Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
2684

Фото: Больница в Ухане, которую строят за 10 дней для борьбы с коронавирусом Материал редакции

К началу февраля китайские власти планируют сдать два объекта общей вместимостью 2600 коек.

31 комментарий
В закладки

В начале февраля власти Китая планируют завершить строительство двух новых больниц в Ухане для борьбы с коронавирусом. The Wall Street Journal разобрался, как это возможно, и опубликовал снимки с места строительства.

​Снимок с места строительства новой больницы Источник The Wall Street Journal

Ожидается, что больницу Huoshenshan на 1000 коек введут в эксплуатацию 3 февраля, а Leishenshan на 1600 коек — 5 февраля. На строительство обоих объектов выделили от 10 до 12 дней. В Huoshenshan будут палаты для интенсивной терапии, комнаты для консультаций, медицинского оборудования и многое другое. Для снижения риска заражения, учреждение разделят на несколько карантинных отделений.

Концепт больницы в Китае Источник The Wall Street Journal

Здание займёт около восьми акров земли. Больница состоит из сборных блоков. Они опираются на платформы, которые отделят медицинские помещения от земли. Под ними будет находиться бетонное основание. Площадь каждого из блоков составляет около 9 квадратных метров. Предположительно, там могут расположиться две кровати для пациентов.

В соцсетях также начали распространяться снимки одного из якобы построенных корпусов больницы. Его достоверность проверить невозможно, но они похожи на сборные конструкции, которые фигурируют на снимках WSJ.

Max Zareckiy @shaikhulud
"Больница за 5 дней" в Ухане, если коротко, показывает что чудес не бывает. Обычные бытовки на бетонных плитах. https://t.co/3p1Pz78vPF

По словам китайских чиновников, эти заведения будут построены по принципу госпиталя Xiaotangshan. Его возвели в 2003 году за семь дней в качестве временного медицинского учреждения для лечения острого респираторного синдрома SARS.

Мем: Новая китайская больница на тысячу мест в…
Пока Китай возводит госпиталь в рекордные сроки, в России превращают это в шутку с «Москвой-сити…
tjournal.ru

#новости #китай #вирусизкитая

Новости
Подписан
Отписаться
На премьер-министра Чувашии завели дело за оскорбления
В прошлом году он устроил целое представление. В местном ДК собрались вкладчики нацбанка республики "Чувашкредитпромбанк".Один из основных держателей акций которого — чувашское правительство. Чиновник отвечал на вопросы и триггернулся от депутата Госсовета Сергея Семёнова. Назвал того упырём, дармоедом и вообще послал "на хрен". Теперь за…
2
11
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439","\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0438\u0437\u043a\u0438\u0442\u0430\u044f"], "comments": 31, "likes": 11, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 139803, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Jan 2020 21:19:16 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 139803, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/139803\/get","add":"\/comments\/139803\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/139803"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

allah213

2

Чувствую они за месяц построят больше больниц, чем в России построили за 20 лет.

Ответить

Дитковский

allah213
18

Молодец, первым же комментарием Рашку приплел!

Ответить

Андрей Рядькин

Дитковский
5

спизженным комментарием

Ответить

allah213

Дитковский
0

ну надо же печеньки отрабатывать.

Ответить

Alex Macher

allah213
0

У нас, как правило, хватает больниц. Не хватает ремонта и норм оборудования в них.

Ответить

Kyler

allah213
0
Ответить

Изя Слоу

4

Поясните, нахуя строить в поле с нуля здание, если можно освободить и переоборудовать уже готовое?

Ответить

Alex Macher

Изя
14

Чтобы не пришлось сжигать напалмом нормальное.

Ответить

allah213

Изя
2

ты случайно не чиновник?

Ответить

Изя Слоу

allah213
2

А поцчему ви спгашиваете?

Ответить

Vladic Samovar

Изя
0

Совки, одним словом. В любой ситуации продемонстрируй как сможешь построить какую-нибудь хуйню стахановскими темпами. 

