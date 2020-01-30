Бывших силовиков арестовали на два месяца.

В закладки

Один из фигурантов дела Денис Коновалов во время суда Снимок Евгений Фельдман, Медуза​

Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, задержанных по обвинению в подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца арестовали на два месяца. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), фальсификации доказательств (статья 303 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 УК РФ).

По версии следствия, арестованные организовали преступную группу с целью подброса наркотиков Голунову. Главой группы предположительно является Ляховец. Никто из обвиняемых вину не признал.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил «Интерфаксу», что главной целью участников группы была личная выгода и продвижение по службе.

Летом 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Полицейские якобы нашли наркотические вещества у него при обыске. Журналист связал это с расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней расследование закрыли, а Голунова отпустили