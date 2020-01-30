Россия из-за коронавируса закрыла границу на Дальнем Востоке 

По этой же причине приостановили оформление электронных виз гражданам Китая.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Агентство отмечает, что подробностей распоряжения пока нет: на Дальнем Востоке Россия граничит с Китаем, Японией, КНДР и США. Мишустин также попросил вице-премьера Татьяну Голикову информировать россиян о ситуации с коронавирусом в стране и о мерах, принимаемых правительством по борьбе с ним, «чтобы у людей не было недостатка информации».

Из-за вспышки коронавируса Россия также приостановила с 30 января оформление электронных виз для жителей Китая.

МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью. МИД России