Заявку на участие в шоу подали 27 тысяч девушек.

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Юсаку Маэдзава на презентации SpaceX, 17 августа 2018 года Фото AFP

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от планов найти себе подругу для космического путешествия вокруг Луны при помощи телешоу, которое должна была провести компания AbemaTV. Об этом он рассказал в Твиттере.

Маэдзава пояснил, что «несмотря на его искреннюю и честную решимость» участвовать в шоу, «какая-то его часть всё ещё испытывала смешанные чувства по поводу этого». Миллиардер объяснил отказ от участия в шоу «личными причинами».

Мысль о том, что 27 тысяч женщин с искренними намерениями и мужеством потратили своё драгоценное время на подачу заявки, заставляет меня чувствовать крайнее раскаяние.

Юсаку Маэдзава японский миллиардер

Миллиардер извинился перед всеми, кто был задействован в производстве шоу. «Я понимаю, что разочаровал многих людей и всех сотрудников телеканала, я искренне сожалею от всего сердца», — добавил он.