волнует?

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Авдеев

Ded
9

Соррян Дед, я просто не в курсах может, они уже разъебали тот рынок, где китайцы торговали сусликами и яйцами оленей? Или они там устроили митинг около посольства Китая? Всё что я слышу от PETA, это как они в очередной раз доебались до локальных историй, типа съемок в фильмах собаки (которую "заставляли" плавать) и до сусликов, на которых выделяется бюджет города. 

Ответить

Ded Pihto

Авдеев
0

А какой рынок они разъебали?

Ответить

Emile Zäkiev

Ded
6

чет в новостные сводки это не попадает. Или ты видел много заголовков типа: ПЕТА выразила ноту протеста в связи с китайской традицией пожирать крысят заживо?

Ответить

Ded Pihto

Emile
2

Гуглим peta china и сразу находим https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51171495

 Peta condemned the incident, calling it "animal cruelty at its worst".

"Pigs experience pain and fear in the same ways that we do, and this disgusting PR stunt should be illegal," Jason Baker, Peta senior vice-president of international campaigns, told BBC News.

Ответить

Emile Zäkiev

Ded
0

убедил

Ответить

Сергей Ермаков

Авдеев
2

Хуйню какую-то сказал. Перед тем как успеть первым запостить шуточки и собрать лайки, погугли их деятельность.
Да, все рынки Китая им не закрыть.
У них достаточно большой объем просветительской работы. Например репортажи для тех кто не понимает как получают мех, пух, медвежью желчь, о экспорте животных и азиатских зоопарках.

Ответить

Zeleny Ded

Авдеев
0

Как будто что-то новое

Ответить

Иван Семёныч

5

На чьи деньги они существуют

Ответить

Сергей Звезда

Иван
4

сурки?

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
13

на сурковскую пропаганду

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
0

Опять весь праздник за счёт россиян

Ответить

Сергей Звезда

Иван
0

https://www.peta.org/donate/ways-to-support-peta/peta-business-friends/

Corporate Giving | PETA Business Friends
Help animals while reaching PETA members and supporters with our business partnership program…
www.peta.org
Ответить

Иван Семёныч

Сергей
3

Какой друг ты сегодня

Ответить

Сергей Звезда

Иван
4

чо-то потом ещё скажите о цене подписки на TJ

Ответить

Авдеев

Сергей
1

Ну всё всё, ты его уделал!

Ответить

Илья Тимофеев

Авдеев
3
Ответить

Emile Zäkiev

Илья
3

борются за вакансию

Ответить

Volodya Nebilet

4

Хотел написать, что зоозащитники дискредитируют самих себя такими заявлениями, но потом подумал, а кому они вообще нужны? Если какая-то дичь происходит с животными и без них разберутся. Это просто кружок по интересам, для людей у которых много свободного времени.

Ответить

Emile Zäkiev

Volodya
0

согласен; в законодательных базах почти всех нормальных стран уже прописано какую дичь нельзя делать с животинками, все остальное - от лукавого

Ответить

Igor Chinaski

Emile
0

согласен; в законодательных базах почти всех нормальных стран уже прописано какую дичь нельзя делать с людьми, все правозащитные организации - от лукавого

Ответить

Emile Zäkiev

Igor
1

"вот как убьют суслика вашего - тогда и приходите"

Ответить

Сергей Ермаков

Emile
0

А Китай это нормальная страна или нет? А Россия?

Ответить

Андрей Рядькин

4
Ответить

Владимир Филатов

Андрей
0
Ответить

Станислав Козак

3

Чес-слово!

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Jiminy Jillickers

2
Ответить

Who Am-I

1

Судный день сурка.

Ответить

Святозавр

1

Ждём ремейк фильма.

Ответить

Илья Тимофеев

1

День SU-RKA

Ответить

Дитковский

0

Даже животные теряют рабочие места из-за машин.

Можно трактовать это как признание, что ты хуже животного?

Ответить

ouxen

0

не интересная новость(

Ответить

Изя Слоу

0

Ебанутым нет покоя 

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Сергей Васильев

–1

Зоозащитники из организации PETA 

*террористической организации PETA

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