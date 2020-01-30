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Новости
Артём Мазанов
1932

Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака Материал редакции

Шведская экоактивистка также регистрирует в качестве товарного знака название климатического движения школьников.

14 комментариев
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Грета Тунберг​ Снимок AFP

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она рассказала в Инстаграме.

Тунберг также регистрирует в качестве товарного знака движение Fridays For Future («Пятницы во имя будущего»), которое она инициировала, и его шведское название Skolstrejk for klimatet — «Школьная забастовка ради климата».

Такое решение она приняла, так как её имя и название движения используют в коммерческих целях без соответствующего согласия.

К сожалению, всё еще есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они «представляют» меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, художниками и так далее.

Грета Тунберг
шведская экоактивистка

Тунберг пояснила, что «Пятницы во имя будущего» — глобальное движение, которое принадлежит всем, кто в нём состоит. «Оно не должно использоваться в индивидуальных или коммерческих целях», — считает она.

Помимо этого, экоактивистка вместе с семьёй учреждает некоммерческий фонд, цель которого — «способствование экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью». «Это нужно для того, чтобы прозрачно управлять деньгами [которые жертвуют в «Пятницы для будущего»], — пояснила она.

Профиль: Грета Тунберг — Истории на TJ
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#новости #тунберг

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14 комментариев
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Вася Чапаев

–4

Уродливая лупоглазая девочка, вот и рассыпалось всё бескорыстие как карточный домик. Поддержим Изабеллу Ярванди, вот кто молодец. https://360tv.ru/news/tekst/izabella-jarvandi/ Мультираса уже ставит палки в колеса: заблокировала твитор Изабеллы. Сейчас новый акк: https://mobile.twitter.com/izabellanilsso1
https://www.instagram.com/izabellanilssonjarvandi/

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Роман Белоус

Вася
24

Никого нахуй не надо поддерживать. Пусть обе катятся к хуям

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Anton Gostev

Вася
–3

Глупый наивный ребёнок без своего ответственного мнения, всей движухой запрягают родаки, торгующие дочкой

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

8

Жду больше мерча

Ответить

Sergey Lukianov

4

Капитализм должен быть уничтожен!
Дайте доллар, плез

Ответить

Semen Semenov

4

Когда она уже съебется из медиапространства

Ответить

Евгений Мартынов

Semen
0

ТЖ на волне протухшего хайпа, погоди недельку-другую, осталось немножко

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Andrew Sychev

2
Ответить

Сергей Рязанцев

0

Вы все будете рыдать как сучки, когда корпорация Греты Тунберг будет рулить всей мировой экономикой

Ответить

Изя Слоу

1

Правильно сделала, надо окучивать аудиторию, пока горячая

Ответить

Дмитрий Овакимян

1

Тунберг пояснила, что «Пятницы во имя будущего» — глобальное движение, которое принадлежит всем, кто в нём состоит.

«А товарный знак принадлежит мне», — добавила она

Ответить

Anton Gostev

0

Не она, а родители

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Лев Шутов

0

Капитализм

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Артем Бахтин

0

Я в проектах такого типа вижу только коммерческую составляющую. Ничего больше

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