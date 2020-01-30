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Anna Begiashvili
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На Виктора Гаврилова, оставившего сыновей в Шереметьево, завели второе дело — об истязании жены и детей Материал редакции

Первое дело завели из-за оставления детей в опасности.

23 комментария
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​Виктор Гаврилов Кадр из видео СК

Следственный комитет завёл второе уголовное дело на Виктора Гаврилова, который оставил сыновей в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в истязании жены и детей, передаёт «Интерфакс».

По данным СК, Гаврилов систематически наносил членам семьи побои, причиняя им «физические и психические страдания». Дело заведено по части 2 статьи 117 УК РФ.

Первое дело — по статье об оставлении в опасности — на Гаврилова завели 28 января, когда он сдался полиции после двух дней в розыске.

26 января Гаврилов бросил своих сыновей восьми и шести лет в Шереметьево, оставив записку о том, что не может их обеспечить. Бывшая жена обвинила его в домашнем насилии. Ей же опека выносила предупреждение за неисполнение родительских обязанностей. После развода с женой Гаврилов дважды оставлял сыновей в детском доме, уезжая на заработки.

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#новости#дети #происшествия

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23 комментария
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Oldfag TV

13

В этой истории жалко только детей.

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the.nightmarez

4

Ну просто он один, вот его сейчас поимеют во все щели. Если бы хотя бы каждый тысячный нищий россиянин привёл и оставил своих детей в Шереметьево, потому что их не на что адекватно содержать, — был бы резонанс. А один в поле — не воин. А нищие россияне побухтят на кухнях, бахнут боярки и пойдут спать, потому что завтра на ненавистную работу за копейки.

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Andry Moon

the.nightmarez
1

Зачем заводить детей если ты нищук и не можешь себя обеспечить? 

Ответить

Александра Хотимченко

Andry
1

Патамушта дал бог зайку, даст и лужайку 

Ответить

the.nightmarez

Andry
0

Получить материнский капитал, например. Или по пьяне. Или потому что на гондоны денег небыло. Или потому что на гондоны денег небыло, а не бухло были. Или просто перепихнулись под забором. А ещё, потому что чтобы всё как у людей было. Ну и пиндосам на зло.

Ответить

Oldfag TV

the.nightmarez
0

(тут был какой-то комментарий, но ну его нах с тобой дураком спорить начинать)

Ответить

Artem Monahov

2

Зато материнский капитал увеличили

Ответить

Бдительный Бородавочник

Artem
–6

Ой бля заебали, нихуя не делают- плохо, что-то делают - тоже.

Ответить

Artem Monahov

Бдительный
9

Нужно уровень жизни людей повышать, а не такой вот херней страдать.

Ответить

Анастасия Маркова

Artem
2

тем более что под соусом повышения маткапитала подсовывают дерьмо.

Ответить

the.nightmarez

Бдительный
6

Потому что лучше пусть нихуя не делают, чем делают какое-то говнище. Но нихуя не делать — тоже плохо. А делать хорошо — не хотят и не умеют.

Ответить

Yaroslav Brandtner

Бдительный
1

Только последствия пытаются "излечить", а вот на причины у нас в стране всегда насрать, в итоге ничего не меняется 

Ответить

the.nightmarez

–4

 Гаврилов систематически наносил членам семьи побои, причиняя им «физические и психические страдания».

Стаканчиками что ли кидался?

Ответить

badkid

the.nightmarez
1

Не вижу в домашнем насилии ничего смешного, пока в обществе его пытаются выдать за норму и скрепу

Ответить

Artem Monahov

badkid
0

Пока нет конкретного регламента того, что попадёт под домашнее насилие - над этим можно смеяться.

Ответить

badkid

Artem
4

Тебе обязательно нужен регламент, чтобы понять, что даже подзатыльники давать нельзя, да?

Ответить

Tony Papayouth

0

Чикатило же

Ответить

Sancta Sanctorum

Tony
4
Ответить

Nikita B

0

Как опека могла оставить детей с таким отцом при разводе родителей?

Ответить

Александра Хотимченко

Nikita
0

В стране где ни один закон не работает? Нуууу очень удивительно 

Ответить

badkid

Александра
2

В стране, где защитник прав детей пытается уговорить девочку, которую избивала мать, вернуться к этой матери, ведь «она же мама».

Ответить

Taktischer Corgi

0

Эх, нет отдельного тега про этого Говрилова(

Ответить

Александра Хотимченко

0

Как сказал Кирюха «ну его нафиг этот закон о домашнем насилии»

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