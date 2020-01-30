Шведская экоактивистка также регистрирует в качестве товарного знака название климатического движения школьников.

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Грета Тунберг​ Снимок AFP

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она рассказала в Инстаграме.

Тунберг также регистрирует в качестве товарного знака движение Fridays For Future («Пятницы во имя будущего»), которое она инициировала, и его шведское название Skolstrejk for klimatet — «Школьная забастовка ради климата».

Такое решение она приняла, так как её имя и название движения используют в коммерческих целях без соответствующего согласия.

К сожалению, всё еще есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они «представляют» меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, художниками и так далее. Грета Тунберг шведская экоактивистка

Тунберг пояснила, что «Пятницы во имя будущего» — глобальное движение, которое принадлежит всем, кто в нём состоит. «Оно не должно использоваться в индивидуальных или коммерческих целях», — считает она.