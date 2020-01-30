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Новости
Arthur Khamzin
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Из галереи в Стокгольме похитили более десятка работ Сальвадора Дали Материал редакции

Стоимость каждой из работ оценивают в сумму от 21 до 52 тысяч долларов.

10 комментариев
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Фото галереи​ Couleur после кражи Снимок​ Aftonbladet

Неизвестные воры похитили более десятка работ Сальвадора Дали из галереи Couleur в Стокгольме. Об этом пишет местное издание Aftonbladet.

Предположительно, кража случилась в 4 утра по местному времени. Владелец галереи Педер Энстрём заявил, что они вломились в галерею через вход, после чего похитили от 10 до 12 скульптур и гравюр известного художника. Они скрылись в неизвестном направлении на тёмной Audi. Стоимость каждой из работ оценивается в сумму от 200 до 500 тысяч шведских крон (от 21 до 52 тысяч долларов). Точный перечень украденных работ не уточняется.

Эксперт по искусству Клаес Мозер выразил недоумение случившейся кражей. По его словам, такие предметы искусства практически невозможно продать. Он утверждает, что власти сегодня контролируют рынок подобных товаров.

Это не первый случай похищения работ Дали за последние полгода. В октябре 2019 года воры похитили из галереи в Сан-Франциско картину Дали «Жираф в огне». На похищение работы ушло около 32 секунд.

#новости #искусство

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10 комментариев
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Alexander Mikhaylov

6

Знаю. Они в Манеже выставляются. 

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Askar Gabdulatzyanov

3
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Roman Aleksandrov

1

Цитата:
Эксперт по искусству Клаес Мозер выразил недоумение случившейся кражей. По его словам, такие предметы искусства практически невозможно продать. Он утверждает, что власти сегодня контролируют рынок подобных товаров.  

Именно поэтому и украли, дом чем-то украшать же нужно

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Micro

Roman
6

Вообще да, такие произведения скорее по заказу берут.

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Евгений Клочков

Roman
1

Закрыть дырку в обоях в доме для уточки так сказать

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Александра Хотимченко

Roman
0

О чёрном рынке видимо этот эксперт не слышал

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

Я этого Пэдэра в химках видал

Ответить

sf

0

@БотЛебедев ну похитили и похитили

Ответить

sf

0

почему-то вспомнилась миссия из Payday 2, когд надо картины из галлереи вскрывать пилой

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Morgan

0

Обращаться с ними скорее всего будут аккуратно, поэтому большого повода для беспокойства не вижу. Когда нибудь найдутся, а пока может будут даже в большей безопасности чем во всяких галереях. Как минимум никакие похавшие посетители не порежут их и не обольют экскрементами.

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