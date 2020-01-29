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Даже животные теряют рабочие места из-за машин.
Зоозащитники из организации PETA призвали отправить в отставку сурка Фила из города Панксатони. Его предложили заменить аниматронным животным. Об этом говорится в письме, который представители PETA отправили в клуб сурка.
Сурок Фил известен в городе в качестве талисмана, предсказывающего погоду. Каждое 2 февраля в День сурка его вытаскивают из домика: считается, что если сурок задержится на улице, то зима скоро закончится, а если сразу возвращается назад, то холода задержатся надолго.
В PETA считают, что вспышки, толпа и насильное изъятие из домика — слишком напряжённая ситуация для животного. Зоозащитники также отметили, что нынешние условия не позволяют сурку рыть землю и добывать корм так же, как его менее известным собратьям в природе.
На сайте клуба сурка Панксатони говорится, что Фил живёт в искусственной среде с климат-контролем и регулируемым освещением. Его зоопарк соединён с местными аттракционами, включая парк, сквер и библиотеку в городе.
В PETA уверены, что вместо использования настоящего животного, клубу стоит перейти на искусственного зверька, созданного с помощью современных технологий. Как отметили в организации, такой шаг может даже повысить привлекательность города.
Зоозащитники также пояснили, что новые поколения растут в других условиях и для них выход сурка из домика «не достоин даже сообщения в соцсетях». По мнению PETA, если проигнорировать демографические изменения, то День сурка может исчезнуть навсегда.
Ребята из PETA:
Не волнует, что в Китае бобров/лис/харьков жрут заживо и продают на рынках
Эти же ребята из PETA:
Переживают, за состояние талисмана Пенсильвании, который живёт и питается лучше, чем половина населения планеты.
Соррян Дед, я просто не в курсах может, они уже разъебали тот рынок, где китайцы торговали сусликами и яйцами оленей? Или они там устроили митинг около посольства Китая? Всё что я слышу от PETA, это как они в очередной раз доебались до локальных историй, типа съемок в фильмах собаки (которую "заставляли" плавать) и до сусликов, на которых выделяется бюджет города.
чет в новостные сводки это не попадает. Или ты видел много заголовков типа: ПЕТА выразила ноту протеста в связи с китайской традицией пожирать крысят заживо?
Гуглим peta china и сразу находим https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51171495
Peta condemned the incident, calling it "animal cruelty at its worst".
"Pigs experience pain and fear in the same ways that we do, and this disgusting PR stunt should be illegal," Jason Baker, Peta senior vice-president of international campaigns, told BBC News.
Хуйню какую-то сказал. Перед тем как успеть первым запостить шуточки и собрать лайки, погугли их деятельность.
Да, все рынки Китая им не закрыть.
У них достаточно большой объем просветительской работы. Например репортажи для тех кто не понимает как получают мех, пух, медвежью желчь, о экспорте животных и азиатских зоопарках.
На чьи деньги они существуют
сурки?
на сурковскую пропаганду
Какой друг ты сегодня
Хотел написать, что зоозащитники дискредитируют самих себя такими заявлениями, но потом подумал, а кому они вообще нужны? Если какая-то дичь происходит с животными и без них разберутся. Это просто кружок по интересам, для людей у которых много свободного времени.
согласен; в законодательных базах почти всех нормальных стран уже прописано какую дичь нельзя делать с животинками, все остальное - от лукавого
согласен; в законодательных базах почти всех нормальных стран уже прописано какую дичь нельзя делать с людьми, все правозащитные организации - от лукавого
Даже животные теряют рабочие места из-за машин.
Можно трактовать это как признание, что ты хуже животного?