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Arthur Khamzin
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Суд арестовал пятерых бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков Ивану Голунову Материал редакции

Бывших силовиков арестовали на два месяца.

13 комментариев
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Один из фигурантов дела Денис Коновалов во время суда Снимок Евгений Фельдман, Медуза​

Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, задержанных по обвинению в подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца арестовали на два месяца. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), фальсификации доказательств (статья 303 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 УК РФ).

По версии следствия, арестованные организовали преступную группу с целью подброса наркотиков Голунову. Главой группы предположительно является Ляховец. Никто из обвиняемых вину не признал.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил «Интерфаксу», что главной целью участников группы была личная выгода и продвижение по службе.

Летом 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Полицейские якобы нашли наркотические вещества у него при обыске. Журналист связал это с расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней расследование закрыли, а Голунова отпустили

29 января Следственный комитет задержал пятерых бывших наркополицейских по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, силовики хранили наркотические вещества и подбросили их Голунову.

#новости #делоголунова

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13 комментариев
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allah213

12
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Dmitry Yashin

0

Ух, блять, оперативные новости!

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Атлант поправил плечи

Dmitry
4

Так напиши раньше, критик хуев 

Ответить

ouxen

Атлант
0

зачем делать чужую работу бесплатно?

Ответить

Станислав Ильин

0

По версии следствия, арестованные организовали преступную группу с целью подброса наркотиков Голунову. Главой группы предположительно является Ляховец. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил «Интерфаксу», что главной целью участников группы была личная выгода и продвижение по службе.

интересно, что им пообещали за молчание?

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Митя Простомолотов

Станислав
4

Шконку у окошка

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Станислав Ильин

Митя
0

Маловато будет. Бандосы сидели за ништяки покруче. Сейчас один мой знакомый в Испании на хозяйстве после пятнахти за убийство.

Ответить

Илюхер XXIX

Станислав
1

не отправлять в обычную тюрьму, где менты дольше трех дней не выживают?

Ответить

Андрей Заварзин

1

ну если они не сдадут публично заказчика то дадут им пару лет условно и все

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Илюхер XXIX

0

Бля бедные менты, как всегда слили исполнителей и всыпят им по первое число якобы для восстановления справедливости, а с тех, кто реально заказывал голунова, как с гусей вода.

При этом, разумеется, мы, правильные либералы с единственно верным моральным компасом, для ментов за рутинное безвыходное вынужденное говно хотим наказание побольше вплоть до пожизненного, а вот добровольно таскающих при себе наркотики страдальцев нам жалко, и сроки у них всегда несправедливые, ая-яй.

Ответить

Ilya Shevraev

Илюхер
1

рутинное безвыходное

Ах бедные мелкие менты, заставили их человеку подбросить наркотики. Других вариантов же не было, ну уволились бы они, а чем деток кормить??

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Илюхер XXIX

Ilya
0

вот об этой ограниченной логике я и говорю, размышления людей, живущих в стране розовых единорогов

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Карина Мирзаева

0

Наверняка подмазали их конкретно раз они молчат о заквзчиках. Ну пусть сидят раз такие мусора в прямом смысле слова

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