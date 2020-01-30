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Артём Мазанов
7825

«Макдоналдс» отменил акцию с «Биг Маками» по три рубля, объяснив это вспышкой коронавируса. В сети ожидался ажиотаж Материал редакции

Воздержаться от проведения массовых мероприятий рекомендовало правительство Москвы.

41 комментарий
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«Макдоналдс» отменил проведение 31 января акции, приуроченной к 30-летию работы компании в России, в рамках которой в первом ресторане сети планировалась продавать «Биг Мак» за три рубля. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания заявила, что акцию отменили после того, как правительство Москвы рекомендовало воздержаться от общественных мероприятий в местах массового скопления людей , чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.

Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников.

Мы обязательно найдём другое время и способ как отпраздновать 30 лет нашей Дружбы!

Марк Карена
генеральный директор «Макдоналдс» в России

О том, что «Макдоналдс» в честь своего 30-летия в России будет продавать «Биг Мак» в своём первом ресторане в стране на Пушкинской площади по цене 1990 года — 3 рубля, компания рассказала 28 января.

Такая новость вызвала обсуждение в соцсетях: пользователи ждали больших очередей и сравнивали акцию с митингом.

௵_Надежда @nadezdanba
😱Даже страшно подумать,что там будет,дикая давка и куча задавленных. Либо кордоны полиции и вход по спецпропускам..
."Макдональдс на Пушкинской 31 января будет продавать Биг Мак за 3 рубля — так сеть решила отметить свое 30-летие в России.https://tass.ru/obschestvo/7619733
Sasha Sotnik @sasha_sotnik
Оживится вся столица, как появится Мать-Халявица!..
"Макдональдс на Пушкинской 31 января будет продавать Биг Мак за 3 рубля — так сеть решила отметить свое 30-летие в России. За 3 рубля также можно будет купить чизбургер, гамбургер или чикенбургер..."
Artyom @mynamehay
🍔 В честь 30-летия «Макдоналдс» на Пушкинской будут продавать «Биг Мак» по 3 рубля, как в 1990-м году

И очереди будут сегодня как в 1990 году🤦‍♂️😁
Архиневежество @archinevezhda
Что, таки очередь в мак? https://t.co/DolIjfBQU0
Lelik @HondavodRu
@mudakoff Очереди будут такие, что как бы не пришлось Тверскую перекрывать. Всегда поражало отражение уровня жизни населения в очередях на «ночь в музее», блинах с лопаты, дегустации продуктов в маркетах. Ради экономии 100-200 рублей будут терять в очереди по часу и больше
Constantine @CKonovalov
Кажется, Макдональдс зовёт на митинг 😏 https://twitter.com/archinevezhda/status/1221691288678010881
Эн @nutiknikita
Похоже McDonald’s решил провести самый многочисленный митинг на Пушкинской.... https://t.co/3HE9ShRpIA
Максим Самсонов @SamsonovSpace
А прикиньте, 31 января все такие: «Да че в этот Макдоналдс идти, бигмаки за 3 рубля жрать, дольше в очереди простоим» и вообще никого не будет
Дикая Москва @WildWildMoscow
Макдональдс на Пушкинской 31 января будет продавать Биг Мак за 3 рубля — так сеть решила отметить свое 30-летие в России.
За 3 рубля также можно будет купить чизбургер, гамбургер или чикенбургер.

Уже предчувствую, что начнётся. Блины на лопате будут отдыхать https://t.co/yQjcPwBhtW

В соцсетях также считают, что об отмене акции узнают не все, поэтому 31 января в ресторане всё же будут очереди из желающих купить «Биг Мак» за три рубля.

Итальянец (aka железная клетка олигархии) @aga_mao
Интересно, как много будет чудиков, которые не увидят это сообщение и которые завтра придут в макдак за булкой за 3 рубля, пережив разочарование) интересно: они разочарование будут новыми бигмаками заедать или двумя бигтейсти по акции?)))

#новости #макдоналдс #вирусизкитая

Спасибо за наводку Андрей Винтовой
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41 комментарий
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Андрей Садчиков

29

Хороший кейс для разгонов всех ближайших митингов

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Иван Семёныч

Андрей
1

All tomorrow’s rallies ..

Ответить

плюшевый батон

Андрей
0

Хлопнуть бургеров?

Ответить

Anton Gostev

22

И пиар акцию запустили, и сразу сэкономили на ней, молодцы

Ответить

Сергей Звезда

7

Плохая новость: Нам сорвали репортаж!

Хорошая новость: @Anna Begiashvili завтра выспится

Ответить

Anna Begiashvili

Сергей
7

Но на работу придётся ехать на метро, а не на такси за счёт редакции

Ответить

Litnikov Danil

Anna
1

А так такси нахалявку, еда за три рубля... ЪУЪ!

Ответить

colorless

Сергей
1

Там все равно будет кипеш, могли бы и сделать репортаж) С оцеплением из омоновцев опять же поболтать...

