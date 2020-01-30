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Anna Begiashvili
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Детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, передадут их бабушке Материал редакции

Решение было принято после проверки приютов, в которых раньше оставались мальчики.

7 комментариев
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Двоих детей, оставленных 26 января в аэропорту Шереметьево, передадут их бабушке по материнской линии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову.

Сотрудники аппарата омбудсмена проверили социальные учреждения Хабаровского края, в которых уже оставляли мальчиков, и побеседовали с их родственниками. «В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке», — сказала Кузнецова.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов бросил своих сыновей восьми и шести лет в Шереметьево, оставив записку о том, что не может их обеспечить. Полиция два дня искала Гаврилова, после чего он сдался. 28 января на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до года тюрьмы.

Бывшая жена обвинила Гаврилова в домашнем насилии. По её словам, он неоднократно избивал её и нападал с ножом. Ей же опека выносила предупреждение за неисполнение родительских обязанностей. После развода с женой Гаврилов дважды оставлял сыновей в детском доме, уезжая на заработки.

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#новости#дети #происшествия

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7 комментариев
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Goodsanta

4

он неоднократно избивал её и нападал с ножом.

Ей же опека выносила предупреждение за неисполнение родительских обязанностей

Классика

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Goodsanta

Goodsanta
0

Виктор Гаврилов бросил своих сыновей восьми и шести лет в Шереметьево

он неоднократно избивал бывшую жену и нападал с ножом 

дважды оставлял сыновей в детском доме 

грозит до года тюрьмы 

Ну нахуй эту страну

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Павел Макров

Goodsanta
0

Обвинила <> он ее избивал. Не забываем презумпцию невиновности.
Нигде не написано, что его осудили за это. Остальное домыслы из контекста внутриполитической российской ситуации.

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Андрей Коршев

1

Мы проверили приюты. Ну нахуй, давай лучше к бабушке.

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Новая папка

0

Сообщение удалено

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Goodsanta

0

Удалено

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Elian Kavinsky

0

передадут бабушке

https://coub.com/view/28h5vi

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