Ответить

Dmitry Mandryka

4

Обычные бытовки на бетонных плитах.

Ну извините, что не вторая Саграда

Ответить

Прекрасен, как Иисус

4

Китайцы: ставят времянку
Ебланы: оооооо охуеть возвели больницу за 7 дней

Ответить

ouxen

Прекрасен,
0

госпиталь милосердия

Ответить

3216q114

2

"Больница за 5 дней" в Ухане, если коротко, показывает что чудес не бывает. Обычные бытовки на бетонных плитах.

Сразу видно он обычные бытовки не видел, тут вовсе не обычные а luxury бытовки.

Ответить

Игорь Янович

0

Чего и стоило ожидать, ни за какие деньги в мире невозможно за сутки возвести полноценное здание.
Есть вещи для которых нужно время, а не деньги, чтобы из маленького семечка выросло большое дерево!

Ответить

Alex Macher

Игорь
2

Посмотри как старая выглядит, которую за 7 построили, обычное здание. А по этим фоткам пруфов нет.

Ответить

Игорь Янович

Alex
0

7 тоже не сутки как сразу заявлялось. Хотя тоже не ясно как можно всё отделать внутри без всяких красок, смесей и прочего, которое сохнет и выветривается сутками.

Ответить

Alex Macher

Игорь
3

Какие сутки? Десять дней сразу сроки были.

Ответить

Игорь Янович

Alex
0

А ну-да, извиняюсь.

Ответить

Игорь Янович

0

Пока сделают, так и не нужна будет уже. А что, там разве совсем больниц нет, или те которые были уже под завязку забиты больными?

Ответить

Изя Слоу

Игорь
0

Ибд в чистом виде

Ответить

Игорь Янович

Изя
0

По проще мона? моя твоя не понимать!

Ответить

Изя Слоу

Игорь
1

Имитация бурной деятельности

Ответить

Alex Macher

Игорь
0

Чего это? Пик планируется на середину февраля, дальше спад обещают.

Ответить

коренной нарниец

0

Huoshenshan – горное божество огня
Leishenshan – горное божество грома
пока в чатиках обсуждают можно ли заразиться от банана, китайцы уже зовут на помощь Зевса

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Выглядит хлипко. Карточный домик какой-то.

Там просто горизонтально балки лежат и на них ставят.

Ответить

ouxen

0

первое фото это спустя пол часа после начала строительства?

Ответить

Григорий Петренко

ouxen
0

Нет, спустя пол часа — это второе фото

Ответить

ouxen

Григорий
0

такой концепт днями пилить нужно

Ответить

Игорь

0

Ну, получше некоторых наших будет

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Двое госпитализированных с подозрением на коронавирус, недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Женщина прибыла 4 дня назад из Китая. Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее. Похожая ситуация и с мужчиной.
122
Новости
Зеленский заявил о причастности СССР к началу второй мировой войны
Сделал он это во время визита в Польшу
203
Гость TJ
Гость TJ: Землекоп на кладбище
Общение в комментариях начнётся в 18:00 по Москве.
317
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Олды тут?
27
Интернет и мемы
Начинайте свой день с коронавируса
29
Интернет и мемы
TJ plus
24

Прямой эфир

Елена Игоревна…

Художник обвинил Первый канал в…

Vladic Samovar

Фото: Больница в Ухане, которую…

Yaroslav Andreevich

Чешские программисты бесплатно…

Yaroslav Andreevich

Чешские программисты бесплатно…

Игорь

Фото: Больница в Ухане, которую…

Yaroslav Andreevich

Чешские программисты бесплатно…

Илюхер XXIX

Суд арестовал пятерых бывших…

Иван Семёныч

Несладкая жизнь сахарных…

Yaroslav Andreevich

Чешские программисты бесплатно…

Ilya Shevraev

Суд арестовал пятерых бывших…

Alex Pavljenko

coromemevirus

Yaroslav Andreevich

Чешские программисты бесплатно…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]