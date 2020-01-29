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Спустя три дня после её просьбы.
Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую российским судом к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом говорится на сайте Кремля.
О том, что Иссахар попросила Путина о помиловании, стало известно 26 января. По словам её адвокатов, осуждённая приняла такое решение после обсуждения слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Суть слов Пескова заключалась в том, что президент не собирается ничего делать, пока она лично к нему не обратится: «Как можно помиловать, если она не просит о помиловании? В данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены. Хотя бы для того, чтобы процесс пошёл».
Иссахар задержали в апреле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. При пересадке на рейс из Дели в Тель-Авив она сдала вещи в багаж в Дели. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 грамм гашиша. Адвокаты обращали внимание, что Иссахар не пересекала границу с Россией и находилась в транзитной зоне.
К 27 января Иссахар частично признала вину. «Она действительно провозила наркотики, но никакого умысла на контрабанду у девушки не было», — заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова.
Слава Путину!! Наш президент!!! Храни господь...
И вы пасматрите на гэтого сэпаратиста!
Сжалился блять)))
А на деле очередной раз обосрался везде, где только можно.
нигде он не обсирался. уверен, это все было спланировано. наама просто жертва режима.
Ну да)))) Его попросили отпустить, а он сидел и ждал лично от неё просьбы как додик))) не обосрался
Ну так если хочешь, чтобы тебя отпустили, проси. В чем проблема? Гордость не позволяет?
В том, что просили её отпустить весьма уважаемые люди.
То есть это ок пресмыкаться перед челядью из Израиля? Лол
Хули ты несёшь)) только рекламу Путину делаешь этим
Рекламу Путину)) Ебать ты завернул.
Ну так это его плюс, что он не куколдит во внешке перед « уважаемыми людьми»
ПЕРЗИДЕНТ РОИССИ, ЦАРЬ-БАТЮШКА, НАШ КОРМИЛЕЦ, МЕССИЯ, ЩТО ДОЛЖЕН ПРЕСМЫКАТСЯ??!!1
Буквально 3 миллиона человек сидит за то, что взяли в руки крошку какой-нибудь травы, а Владимир Владимирович Пыня театральным жестом освобождает провозившую чемодан наркотиков... еврейку. Комментарии здесь излишни.
вот если бы написал без слова еврейку, то было бы нормально. 10 грамм действительно не такая уж и маленькая хапка
Аххахаах ЯСНО
ТУПАЯ ССАНАЯ ВЛАСТЬ
ГОСПОДИ УМРИТЕ
Дык вроде Израиль России что-то отдал за это, если это не пиздёж
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5/a-52108523
Ну что ты наговариваешь, всё от чистого большого сердца Путина
Сначала поднимает кепку палестинского солдата, потом это. Ты в какую сторону воюешь фраер?
Если бы просто с позором выгнали и оштрафовали, передав дело в Израиль, иностранные туристы лучше относились к перелётам через Россию.
А тут такая "реклама".
А наша сторона что получила? 🤔 Территории какие-то? Или спасибо в день холокоста?
Ну мама же попросила! Как тут отказать.
Она и раньше просила.
Дали 7 лет.
Потому что накрутили не просто хранение, а контрабанду.
Рад за девушку. Как обычно, спасибо за шумиху! Только она и помогает
Большое спасибо властям и жителям Израиля за то, что помогли ей в трудный час.
Какая шумиха? Нетаньяху попросил за племянницу своего водителя и всё.
Путин
Выпусти тогда и граждан России на волю
Евреям закон че не писан?
Эту помойку тоже заправляют евреи. Вот поэтому сугубо еврейский вопрос выходит в топы
Евреи вперёд
На полицейских подбросивших наркотики Голунову завели дело, губернатора Чувашии уволили, израильиянку помиловали... У либералов сегодня сног на голову картина мира переворачивается.
лепят из тупой наркоманской пизды узницу кровавого режима, ле кек. ну и правильно в комментах сказали, русский ванька на пятнаху бы присел за такое.
Евреи русских экстрадируют в амерские тюрьмы к нигерам на многолетние сроки, а Путин еврейку отпустил.
Наверное потому что некоторые «русские» находятся в розыске по линии Интерпола за воровство денег с кредитных карт, а российские власти могут легко пришить статью за контрабанду челу которые даже транзитную зону не покидал. Но ванькам это объяснять бесполезно же, там киселев над остатками мозга хорошо поработал.
Стоило обменять на хакера который сидит в Тель-Авиве
А какой мог быть умысел в провозе 9,6 грамм гашиш через 3 международные границы с тщательнейшим досмотром? Как у нее мозгов хватило\не хватило?
Ну теперь дорогих россиян будут шмонать в аэропортах ИзраИля с удвоенной силой в качестве ответки