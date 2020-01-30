Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников.

Мы обязательно найдём другое время и способ как отпраздновать 30 лет нашей Дружбы!