Ответить

Anton Gostev

Сергей
0

Делайте репортаж об очередях в макдональдс в России несмотря на вспышку эболы (или что там сейчас)

Ответить

Унылый Лось

Сергей
0

А чего сорвали? Может недовольные придут штурмовать.

Ответить

empSokol

Сергей
0

Куча людей всё равно туда придёт, можно и не отменять.

Ответить

Авдеев

8

Зассали, что маргиналы вынесут половину Макдака вместе с бигмаками за 3 рубля.

Ответить

George Weiller

Авдеев
2

да на самом деле всё проще, там в условиях написано было, что акция действует пока товар в наличии, так что через пол часа акцио-халява закончилась)
Но входную дверь сломали бы

Ответить

the.nightmarez

8

Но ведь в России нет коронавируса!? Ведь нет же!?

Ответить

Заур Зауров

the.nightmarez
1

Конечно нет. У нас со всем что начинается на КОР... жёстко бороться

Ответить

Дмитрий Городских

Заур
1

Коробки?

Ответить

Заур Зауров

Дмитрий
1

Ага. Наташа Королёва

Ответить

Litnikov Danil

Заур
1

Коровы?

Ответить

Максим Дивижн

Заур
0

Коррупция же. Вы чего, как не в России живете

Ответить

Егор Лебедев

6

Круто я билеты на сапсан купил вчера вечером. Спасибо, Мак!

Ответить

Паша Красников

Егор
7

Фудтур накрылся

Ответить

Дмитрий Городских

Егор
2

Цена билета на Сапсан меньше цены биг мака минус 3 рубля?

Ответить

Василий Лебедев

Дмитрий
0

Твой папа не Уоррен Баффет?

Ответить

That cat

5

Вспышками жадности скорее

Ответить

Андрей Коршев

4

Ваша акция не согласована

Ответить

Артём Сухомлинов

1

Ставьте хэштеги про это вирус, чтобы не отображались у тех, кто внес в игнор. Уже заебали новости о нём. 

Ответить

Мёртвый

Артём
4

А вот представляешь, однажды найдут способ избавиться от него на 100%. Об этом будет пост на Тж, что с помощью долбёжки в жопу можно искоренить его из организма. А ты этого не узнаешь и помрёшь, пока мы все будем жить припеваючи.

Ответить

Артём Сухомлинов

Мёртвый
0

А вдруг я уже долблюсь?

Ответить

Мёртвый

Артём
5

Значит ты уже победитель по жизни

Ответить

Данила Степовой

Артём
0

Падажжи, сча Артём закончит писать и добавит (нет)

Ответить

hyposlasher

2

В метро в час-пик забивается гораздо больше народу, может метро отмените?

Ответить

Goodsanta

hyposlasher
1

Заскринил твой коммент, ждем новостей

Ответить

Goodsanta

2

Сначала что бы пожрать бигмак за 3 рубля, вы просите взять минимум 4 позиции.
Теперь акцию отменяете вообще.

Стравлены короч.

Ответить

Василий Лебедев

Goodsanta
0

Может, поддержать их порыв ответственности и вообще закрыть на время эпидемии - а то там слишком большие толпы в любой день и время.

Ответить

Сергей Рязанцев

2

Полку пиздаболов прибыло

Ответить

Словесный Интервент

1

Почитал комментарии на официальной страницы вк Макдональдса, там идеально троллят недовольных)

ответ на претензию, что слились
 нам не было совершенно никакого смысла не проводить акцию просто так, мы были абсолютно готовы 😌

на предложения провести акцию в другом офрмате и разных городах
Советуем включить уведомления о новых публикациях, чтобы не пропустить!  

 на довод, почему метро не закрывают
  мы не в силах закрыть метро, но со своей стороны делаем все возможное, чтобы вашему здоровью ничего не угрожало ❤

почему удаляют комментарии недовольных
 мы удаляем комментарии, если они не соответствуют правилам нашего сообщества 👌

Ну и на всякое нытье
 уверены, что это совсем не трагично! Ведь наша дружба способна преодолеть любые сложности 😌 Приходите в гости ❤

Ответить

Marko

0

Истерички.

Ответить

Словесный Интервент

0

Больше верится в то, что ру российского подразделения Макдонольдса позвонили откуда следует и доступно обьясинили, что не стоит устраивать в центре города массовое неконтролируемое скопление народа. Одно дело, когда Тверскую на праздники перекрывают и усиление полиции, а соверешнно другое, когда стихийно толпа собралась, мало ли какой давкой дело закончится может или какие-то сумасшедшие придут. 

Ответить

Василий Лебедев

Словесный
0

Почему-то блины на лопате или гречку с ложечки Беглова не отменяют.

Ответить

Словесный Интервент

Василий
0

В Макдональдс завтра пришло намнооооого больше народу, чем было на мероприятиях, которые ты написал.

Ответить

Иван Алексеев

0

@БотЛебедев отменили

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