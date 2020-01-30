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По данным адвоката, домой девушку заберёт лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Осуждённая в России израильтянка Наама Иссахар, помилованная накануне Владимиром Путиным, вышла на свободу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.
По данным адвоката Иссахар Алексея Добрынина, забрать домой девушку хочет лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Она должна отправиться на родину «на самолёте президента Израиля».
29 января Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую российским судом к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
А гашиш вернут?
Конечно заберёт лично, он ведь будет в той же машине, в которой ее дядя поедет встречать. Лол