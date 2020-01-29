Спустя три дня после её просьбы.

В закладки Аудио

Наама Иссахар Фото из её фейсбука

Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую российским судом к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом говорится на сайте Кремля.

Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: 1. Помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. 2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. текст указа Путина

О том, что Иссахар попросила Путина о помиловании, стало известно 26 января. По словам её адвокатов, осуждённая приняла такое решение после обсуждения слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Суть слов Пескова заключалась в том, что президент не собирается ничего делать, пока она лично к нему не обратится: «Как можно помиловать, если она не просит о помиловании? В данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены. Хотя бы для того, чтобы процесс пошёл».

Иссахар задержали в апреле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. При пересадке на рейс из Дели в Тель-Авив она сдала вещи в багаж в Дели. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 грамм гашиша. Адвокаты обращали внимание, что Иссахар не пересекала границу с Россией и находилась в транзитной зоне.