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Артём Мазанов
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Железнодорожное сообщение России с Китаем из-за коронавируса ограничат поездом Москва — Пекин Материал редакции

Правительство также продлит закрытие границ по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа.

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Снимок Reuters​

Россия с 31 января из-за коронавируса ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем прямым поездом Москва — Пекин. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

На сайте РЖД сообщается, что в настоящее время между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин — Москва и 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны «ФПК» («дочка РЖД) сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва — Пекин.

Голикова рассказала, что решение об авиаперелётах с Китаем правительство примет не позднее 31 января. Россия также продлевает закрытие границ по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа. На данный момент они закрыты до 2 февраля.

Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах ДФО: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.

Татьяна Голикова
вице-премьер

Правительство также предложит российским вузам продлить каникулы до 1 марта для студентов из Китая, которые уезжали на время новогодних каникул.

#новости #вирусизкитая

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2 комментария
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Anton Gostev

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"Также на всех пограничных пунктах было решено установить ларьки с единственным действенным средством от этой новой смертельной болезни, Арбидолом", - добавила она.

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Anton Gostev

Anton
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"Айбидоль - 购买求生"

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