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Решение было принято после проверки приютов, в которых раньше оставались мальчики.
Двоих детей, оставленных 26 января в аэропорту Шереметьево, передадут их бабушке по материнской линии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову.
Сотрудники аппарата омбудсмена проверили социальные учреждения Хабаровского края, в которых уже оставляли мальчиков, и побеседовали с их родственниками. «В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке», — сказала Кузнецова.
Ранее житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов бросил своих сыновей восьми и шести лет в Шереметьево, оставив записку о том, что не может их обеспечить. Полиция два дня искала Гаврилова, после чего он сдался. 28 января на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до года тюрьмы.
Бывшая жена обвинила Гаврилова в домашнем насилии. По её словам, он неоднократно избивал её и нападал с ножом. Ей же опека выносила предупреждение за неисполнение родительских обязанностей. После развода с женой Гаврилов дважды оставлял сыновей в детском доме, уезжая на заработки.
он неоднократно избивал её и нападал с ножом.
Ей же опека выносила предупреждение за неисполнение родительских обязанностей
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Обвинила <> он ее избивал. Не забываем презумпцию невиновности.
Нигде не написано, что его осудили за это. Остальное домыслы из контекста внутриполитической российской ситуации.