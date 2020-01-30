Правительство также продлит закрытие границ по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа.

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Россия с 31 января из-за коронавируса ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем прямым поездом Москва — Пекин. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

На сайте РЖД сообщается, что в настоящее время между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин — Москва и 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны «ФПК» («дочка РЖД) сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва — Пекин.

Голикова рассказала, что решение об авиаперелётах с Китаем правительство примет не позднее 31 января. Россия также продлевает закрытие границ по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа. На данный момент они закрыты до 2 февраля.

Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах ДФО: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края. Татьяна Голикова вице-премьер