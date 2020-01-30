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Артём Мазанов
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Россия из-за коронавируса закрыла границу на Дальнем Востоке Материал редакции

По этой же причине приостановили оформление электронных виз гражданам Китая.

16 комментариев
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Агентство отмечает, что подробностей распоряжения пока нет: на Дальнем Востоке Россия граничит с Китаем, Японией, КНДР и США. Мишустин также попросил вице-премьера Татьяну Голикову информировать россиян о ситуации с коронавирусом в стране и о мерах, принимаемых правительством по борьбе с ним, «чтобы у людей не было недостатка информации».

Из-за вспышки коронавируса Россия также приостановила с 30 января оформление электронных виз для жителей Китая.

МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью.

МИД России

30 января госкомитет КНР по делам здравоохранения отчитался о 170 погибших от нового коронавируса. С декабря 2019 года китайские власти зафиксировали 7,7 тысяч случаев заболевания от этого вируса.

#новости #вирусизкитая

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16 комментариев
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Goodsanta

1

Я, конечно, понимаю, что всех уже подзадолбало сравнение ситуации с Plauge. Inc, но вы хоть заголовки тогда из игры не берите) а то один в один сценарий же

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Goodsanta

1

Россия из-за коронавируса закрыла границу на Дальнем Востоке 

Куда же теперь везти миллионы тонн вырубленного леса?

Ответить

Elian Kavinsky

Goodsanta
0

Можно сжечь )

Ответить

Goodsanta

Elian
0

Китай или вырубленный лес?

Ответить

Litnikov Danil

Goodsanta
0

Обложить границу и сжечь

Ответить

Goodsanta

Litnikov
0

Так вот про какой аналог Великой стены все говорили.

Ответить

Андрей Рядькин

Goodsanta
0

На вход, а не на выход

Ответить

Изя Слоу

1

Ну хоть на киевской по утрам свободней будет

Ответить

Goodsanta

Изя
0

В Китай-городе вообще реконструкции из "Я-легенда" можно разыгрывать

Ответить

Митя Простомолотов

0

дед, врубай интернет свой! приехали! закрываемся,хлопцы

Ответить

Litnikov Danil

0

Ммм, экономике это не понравится

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Православие. Патриотизм.

Litnikov
0

Смотря чьей. Производители масок и фармкомпании сейчас норм поднимут бабосов как на расходниках, так и на взлетевших ценах на их акции.

Ответить

Goodsanta

Православие.
0

KAWAMOTO отлично поднялись на эпидемии, между прочим - +30% к стоимости акции за день

Ответить

Igor Mishchenko

0

Так, мне люстру заказать сегодня на алишке надо. Какие подводные камни?

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Православие. Патриотизм.

Igor
0

Как только ее повесишь на потолок, сам на люстру повеситься не забудь. Россияне будут благодарны тебе.

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Igor Mishchenko

Православие.
0

Меня так то мама купить себе просила... у меня такая уже год висит. На старой вешаться?

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