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Он заявил, что чиновникам, которые хамят и оскорбляют людей, не место во власти.
Владимир Путин поручил администрации президента изучить вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан представителями власти. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент предложил инициативу на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря.
Согласно утверждённым срокам, администрация обязана рассмотреть предложение Путина до 1 июля. Также президент поручил изучить вопрос об улучшении механизмов опровержения недостоверной информации и ряд других инициатив.
В декабре 2019 года президент призвал чиновников следовать интересам россиян. Он заявил, что для работы во власти необходимо общение и постоянный контакт с гражданами.
В марте 2019 года Путин подписал закон об оскорблении общества, власти и государственных символов. За первое нарушение человека могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, а за повторное — от 100 до 200 тысяч. Максимальное наказание за нарушение составляет 1,5 миллиона рублей.
Остальные поручения президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека:
Разработать комплекс мер по внедрению технологий мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также эффективных технологий тушения лесных пожаров.
Для начала было бы не плохо распустить эту власть, которая как правило, по большенству своему состоит из бюрократов и ворья, а потом уже принимать какие то другие решения, а то так дела не будет, это всем понятно.
по большенству своему состоит из бюрократов и ворья
как и население страны
Стрелочка поворачивается?
Он всегда следовал правилу : " шаг назад - два вперёд "
ответственности за оскорбление граждан представителями власти
А если некомпетентность представителя власти меня оскорбляет, это считается?
Ты только что оскорбил представителя власти своим подозрением на его некомпетенцию
Только это не будет работать. Они будут ныть, что гражданин их провоцировал.
Как закон об оскорблении власти принять и подписать, а потом «правильно» применять, так это без проблем. Как в обратную сторону – так "как же нам это отрегулировать? Давайте подумаем"
Кто-то недавно сказал про Водонаеву, цитирую: «Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды!»
Кстати, фразу «моральный урод» суд признаёт оскорблением, вот пример: http://31.prm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=3123