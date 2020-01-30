Первое дело завели из-за оставления детей в опасности.

В закладки

​Виктор Гаврилов Кадр из видео СК

Следственный комитет завёл второе уголовное дело на Виктора Гаврилова, который оставил сыновей в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в истязании жены и детей, передаёт «Интерфакс».

По данным СК, Гаврилов систематически наносил членам семьи побои, причиняя им «физические и психические страдания». Дело заведено по части 2 статьи 117 УК РФ.

Первое дело — по статье об оставлении в опасности — на Гаврилова завели 28 января, когда он сдался полиции после двух дней в розыске.