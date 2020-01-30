Он заявил, что чиновникам, которые хамят и оскорбляют людей, не место во власти.

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Владимир Путин поручил администрации президента изучить вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан представителями власти. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент предложил инициативу на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря.

Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный, ещё хамит, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем. Владимир Путин

Согласно утверждённым срокам, администрация обязана рассмотреть предложение Путина до 1 июля. Также президент поручил изучить вопрос об улучшении механизмов опровержения недостоверной информации и ряд других инициатив.

В декабре 2019 года президент призвал чиновников следовать интересам россиян. Он заявил, что для работы во власти необходимо общение и постоянный контакт с гражданами.

В марте 2019 года Путин подписал закон об оскорблении общества, власти и государственных символов. За первое нарушение человека могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, а за повторное — от 100 до 200 тысяч. Максимальное наказание за нарушение составляет 1,5 миллиона рублей.

Остальные поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека: