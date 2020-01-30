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Воздержаться от проведения массовых мероприятий рекомендовало правительство Москвы.
«Макдоналдс» отменил проведение 31 января акции, приуроченной к 30-летию работы компании в России, в рамках которой в первом ресторане сети планировалась продавать «Биг Мак» за три рубля. Об этом сообщается на сайте компании.
Компания заявила, что акцию отменили после того, как правительство Москвы рекомендовало воздержаться от общественных мероприятий в местах массового скопления людей , чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.
О том, что «Макдоналдс» в честь своего 30-летия в России будет продавать «Биг Мак» в своём первом ресторане в стране на Пушкинской площади по цене 1990 года — 3 рубля, компания рассказала 28 января.
Такая новость вызвала обсуждение в соцсетях: пользователи ждали больших очередей и сравнивали акцию с митингом.
В соцсетях также считают, что об отмене акции узнают не все, поэтому 31 января в ресторане всё же будут очереди из желающих купить «Биг Мак» за три рубля.
Хороший кейс для разгонов всех ближайших митингов
Плохая новость: Нам сорвали репортаж!
Хорошая новость: @Anna Begiashvili завтра выспится
Но на работу придётся ехать на метро, а не на такси за счёт редакции
Делайте репортаж об очередях в макдональдс в России несмотря на вспышку эболы (или что там сейчас)
Зассали, что маргиналы вынесут половину Макдака вместе с бигмаками за 3 рубля.
да на самом деле всё проще, там в условиях написано было, что акция действует пока товар в наличии, так что через пол часа акцио-халява закончилась)
Но входную дверь сломали бы
Но ведь в России нет коронавируса!? Ведь нет же!?
Конечно нет. У нас со всем что начинается на КОР... жёстко бороться
Коробки?
Круто я билеты на сапсан купил вчера вечером. Спасибо, Мак!
Цена билета на Сапсан меньше цены биг мака минус 3 рубля?
Ставьте хэштеги про это вирус, чтобы не отображались у тех, кто внес в игнор. Уже заебали новости о нём.
А вдруг я уже долблюсь?
В метро в час-пик забивается гораздо больше народу, может метро отмените?
Сначала что бы пожрать бигмак за 3 рубля, вы просите взять минимум 4 позиции.
Теперь акцию отменяете вообще.
Стравлены короч.
Может, поддержать их порыв ответственности и вообще закрыть на время эпидемии - а то там слишком большие толпы в любой день и время.
Почитал комментарии на официальной страницы вк Макдональдса, там идеально троллят недовольных)
ответ на претензию, что слились
нам не было совершенно никакого смысла не проводить акцию просто так, мы были абсолютно готовы 😌
на предложения провести акцию в другом офрмате и разных городах
Советуем включить уведомления о новых публикациях, чтобы не пропустить!
на довод, почему метро не закрывают
мы не в силах закрыть метро, но со своей стороны делаем все возможное, чтобы вашему здоровью ничего не угрожало ❤
почему удаляют комментарии недовольных
мы удаляем комментарии, если они не соответствуют правилам нашего сообщества 👌
Ну и на всякое нытье
уверены, что это совсем не трагично! Ведь наша дружба способна преодолеть любые сложности 😌 Приходите в гости ❤
Больше верится в то, что ру российского подразделения Макдонольдса позвонили откуда следует и доступно обьясинили, что не стоит устраивать в центре города массовое неконтролируемое скопление народа. Одно дело, когда Тверскую на праздники перекрывают и усиление полиции, а соверешнно другое, когда стихийно толпа собралась, мало ли какой давкой дело закончится может или какие-то сумасшедшие придут.
Почему-то блины на лопате или гречку с ложечки Беглова не отменяют.
В Макдональдс завтра пришло намнооооого больше народу, чем было на мероприятиях, которые ты написал.