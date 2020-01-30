Стоимость каждой из работ оценивают в сумму от 21 до 52 тысяч долларов.

В закладки

Фото галереи​ Couleur после кражи Снимок​ Aftonbladet

Неизвестные воры похитили более десятка работ Сальвадора Дали из галереи Couleur в Стокгольме. Об этом пишет местное издание Aftonbladet.

Предположительно, кража случилась в 4 утра по местному времени. Владелец галереи Педер Энстрём заявил, что они вломились в галерею через вход, после чего похитили от 10 до 12 скульптур и гравюр известного художника. Они скрылись в неизвестном направлении на тёмной Audi. Стоимость каждой из работ оценивается в сумму от 200 до 500 тысяч шведских крон (от 21 до 52 тысяч долларов). Точный перечень украденных работ не уточняется.

Эксперт по искусству Клаес Мозер выразил недоумение случившейся кражей. По его словам, такие предметы искусства практически невозможно продать. Он утверждает, что власти сегодня контролируют рынок подобных товаров.