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Первое дело завели из-за оставления детей в опасности.
Следственный комитет завёл второе уголовное дело на Виктора Гаврилова, который оставил сыновей в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в истязании жены и детей, передаёт «Интерфакс».
По данным СК, Гаврилов систематически наносил членам семьи побои, причиняя им «физические и психические страдания». Дело заведено по части 2 статьи 117 УК РФ.
Первое дело — по статье об оставлении в опасности — на Гаврилова завели 28 января, когда он сдался полиции после двух дней в розыске.
26 января Гаврилов бросил своих сыновей восьми и шести лет в Шереметьево, оставив записку о том, что не может их обеспечить. Бывшая жена обвинила его в домашнем насилии. Ей же опека выносила предупреждение за неисполнение родительских обязанностей. После развода с женой Гаврилов дважды оставлял сыновей в детском доме, уезжая на заработки.
Ну просто он один, вот его сейчас поимеют во все щели. Если бы хотя бы каждый тысячный нищий россиянин привёл и оставил своих детей в Шереметьево, потому что их не на что адекватно содержать, — был бы резонанс. А один в поле — не воин. А нищие россияне побухтят на кухнях, бахнут боярки и пойдут спать, потому что завтра на ненавистную работу за копейки.
Зачем заводить детей если ты нищук и не можешь себя обеспечить?
Получить материнский капитал, например. Или по пьяне. Или потому что на гондоны денег небыло. Или потому что на гондоны денег небыло, а не бухло были. Или просто перепихнулись под забором. А ещё, потому что чтобы всё как у людей было. Ну и пиндосам на зло.
(тут был какой-то комментарий, но ну его нах с тобой дураком спорить начинать)
Зато материнский капитал увеличили
Ой бля заебали, нихуя не делают- плохо, что-то делают - тоже.
Нужно уровень жизни людей повышать, а не такой вот херней страдать.
тем более что под соусом повышения маткапитала подсовывают дерьмо.
Потому что лучше пусть нихуя не делают, чем делают какое-то говнище. Но нихуя не делать — тоже плохо. А делать хорошо — не хотят и не умеют.
Только последствия пытаются "излечить", а вот на причины у нас в стране всегда насрать, в итоге ничего не меняется
Гаврилов систематически наносил членам семьи побои, причиняя им «физические и психические страдания».
Стаканчиками что ли кидался?
Не вижу в домашнем насилии ничего смешного, пока в обществе его пытаются выдать за норму и скрепу
Пока нет конкретного регламента того, что попадёт под домашнее насилие - над этим можно смеяться.
Чикатило же
Как опека могла оставить детей с таким отцом при разводе родителей?
В стране где ни один закон не работает? Нуууу очень удивительно
В стране, где защитник прав детей пытается уговорить девочку, которую избивала мать, вернуться к этой матери, ведь «она же мама».