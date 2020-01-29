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Сергей Звезда
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Путин помиловал осуждённую за контрабанду и хранение наркотиков израильтянку Нааму Иссахар Материал редакции

Спустя три дня после её просьбы.

62 комментария
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Наама Иссахар Фото из её фейсбука

Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую российским судом к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом говорится на сайте Кремля.

Руководствуясь принципами гуманности, постановляю:

1. Помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

текст указа Путина

О том, что Иссахар попросила Путина о помиловании, стало известно 26 января. По словам её адвокатов, осуждённая приняла такое решение после обсуждения слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Суть слов Пескова заключалась в том, что президент не собирается ничего делать, пока она лично к нему не обратится: «Как можно помиловать, если она не просит о помиловании? В данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены. Хотя бы для того, чтобы процесс пошёл».

Израильтянка Наама Иссахар, осуждённая по делу о…
Кремль ждал этой просьбы, чтобы «дело продвинулось».
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Иссахар задержали в апреле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. При пересадке на рейс из Дели в Тель-Авив она сдала вещи в багаж в Дели. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 грамм гашиша. Адвокаты обращали внимание, что Иссахар не пересекала границу с Россией и находилась в транзитной зоне.

К 27 января Иссахар частично признала вину. «Она действительно провозила наркотики, но никакого умысла на контрабанду у девушки не было», — заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова.

Что происходит вокруг дела Наамы Иссахар: Путин…
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#новости #политика #наркотики

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62 комментария
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Женя Яночкин

23

Слава Путину!! Наш президент!!! Храни господь...

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Yaroslav Maltsev

Женя
8

И вы пасматрите на гэтого сэпаратиста!

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Женя Яночкин

Yaroslav
0

Чуть подправлю:

* І вы паглядзіце на гэтага сепаратыста

Ответить

Alex Pavljenko

Женя
3

Лидер Нации

Ответить

Лев Люкшин

Женя
3

Верховный правитель*

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Женя
3

Политик, лидер и борец

Ответить

Боярин

Женя
0

Валерий Газзаев? Вы?

Ответить

Лев Люкшин

9

Сжалился блять))) 
А на деле очередной раз обосрался везде, где только можно.

Ответить

Alex Pavljenko

Лев
0

нигде он не обсирался. уверен, это все было спланировано. наама просто жертва режима.

Ответить

Лев Люкшин

Alex
7

Ну да)))) Его попросили отпустить, а он сидел и ждал лично от неё просьбы как додик))) не обосрался

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Лев
2

Ну так если хочешь, чтобы тебя отпустили, проси. В чем проблема? Гордость не позволяет? 

Ответить

Лев Люкшин

Амир
1

В том, что просили её отпустить весьма уважаемые люди.

Ответить

Ещё раз

Лев
1

Президент России по твоему должен пресмыкаться перед т.н. уважаемыми людьми?

Ответить

Лев Люкшин

Ещё
2

То есть это ок пресмыкаться перед челядью из Израиля? Лол

Ответить

Иван Семёныч

Лев
0

Хули ты несёшь)) только рекламу Путину делаешь этим

Ответить

Лев Люкшин

Иван
0

Рекламу Путину)) Ебать ты завернул.

Ответить

Иван Семёныч

Лев
0

Ну так это его плюс, что он не куколдит во внешке перед « уважаемыми людьми»

Ответить

Ещё раз

Лев
0

Эта девчонка пешкой была в геополитической игре.

Ответить

the.nightmarez

Ещё
0

ПЕРЗИДЕНТ РОИССИ, ЦАРЬ-БАТЮШКА, НАШ КОРМИЛЕЦ, МЕССИЯ, ЩТО ДОЛЖЕН ПРЕСМЫКАТСЯ??!!1

Ответить

Иван Семёныч

Лев
0
Ответить

Yaroslav Maltsev

Лев
1

Что подрузамеваешь под "обосрался"?

Ответить

Виталий Белоус

10
Ответить

Вечерние чтения

Виталий
2

Ахаха.
Я ещё пару раз перечитал слово "израильЯнка"

Ответить

Сергей Васильев

4

Буквально 3 миллиона человек сидит за то, что взяли в руки крошку какой-нибудь травы, а Владимир Владимирович Пыня театральным жестом освобождает провозившую чемодан наркотиков... еврейку. Комментарии здесь излишни. 

Ответить

That cat

Сергей
7

За русских Вань заплатить некому

Ответить

the.nightmarez

That
0

Бабы ещё нарожают... Хоть их никто и не просил.

