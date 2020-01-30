К началу февраля китайские власти планируют сдать два объекта общей вместимостью 2600 коек.

В закладки

В начале февраля власти Китая планируют завершить строительство двух новых больниц в Ухане для борьбы с коронавирусом. The Wall Street Journal разобрался, как это возможно, и опубликовал снимки с места строительства.

​Снимок с места строительства новой больницы Источник The Wall Street Journal

Ожидается, что больницу Huoshenshan на 1000 коек введут в эксплуатацию 3 февраля, а Leishenshan на 1600 коек — 5 февраля. На строительство обоих объектов выделили от 10 до 12 дней. В Huoshenshan будут палаты для интенсивной терапии, комнаты для консультаций, медицинского оборудования и многое другое. Для снижения риска заражения, учреждение разделят на несколько карантинных отделений.

Концепт больницы в Китае Источник The Wall Street Journal

Здание займёт около восьми акров земли. Больница состоит из сборных блоков. Они опираются на платформы, которые отделят медицинские помещения от земли. Под ними будет находиться бетонное основание. Площадь каждого из блоков составляет около 9 квадратных метров. Предположительно, там могут расположиться две кровати для пациентов.

В соцсетях также начали распространяться снимки одного из якобы построенных корпусов больницы. Его достоверность проверить невозможно, но они похожи на сборные конструкции, которые фигурируют на снимках WSJ.