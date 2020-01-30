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Новости
Arthur Khamzin
3249

Дмитрию Медведеву на новой должности установили зарплату в 618 тысяч рублей Материал редакции

Столько же он получал на посту премьер-министра.

45 комментариев
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Владимир Путин подписал указ о заработной плате Дмитрия Медведева в качестве зампредседателя Совбеза. Экс-глава правительства будет получать 618 тысяч 713 рублей. Документ опубликовало РИА «Новости».

Это означает, что заплата бывшего премьер-министра не изменилась. В октябре 2019 года Путин индексировал Медведеву зарплату на 4%. По расчётам РБК и Русской службы Би-би-си, на тот момент премьер-министр стал получать 618,7 тысяч рублей.

15 января правительство во главе с Медведевым подало в отставку. Глава правительства объявил об этом после послания Путина Федеральному собранию. Он заявил, что принял решение из-за предложений президента об изменении Конституции.

16 января Путин подписал указ о назначении новым премьером Михаила Мишустина, а Медведев занял должность зампредседателя Совбеза.

#новости #медведев #правительство

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45 комментариев
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Авдеев

43

Довольно-таки не плохо для выдуманной должности. 

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ouxen

Авдеев
0

какие должностные обязанности у него теперь?!

Ответить

Сергей Рязанцев

ouxen
7

Не попадаться на глаза

Ответить

Ешь Черри

Авдеев
0

Это у него подработка такая. 

Ответить

Universal Polish

Авдеев
0

На кроссовки хватит. Может быть даже из лимитированной серии.

Ответить

Сергей Ляхов

8

а кипиай какой

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
9

Сидеть и не пиздеть

Ответить

Сергей Ляхов

Litnikov
3

подскажите адрес для резюме

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
6

Мы вам перезвоним

Ответить

ouxen

Litnikov
2

пройдёмте

Ответить

Московский

Litnikov
0

Жалко, что не пиздить(

Ответить

Карина Мирзаева

Сергей
0

Реально хороший вопрос

Ответить

Лев Люкшин

8

Им мало сворованных денег, так ещё и дефолтную зарплату завышают шо пиздец

Ответить

George Weiller

Лев
0

+ премия

Ответить

Vladyslav Chikov

Лев
0

Потому что только с такой зп можно хоть как-то отбрехиваться откуда замки пароходы самолеты.

Ответить

Лис

6

Не «размер оплаты труда», не «оклад» не «жалование» и не «довольствие», а «вознаграждение», сука

Ответить

Lian Niko

4

На корм уткам-то хватит?

Ответить

Алина Федотова

Lian
0

и на снег

Ответить

Игорь

3

Теперь мы знаем прожиточный минимум премьера

Ответить

ouxen

Игорь
1

он вам не премьер!

Ответить

Ешь Черри

0

У него прислуга на даче столько получает.

Ответить

the.nightmarez

Ешь
9

Не факт кстати. Много раз наблюдал, как пидорасы дорываются до денег, а потом всю оставшуюся жизнь жмотятся за каждую копейку даже в ущерб себе. Не удивлюсь, если прислуга получает лишь немного больше, чем в среднем по рынку, ну и пиздит с той дачи жрачку и всё, что плохо лежит, тем и живёт.

Ответить

Игорь

the.nightmarez
0

Димон не жмётся

Ответить

the.nightmarez

Игорь
0

Ну да. Животных любит. Кристальной души человек. 

Ответить

Oldfag TV

3

ну слава богу, а я-то переживал

Ответить

Амир Аль-Мопеди

3

Денег нет, но вы держитесь.

Ответить

Станислав Козак

1

Димон будет комментировать жизнь(

Ответить

ouxen

Станислав
0

кучеряво для нихуя не деланья и вредительства

Ответить

Litnikov Danil

ouxen
1

Черданцев так то тоже не шибко полезный

Ответить

ouxen

Litnikov
1

так я про него и говорю

Ответить

bor_vn

Litnikov
0

и тоже из бюджета.
нихерово у нас платят.

Ответить

empSokol

1

А почему указ вступает в силу за две недели до фактического подписания?

Ответить

Алина Федотова

empSokol
0

Иш какие вопросики подъехали

Ответить

Игорь

1

50 МРОТ

Ответить

DIVO Media

0

713 рублей
Какая чрезвычайно дотошная точность, как в налоговой прям)

Ответить

Алина Федотова

DIVO
0

И то правда. 715-720 как-то получше выглядит

Ответить

Егор Котиков

0

Причем это только "карманные деньги", жилье, еда, передвижения, охрана - за счет государства.

Ответить

bor_vn

0

Если они говорят, что на все эти дворцы заработали сами...то почему, как истинные патриоты, не могут отказаться от огромной зп?
Потому что пиздЯт и пИздят.

Ответить

Myemptyblog

0

Когда доходов от виноградников в Тоскане не хватает на топливо для яхты...

Ответить

Pavel

0

На новые кроссы хватит 

Ответить

Alexandr Strijov

0

Заместитель председателя совета безопасности… Это вообще кто? В чем суть?

Ответить

Роман Белоус

0

Какая у него система оплаты труда? Это оклад? Есть надбавки за интенсивность или еще за какую-то хуйню?

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Граф Хрущёв

0

У меня долг по ипотеке 605.000₽...

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Иван Гессе

0

странно что никто не задался вопросом про понижение/повышение. ведь если новая должность не такая важная, то и зп должна была быть пониже. а теперь в этом чувствуется звоночек расширения полномочий госсовета. но не настолько, чтобы повышать зарплату.

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Александр Гонтарев

0

эй, Мишка, хочешь к нам в госсовет, распускай правительство и го к нам

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