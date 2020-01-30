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Следствие попросило суд арестовать пятерых бывших полицейских.
Пятерым полицейским, задержавшим Ивана Голунова, предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса. Об этом пишет «Интерфакс».
Бывших полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Следствие попросило суд арестовать бывших оперативников МВД: Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова и Игоря Ляховец.
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист «Медузы» связал это со своим расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили.
29 января СМИ сообщили о задержании пятерых полицейских по делу Голунова. СК подтвердил это, отметив, что сейчас проходит допрос фигурантов.
посадят исполнителей как всегда, а те кто дал преступный приказ так и останутся на должностях
Гадюка начала есть себя с хвоста
Скорее ящерица хвост отбросила на съедение и пошла новый отращивать
Ну следующие хвосты уже не будут такими глупыми, видя как ящерица с ними обращается
Будут. Всегда можно найти 5 долбодолбов в рядах правоохранительных органов, которые сойдут за козлов отпущения
Достаточно показательное дело, чтобы другие сотрудники задумались, что их жопы такое же пушечное мясо и не топили за эту гнилую систему.
Они это знают, поэтому там только отбросы, которым некуда больше идти или согласные быть мусором, и остаются.
топили за гнилую систему
За криминальный бизнес ритуальных услуг? Да, не стоит
А о мотивах их преступления мы когда-нибудь узнаем? Или ограничимся версией "Сидели как-то 5 ментов за чашечкой кофе и решили — А не превысить ли нам полномочия, незаконно приобрести наркотики и подбросить их кому-нибудь, сфальсифицировав уголовное дело? — А зачем? — Да просто для лулзов! — А кого выберем в качестве терпилы? — Ну давай эм... Ну Голунова например? — Почему Голунова? — Да ХЗ — Ну давай!"
Подачки либералам перед добровольно-принудительным присоединением Белорусской области 😉