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Столько же он получал на посту премьер-министра.
Владимир Путин подписал указ о заработной плате Дмитрия Медведева в качестве зампредседателя Совбеза. Экс-глава правительства будет получать 618 тысяч 713 рублей. Документ опубликовало РИА «Новости».
Это означает, что заплата бывшего премьер-министра не изменилась. В октябре 2019 года Путин индексировал Медведеву зарплату на 4%. По расчётам РБК и Русской службы Би-би-си, на тот момент премьер-министр стал получать 618,7 тысяч рублей.
15 января правительство во главе с Медведевым подало в отставку. Глава правительства объявил об этом после послания Путина Федеральному собранию. Он заявил, что принял решение из-за предложений президента об изменении Конституции.
16 января Путин подписал указ о назначении новым премьером Михаила Мишустина, а Медведев занял должность зампредседателя Совбеза.
Довольно-таки не плохо для выдуманной должности.
а кипиай какой
Сидеть и не пиздеть
подскажите адрес для резюме
Им мало сворованных денег, так ещё и дефолтную зарплату завышают шо пиздец
Потому что только с такой зп можно хоть как-то отбрехиваться откуда замки пароходы самолеты.
Не «размер оплаты труда», не «оклад» не «жалование» и не «довольствие», а «вознаграждение», сука
На корм уткам-то хватит?
Теперь мы знаем прожиточный минимум премьера
У него прислуга на даче столько получает.
Не факт кстати. Много раз наблюдал, как пидорасы дорываются до денег, а потом всю оставшуюся жизнь жмотятся за каждую копейку даже в ущерб себе. Не удивлюсь, если прислуга получает лишь немного больше, чем в среднем по рынку, ну и пиздит с той дачи жрачку и всё, что плохо лежит, тем и живёт.
Димон не жмётся
Димон будет комментировать жизнь(
А почему указ вступает в силу за две недели до фактического подписания?
713 рублей
Какая чрезвычайно дотошная точность, как в налоговой прям)
Причем это только "карманные деньги", жилье, еда, передвижения, охрана - за счет государства.
Если они говорят, что на все эти дворцы заработали сами...то почему, как истинные патриоты, не могут отказаться от огромной зп?
Потому что пиздЯт и пИздят.
Заместитель председателя совета безопасности… Это вообще кто? В чем суть?
Какая у него система оплаты труда? Это оклад? Есть надбавки за интенсивность или еще за какую-то хуйню?
странно что никто не задался вопросом про понижение/повышение. ведь если новая должность не такая важная, то и зп должна была быть пониже. а теперь в этом чувствуется звоночек расширения полномочий госсовета. но не настолько, чтобы повышать зарплату.
эй, Мишка, хочешь к нам в госсовет, распускай правительство и го к нам