Ответить

Вечерние чтения

Сергей
4

Новая русская мера весов:
10 грамм = чемодан

Ответить

nadav tayzland

Сергей
0

чемодан? 7.5 грамм это какой то мизерный чемодан

Ответить

Иван Маслов

Сергей
0

вот если бы написал без слова еврейку, то было бы нормально. 10 грамм действительно не такая уж и маленькая хапка

Ответить

nadav tayzland

Иван
0

на пару вечеров псидет компанией

Ответить

Владимир Василенко

5

Аххахаах ЯСНО
ТУПАЯ ССАНАЯ ВЛАСТЬ
ГОСПОДИ УМРИТЕ

Ответить

Аркадий Иванов

Владимир
0

Осуждаю призывы к котициду.

Ответить

Влад Романов

3

Вот это неожиданность

Ответить

Московский

2

Дык вроде Израиль России что-то отдал за это, если это не пиздёж

Ответить

Московский

Московский
3

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5/a-52108523

Израиль передал России права на Александровское…
Согласно израильским СМИ, права собственности были переданы Москве еще в конце 2019 года. Ранее…
www.dw.com
Ответить

Сергей Звезда

Московский
0

Мы написали об этом максимально подробно((

Ответить

Вечерние чтения

Московский
0

Ну что ты наговариваешь, всё от чистого большого сердца Путина

Ответить

Vlad F

2

Ураааа! Слава Путину)) 00

Ответить

Дмитрий Грибоедов

2

Сначала поднимает кепку палестинского солдата, потом это. Ты в какую сторону воюешь фраер?

Ответить

Вечерние чтения

2

Если бы просто с позором выгнали и оштрафовали, передав дело в Израиль, иностранные туристы лучше относились к перелётам через Россию.
А тут такая "реклама".

Ответить

Михаил Шапиро

1

А наша сторона что получила? 🤔 Территории какие-то? Или спасибо в день холокоста?

Ответить

Лев Люкшин

Михаил
1

В Израиле КРЫМ теперь наш

Ответить

Alex Maz

1

Ну мама же попросила! Как тут отказать.

Ответить

Вечерние чтения

Alex
0

Она и раньше просила.
Дали 7 лет.
Потому что накрутили не просто хранение, а контрабанду.

Ответить

Марк Лобачёв

1

Рад за девушку. Как обычно, спасибо за шумиху! Только она и помогает

Ответить

Лев Люкшин

Марк
0

Большое спасибо властям и жителям Израиля за то, что помогли ей в трудный час. 

Ответить

Дмитрий Письменный

Марк
0

Какая шумиха? Нетаньяху попросил за племянницу своего водителя и всё.

Ответить

nadav tayzland

Дмитрий
0

ты как это сгенерировал?

Ответить

Dzh SG

1

Путин 
Выпусти тогда и граждан России на волю 
Евреям закон че не писан? 
Эту помойку тоже заправляют евреи. Вот поэтому сугубо еврейский вопрос выходит в топы 
Евреи вперёд 

Ответить

Словесный Интервент

1

На полицейских подбросивших наркотики Голунову завели дело, губернатора Чувашии уволили, израильиянку помиловали... У либералов сегодня сног на голову картина мира переворачивается. 

Ответить

Nastya Kogalymskaya

0

лепят из тупой наркоманской пизды узницу кровавого режима, ле кек. ну и правильно в комментах сказали, русский ванька на пятнаху бы присел за такое.

Ответить

Anxo

Nastya
0

Что плохого в наркоманах? Не водку же жрут, как половина твоих соотечественников.

Ответить

Вася Чапаев

0

Евреи русских экстрадируют в амерские тюрьмы к нигерам на многолетние сроки, а Путин еврейку отпустил. 

Ответить

Max Belkov

Вася
0

Наверное потому что  некоторые «русские» находятся в розыске по линии Интерпола за воровство денег с кредитных карт, а российские власти могут легко пришить статью за контрабанду челу которые даже транзитную зону не покидал. Но ванькам это объяснять бесполезно же, там киселев над остатками мозга хорошо поработал. 

Ответить

Ещё раз

Вася
0

Забавно то, что тут больше переживаются за эту еврейку, чем за своего соотечественника.

Ответить

Никита Кожемякин

0

Стоило обменять на хакера который сидит в Тель-Авиве

Ответить

Иван Семёныч

Никита
0

Хакера Израиль отдал Трампу

Ответить

the.nightmarez

0

"а что, так можно было?" (c)

Ответить

Max Belkov

0

За неё просили премьер-министр Израиля и президент, а то бы так и сидела. 

Ответить

Боярин

0

А какой мог быть умысел в провозе 9,6 грамм гашиш через 3 международные границы с тщательнейшим досмотром? Как у нее мозгов хватило\не хватило?

Ответить

nadav tayzland

Боярин
0

а с чего иы решил что дасмотр тщательный у всех в этих аэропортах?

Ответить

Ilya Shevraev

–1

Ну теперь дорогих россиян будут шмонать в аэропортах ИзраИля с удвоенной силой в качестве ответки

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