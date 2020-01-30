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Артём Мазанов
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Полицейским, задержавшим Голунова, предъявили обвинение в хранении наркотиков, превышении полномочий и фальсификации Материал редакции

Следствие попросило суд арестовать пятерых бывших полицейских.

18 комментариев
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Пятерым полицейским, задержавшим Ивана Голунова, предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса. Об этом пишет «Интерфакс».

Бывших полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Следствие попросило суд арестовать бывших оперативников МВД: Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова и Игоря Ляховец.

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист «Медузы» связал это со своим расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили.

29 января СМИ сообщили о задержании пятерых полицейских по делу Голунова. СК подтвердил это, отметив, что сейчас проходит допрос фигурантов.

СК о деле Ивана Голунова: полицейские незаконно…
Все задержанные являются бывшими наркополицейскими.
tjournal.ru

#новости #делоголунова

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18 комментариев
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Митя Простомолотов

20

ЯМЫ полицейские подбросившие голунову!

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Илья Трущёв

13

посадят исполнителей как всегда, а те кто дал преступный приказ так и останутся на должностях

Ответить

Митя Простомолотов

Илья
1

Этой цаце не угодишь

Ответить

hyposlasher

3

Гадюка начала есть себя с хвоста

Ответить

Goodsanta

hyposlasher
15

Скорее ящерица хвост отбросила на съедение и пошла новый отращивать

Ответить

hyposlasher

Goodsanta
0

Ну следующие хвосты уже не будут такими глупыми, видя как ящерица с ними обращается

Ответить

Goodsanta

hyposlasher
0

Будут. Всегда можно найти 5 долбодолбов в рядах правоохранительных органов, которые сойдут за козлов отпущения

Ответить

Данислав Жуков

Goodsanta
0

Там не 5 найти можно, а любого.

Ответить

Viktor Vasilyev

hyposlasher
0

или просто не будут глупыми и будут работать более тонко

Ответить

Изя Слоу

Goodsanta
0
Ответить

Mikhail Lukup

6

И приговорят их к страшному наказанию - год условно!

Ответить

Алексей Ермолаев

4

Достаточно показательное дело, чтобы другие сотрудники задумались, что их жопы такое же пушечное мясо и не топили за эту гнилую систему.

Ответить

Василий Лебедев

Алексей
2

Они это знают, поэтому там только отбросы, которым некуда больше идти или согласные быть мусором, и остаются.

Ответить

Иван Семёныч

Алексей
0

топили за гнилую систему

За криминальный бизнес ритуальных услуг? Да, не стоит

Ответить

Валерий Никнейм

4

А о мотивах их преступления мы когда-нибудь узнаем? Или ограничимся версией "Сидели как-то 5 ментов за чашечкой кофе и решили — А не превысить ли нам полномочия, незаконно приобрести наркотики и подбросить их кому-нибудь, сфальсифицировав уголовное дело? — А зачем? — Да просто для лулзов! — А кого выберем в качестве терпилы? — Ну давай эм... Ну Голунова например? — Почему Голунова? — Да ХЗ — Ну давай!"

Ответить

Yussup Nogoyev

3
Ответить

Сергей Васильев

1

Подачки либералам перед добровольно-принудительным присоединением Белорусской области 😉

Ответить

ExiLove

0

А случаем не "Игоря ЛяховЦА"? 

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