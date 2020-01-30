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К началу февраля китайские власти планируют сдать два объекта общей вместимостью 2600 коек.
В начале февраля власти Китая планируют завершить строительство двух новых больниц в Ухане для борьбы с коронавирусом. The Wall Street Journal разобрался, как это возможно, и опубликовал снимки с места строительства.
Ожидается, что больницу Huoshenshan на 1000 коек введут в эксплуатацию 3 февраля, а Leishenshan на 1600 коек — 5 февраля. На строительство обоих объектов выделили от 10 до 12 дней. В Huoshenshan будут палаты для интенсивной терапии, комнаты для консультаций, медицинского оборудования и многое другое. Для снижения риска заражения, учреждение разделят на несколько карантинных отделений.
Здание займёт около восьми акров земли. Больница состоит из сборных блоков. Они опираются на платформы, которые отделят медицинские помещения от земли. Под ними будет находиться бетонное основание. Площадь каждого из блоков составляет около 9 квадратных метров. Предположительно, там могут расположиться две кровати для пациентов.
В соцсетях также начали распространяться снимки одного из якобы построенных корпусов больницы. Его достоверность проверить невозможно, но они похожи на сборные конструкции, которые фигурируют на снимках WSJ.
По словам китайских чиновников, эти заведения будут построены по принципу госпиталя Xiaotangshan. Его возвели в 2003 году за семь дней в качестве временного медицинского учреждения для лечения острого респираторного синдрома SARS.
Чувствую они за месяц построят больше больниц, чем в России построили за 20 лет.
Молодец, первым же комментарием Рашку приплел!
У нас, как правило, хватает больниц. Не хватает ремонта и норм оборудования в них.
Поясните, нахуя строить в поле с нуля здание, если можно освободить и переоборудовать уже готовое?
Совки, одним словом. В любой ситуации продемонстрируй как сможешь построить какую-нибудь хуйню стахановскими темпами.
Китайцы: ставят времянку
Ебланы: оооооо охуеть возвели больницу за 7 дней
"Больница за 5 дней" в Ухане, если коротко, показывает что чудес не бывает. Обычные бытовки на бетонных плитах.
Сразу видно он обычные бытовки не видел, тут вовсе не обычные а luxury бытовки.
Чего и стоило ожидать, ни за какие деньги в мире невозможно за сутки возвести полноценное здание.
Есть вещи для которых нужно время, а не деньги, чтобы из маленького семечка выросло большое дерево!
Посмотри как старая выглядит, которую за 7 построили, обычное здание. А по этим фоткам пруфов нет.
7 тоже не сутки как сразу заявлялось. Хотя тоже не ясно как можно всё отделать внутри без всяких красок, смесей и прочего, которое сохнет и выветривается сутками.
Какие сутки? Десять дней сразу сроки были.
Пока сделают, так и не нужна будет уже. А что, там разве совсем больниц нет, или те которые были уже под завязку забиты больными?
По проще мона? моя твоя не понимать!
Huoshenshan – горное божество огня
Leishenshan – горное божество грома
пока в чатиках обсуждают можно ли заразиться от банана, китайцы уже зовут на помощь Зевса
Выглядит хлипко. Карточный домик какой-то.
Там просто горизонтально балки лежат и на них ставят.
первое фото это спустя пол часа после начала строительства?
Нет, спустя пол часа — это второе фото