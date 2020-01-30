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Arthur Khamzin
1641

Путин поручил рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за оскорбление людей представителями власти Материал редакции

Он заявил, что чиновникам, которые хамят и оскорбляют людей, не место во власти.

22 комментария
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Владимир Путин поручил администрации президента изучить вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан представителями власти. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент предложил инициативу на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря.

Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный, ещё хамит, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем.

Владимир Путин

Согласно утверждённым срокам, администрация обязана рассмотреть предложение Путина до 1 июля. Также президент поручил изучить вопрос об улучшении механизмов опровержения недостоверной информации и ряд других инициатив.

В декабре 2019 года президент призвал чиновников следовать интересам россиян. Он заявил, что для работы во власти необходимо общение и постоянный контакт с гражданами.

В марте 2019 года Путин подписал закон об оскорблении общества, власти и государственных символов. За первое нарушение человека могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, а за повторное — от 100 до 200 тысяч. Максимальное наказание за нарушение составляет 1,5 миллиона рублей.

Остальные поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека:

  • Обеспечить ежегодное участие в парадах, посвящённых ВОВ, ветеранов и граждан, совершивших героические поступки (включая несовершеннолетних).
  • Рассмотреть вопрос о наделении стороны защиты в суде правом назначения экспертизы.
  • Рассмотреть возможность создания единой базы жертв политических репрессий.
  • Рассмотреть вопрос об определении понятия «место массовых захоронений» и регулировании деятельности по выявлению, учёту и содержанию мест массовых захоронений жертв политических репрессий.
  • Принять меры по оказанию помощи детям, больным злокачественными новообразованиями сетчатки.
  • Принять меры по установлению особенностей использования, охраны и воспроизводства лесов на землях сельскохозяйственного назначения.
  • Рассмотреть вопрос о порядке установления (изменения) нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и классов опасности химических веществ в атмосферном воздухе.
  • Принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей г. Беслана, пострадавших в результате террористического акта 1–3 сентября 2004 года

  • Разработать комплекс мер по внедрению технологий мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также эффективных технологий тушения лесных пожаров.

  • Представить предложения по совершенствованию механизмов контроля и надзора за деятельностью кредитных потребительских кооперативов.
  • Рекомендовать Верховному Суду рассмотреть вопрос о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей.
  • Проанализировать практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина, а также представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере.
  • Рекомендовать Правительству Москвы совместно с Правительством Московской области при участии Московской патриархии обеспечить создание музея на территории памятника истории – памятного места «Бутовский полигон».

#новости #путин

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22 комментария
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Poe Ghost

21

Из-под добрых царей льётся в рты мармелад.

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Илья Ильин

20

Еще примут закон о доведении представителя власти до оскорбления граждан

Ответить

Влад Аз

2

Для начала было бы не плохо распустить эту власть, которая как правило, по большенству своему состоит из бюрократов и ворья, а потом уже принимать какие то другие решения, а то так дела не будет, это всем понятно.

Ответить

Константин Курасов

Влад
8

по большенству своему состоит из бюрократов и ворья

как и население страны

Ответить

Вальдемар

Константин
5

Давно убедился, что этот народ заслуживает своего правительства

Ответить

Ivan Knyazev

Влад
0

Так распустили же 😈

Ответить

Паша Красников

0

Стрелочка поворачивается?

Ответить

Атлант поправил плечи

Паша
9

Классический замах дубиной, что вы как маленькие

Ответить

Мощный Каковощи

Паша
–1

Он всегда следовал правилу : " шаг назад - два вперёд "

Ответить

Максим Горячев

Мощный
0

*два назад, 0.5 вперед

Ответить

George Weiller

3

# Предложение поступило в госдуму
# Отклонено в первом чтении

Ответить

Сергей Клабуков

2

 ответственности за оскорбление граждан представителями власти

А если некомпетентность представителя власти меня оскорбляет, это считается? 

Ответить

Anna Luben

Сергей
0

такого не бывает, вы что

Ответить

Илья Ильин

Сергей
0

Ты только что оскорбил представителя власти своим подозрением на его некомпетенцию

Ответить

Изя Слоу

2

Давайте подумаем

прямо вижу улыбку авгура

Ответить

Пластиковое Окно

1

Только это не будет работать. Они будут ныть, что гражданин их провоцировал.

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

1

Как закон об оскорблении власти принять и подписать, а потом «правильно» применять, так это без проблем. Как в обратную сторону – так "как же нам это отрегулировать? Давайте подумаем"

Ответить

Lost Name

0

Интересно девки пляшут.

Ответить

colorless

0

Оттепель или замах?

Ответить

Reggae Addict

0

отменить депутатскую неприкосновенность и дело с концом

Ответить

Dmitry Bogatykh

0

Кто-то недавно сказал про Водонаеву, цитирую: «Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды!»

Ответить

Dmitry Bogatykh

Dmitry
0

Кстати, фразу «моральный урод» суд признаёт оскорблением, вот пример: http://31.prm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=3123

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