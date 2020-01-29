Даже животные теряют рабочие места из-за машин.

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Фото AP

Зоозащитники из организации PETA призвали отправить в отставку сурка Фила из города Панксатони. Его предложили заменить аниматронным животным. Об этом говорится в письме, который представители PETA отправили в клуб сурка.

Сурок Фил известен в городе в качестве талисмана, предсказывающего погоду. Каждое 2 февраля в День сурка его вытаскивают из домика: считается, что если сурок задержится на улице, то зима скоро закончится, а если сразу возвращается назад, то холода задержатся надолго.

В PETA считают, что вспышки, толпа и насильное изъятие из домика — слишком напряжённая ситуация для животного. Зоозащитники также отметили, что нынешние условия не позволяют сурку рыть землю и добывать корм так же, как его менее известным собратьям в природе.

На сайте клуба сурка Панксатони говорится, что Фил живёт в искусственной среде с климат-контролем и регулируемым освещением. Его зоопарк соединён с местными аттракционами, включая парк, сквер и библиотеку в городе.

В PETA уверены, что вместо использования настоящего животного, клубу стоит перейти на искусственного зверька, созданного с помощью современных технологий. Как отметили в организации, такой шаг может даже повысить привлекательность города.

Искусственный Фил вернёт интерес к Панксатони, вызвав много шума как робособака Sony, которая может ходить, играть, плохо себя вести и реагировать на команды. Перейдя на такую версию сурка, вы сможете сохранить город в качестве центра Дня сурка, но гораздо более прогрессивным образом. Речь о том, чтобы направить ежегодную традицию вашего города в свежее и инновационное русло. из заявления PETA