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Шведская экоактивистка также регистрирует в качестве товарного знака название климатического движения школьников.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она рассказала в Инстаграме.
Тунберг также регистрирует в качестве товарного знака движение Fridays For Future («Пятницы во имя будущего»), которое она инициировала, и его шведское название Skolstrejk for klimatet — «Школьная забастовка ради климата».
Такое решение она приняла, так как её имя и название движения используют в коммерческих целях без соответствующего согласия.
Тунберг пояснила, что «Пятницы во имя будущего» — глобальное движение, которое принадлежит всем, кто в нём состоит. «Оно не должно использоваться в индивидуальных или коммерческих целях», — считает она.
Помимо этого, экоактивистка вместе с семьёй учреждает некоммерческий фонд, цель которого — «способствование экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью». «Это нужно для того, чтобы прозрачно управлять деньгами [которые жертвуют в «Пятницы для будущего»], — пояснила она.
Уродливая лупоглазая девочка, вот и рассыпалось всё бескорыстие как карточный домик. Поддержим Изабеллу Ярванди, вот кто молодец. https://360tv.ru/news/tekst/izabella-jarvandi/ Мультираса уже ставит палки в колеса: заблокировала твитор Изабеллы. Сейчас новый акк: https://mobile.twitter.com/izabellanilsso1
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Глупый наивный ребёнок без своего ответственного мнения, всей движухой запрягают родаки, торгующие дочкой
Когда она уже съебется из медиапространства
ТЖ на волне протухшего хайпа, погоди недельку-другую, осталось немножко
Вы все будете рыдать как сучки, когда корпорация Греты Тунберг будет рулить всей мировой экономикой
Тунберг пояснила, что «Пятницы во имя будущего» — глобальное движение, которое принадлежит всем, кто в нём состоит.
«А товарный знак принадлежит мне», — добавила она
Я в проектах такого типа вижу только коммерческую составляющую. Ничего больше