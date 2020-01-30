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Заявку на участие в шоу подали 27 тысяч девушек.
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от планов найти себе подругу для космического путешествия вокруг Луны при помощи телешоу, которое должна была провести компания AbemaTV. Об этом он рассказал в Твиттере.
Маэдзава пояснил, что «несмотря на его искреннюю и честную решимость» участвовать в шоу, «какая-то его часть всё ещё испытывала смешанные чувства по поводу этого». Миллиардер объяснил отказ от участия в шоу «личными причинами».
Миллиардер извинился перед всеми, кто был задействован в производстве шоу. «Я понимаю, что разочаровал многих людей и всех сотрудников телеканала, я искренне сожалею от всего сердца», — добавил он.
О планах найти себе подругу для космического путешествия вокруг Луны при помощи телешоу Маэдзава рассказал в январе. Он тогда пояснял, что «чувство одиночества и пустоты начинает одолевать его, а всего одна вещь о которой он думает — желание любить одну женщину».
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отменил телешоу
Со словами: "Расчет шкур окончен"
Жаль.