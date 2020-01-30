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Новости
Артём Мазанов
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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отменил телешоу, где хотел найти подругу для полёта вокруг Луны Материал редакции

Заявку на участие в шоу подали 27 тысяч девушек.

5 комментариев
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Юсаку Маэдзава на презентации SpaceX, 17 августа 2018 года Фото AFP

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от планов найти себе подругу для космического путешествия вокруг Луны при помощи телешоу, которое должна была провести компания AbemaTV. Об этом он рассказал в Твиттере.

Маэдзава пояснил, что «несмотря на его искреннюю и честную решимость» участвовать в шоу, «какая-то его часть всё ещё испытывала смешанные чувства по поводу этого». Миллиардер объяснил отказ от участия в шоу «личными причинами».

Мысль о том, что 27 тысяч женщин с искренними намерениями и мужеством потратили своё драгоценное время на подачу заявки, заставляет меня чувствовать крайнее раскаяние.

Юсаку Маэдзава
японский миллиардер

Миллиардер извинился перед всеми, кто был задействован в производстве шоу. «Я понимаю, что разочаровал многих людей и всех сотрудников телеканала, я искренне сожалею от всего сердца», — добавил он.

О планах найти себе подругу для космического путешествия вокруг Луны при помощи телешоу Маэдзава рассказал в январе. Он тогда пояснял, что «чувство одиночества и пустоты начинает одолевать его, а всего одна вещь о которой он думает — желание любить одну женщину».

Профиль: Юсаку Маэдзава — Наука на TJ
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#новости #космос #путешествия

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5 комментариев
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Goodsanta

7

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отменил телешоу

Со словами: "Расчет шкур окончен"

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Дитковский

4

Жаль.

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Женя Яночкин

Дитковский
3

Порвался.

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DESAAD LXI

3

Затралил лалок

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Bradstreet Smith

0

я искренне сожалению, от всего сердца.

Дон!

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