Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1161

Израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии после помилования Путиным Материал редакции

По данным адвоката, домой девушку заберёт лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

6 комментариев
В закладки

Осуждённая в России израильтянка Наама Иссахар, помилованная накануне Владимиром Путиным, вышла на свободу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

По данным адвоката Иссахар Алексея Добрынина, забрать домой девушку хочет лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Она должна отправиться на родину «на самолёте президента Израиля».

29 января Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую российским судом к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Что происходит вокруг дела Наамы Иссахар: Путин…
На родине за израильтянку вступились президент и премьер-министр, а мать девушки считает её…
tjournal.ru

#новости

Новости
Подписан
Отписаться
Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака
Шведская экоактивистка также регистрирует в качестве товарного знака название климатического движения школьников.
0
7
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 139676, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Jan 2020 09:30:48 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 139676, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/139676\/get","add":"\/comments\/139676\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/139676"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

N/a

5

А гашиш вернут?

Ответить

Сергей Рязанцев

N/a
4

Он давно уже у Голунова

Ответить

Azam Akhrorov

N/a
2

Выкурено правительством Российской Федерации

Ответить

сироп от щекотки

N/a
0

Еслиб хакера отпустили, можно былоб обсудить

Ответить

сироп от щекотки

0

Конечно заберёт лично, он ведь будет в той же машине, в которой ее дядя поедет встречать. Лол

Ответить

Иван Семёныч

0

Кто если не Нетаньяху?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Если можно, отзовите свои проклятья»: Ургант извинился за коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж
Из-за этого изображения православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства, а депутат Госдумы — возбудить уголовное дело.
102
Новости
Путин помиловал осуждённую за контрабанду и хранение наркотиков израильтянку Нааму Иссахар
Спустя три дня после её просьбы.
204
Интернет и мемы
Чешские программисты бесплатно и за выходные сделали сайт, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Добровольцы посчитали госзаказ «расточительством» и просто подарили сервис правительству, указав на необоснованные траты.
260
Популярное за три дня
Интернет и мемы
«Я не багаж»: в сети запустили флешмоб, потребовав от «Аэрофлота» гуманности при перевозе домашних животных
После гибели двух котов в багаже «Аэрофлот» говорит о готовности к переменам, но во всём винит грузчиков аэропорта.
190
Интернет и мемы
TJ plus
24
Интернет и мемы
Мамба навсегда. Каким мир запомнит Коби Брайанта — и как он по нему скорбит
Два президента США, звёзды спорта, Голливуда и весь интернет прощаются с великим баскетболистом.
48

Прямой эфир

Дитковский

Любимая книга твоей тянки

Zoibana

В Керчи в торжественной…

Василий Лебедев

Грета Тунберг подала заявку на…

Митя Простомолотов

В Керчи в торжественной…

Goodsanta

как создавалась мобильная…

Orbital_Cat

В Керчи в торжественной…

Zoibana

В Керчи в торжественной…

Унылый Лось

как создавалась мобильная…

Иван Семёныч

Запись в подсайте Telegram

Прохор Иванов

Грета Тунберг подала заявку на…

Эдгар Устинов

Любимая книга твоей тянки

Александр

В Керчи в торжественной…

Goodsanta

как создавалась мобильная…

allah213

В Керчи в торжественной…

Женя Кузьмин

Любимая книга твоей тянки

Иван Семёныч

В Керчи в торжественной…

bro mi

В Керчи в торжественной…

Унылый Лось

Любимая книга твоей тянки

bro mi

Чешские программисты бесплатно…

сироп от щекотки

Любимая книга твоей тянки
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]