Прямой эфир
Бывших силовиков арестовали на два месяца.
Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, задержанных по обвинению в подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца арестовали на два месяца. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), фальсификации доказательств (статья 303 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 УК РФ).
По версии следствия, арестованные организовали преступную группу с целью подброса наркотиков Голунову. Главой группы предположительно является Ляховец. Никто из обвиняемых вину не признал.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил «Интерфаксу», что главной целью участников группы была личная выгода и продвижение по службе.
Летом 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Полицейские якобы нашли наркотические вещества у него при обыске. Журналист связал это с расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней расследование закрыли, а Голунова отпустили
29 января Следственный комитет задержал пятерых бывших наркополицейских по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, силовики хранили наркотические вещества и подбросили их Голунову.
Ух, блять, оперативные новости!
Так напиши раньше, критик хуев
По версии следствия, арестованные организовали преступную группу с целью подброса наркотиков Голунову. Главой группы предположительно является Ляховец. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил «Интерфаксу», что главной целью участников группы была личная выгода и продвижение по службе.
интересно, что им пообещали за молчание?
Шконку у окошка
Маловато будет. Бандосы сидели за ништяки покруче. Сейчас один мой знакомый в Испании на хозяйстве после пятнахти за убийство.
не отправлять в обычную тюрьму, где менты дольше трех дней не выживают?
ну если они не сдадут публично заказчика то дадут им пару лет условно и все
Бля бедные менты, как всегда слили исполнителей и всыпят им по первое число якобы для восстановления справедливости, а с тех, кто реально заказывал голунова, как с гусей вода.
При этом, разумеется, мы, правильные либералы с единственно верным моральным компасом, для ментов за рутинное безвыходное вынужденное говно хотим наказание побольше вплоть до пожизненного, а вот добровольно таскающих при себе наркотики страдальцев нам жалко, и сроки у них всегда несправедливые, ая-яй.
рутинное безвыходное
Ах бедные мелкие менты, заставили их человеку подбросить наркотики. Других вариантов же не было, ну уволились бы они, а чем деток кормить??
вот об этой ограниченной логике я и говорю, размышления людей, живущих в стране розовых единорогов
Наверняка подмазали их конкретно раз они молчат о заквзчиках. Ну пусть сидят раз такие мусора в прямом смысле слова