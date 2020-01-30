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По этой же причине приостановили оформление электронных виз гражданам Китая.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».
Агентство отмечает, что подробностей распоряжения пока нет: на Дальнем Востоке Россия граничит с Китаем, Японией, КНДР и США. Мишустин также попросил вице-премьера Татьяну Голикову информировать россиян о ситуации с коронавирусом в стране и о мерах, принимаемых правительством по борьбе с ним, «чтобы у людей не было недостатка информации».
Из-за вспышки коронавируса Россия также приостановила с 30 января оформление электронных виз для жителей Китая.
30 января госкомитет КНР по делам здравоохранения отчитался о 170 погибших от нового коронавируса. С декабря 2019 года китайские власти зафиксировали 7,7 тысяч случаев заболевания от этого вируса.
Я, конечно, понимаю, что всех уже подзадолбало сравнение ситуации с Plauge. Inc, но вы хоть заголовки тогда из игры не берите) а то один в один сценарий же
Россия из-за коронавируса закрыла границу на Дальнем Востоке
Куда же теперь везти миллионы тонн вырубленного леса?
Можно сжечь )
Ну хоть на киевской по утрам свободней будет
Ммм, экономике это не понравится
Смотря чьей. Производители масок и фармкомпании сейчас норм поднимут бабосов как на расходниках, так и на взлетевших ценах на их акции.
KAWAMOTO отлично поднялись на эпидемии, между прочим - +30% к стоимости акции за день
Так, мне люстру заказать сегодня на алишке надо. Какие подводные камни?
Как только ее повесишь на потолок, сам на люстру повеситься не забудь. Россияне будут благодарны тебе.
Меня так то мама купить себе просила... у меня такая уже год висит. На старой вешаться?