Прямой эфир
Он может разогнаться до 100 километров в час за три секунды.
General Motors анонсировала новый Hummer EV — электромобиль с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. Машину будут производить на фабрике GM в Детройте и продавать под брендом GMC.
Пока General Motors не раскрыла всех подробностей о новом Hummer, полноценный анонс проведут 20 мая. Продажи планируют начать в конце 2021 года.
Для его производства General Motors переоборудует завод в Детройте под сборку электромобилей. На это потратят 2,2 миллиарда долларов.
Последний Hummer выпустили в 2010 году. Он стал серьёзным провалом для компании из-за глобального кризиса и роста цен на топливо.
Можно ли на нём рвануть на Марс с этой поражённой коронавирусом планеты?
Да, и более того, обогнать ту самую теслу
лухари тачка вроде гелендвагена или пурпурного брабуса
В чем прикол гелика? Ларёк на колёсах какой то или тюнингованный уазик
— Рекламодатели у нас такие, что им объяснять надо, что им нравится, а что нет. И потом, рекламодатель зачем у нас рекламу дает?
Татарский пожал плечами.
— Нет, ты скажи, скажи.
— Чтобы товар продать.
— Это в Америке — чтоб товар продать.
— Ну тогда чтобы крутым себя почувствовать.
— Это три года назад было, — сказал Ханин поучительно. — А теперь по-другому. Теперь клиент хочет показать большим мужчинам, которые внимательно следят за происходящим на экране и в жизни, что он может взять и кинуть миллион долларов в мусорное ведро. Поэтому чем хуже его реклама, тем лучше. У зрителя остается ощущение, что заказчик и исполнители — полные кретины, но тут, — Ханин поднял палец и сделал мудрые глаза, — в мозг наблюдателя приходит импульс о том, сколько это стоило денег. И окончательный вывод про заказчика оказывается таким — хоть он и полный кретин, а бизнес у него так идет, что он может пустить в эфир любую байду много-много раз. А лучше этого рекламы быть не может. Такому человеку в любом месте дадут кредит без всякого скрипа.
Большая военная машина, ее покупают менты, гопники и мажоры чтобы попонтоваться и выглядеть страшнее.
хз спроси у поклонников
На гелике на охоту ездят: и проходимый и дорогой и мерседес, а если бронированный взять - то можно и на разборки.
На охоту ездят на крузаках и лексусах
Ну у меня друзья - судьи староверы из провинции
Мне казалось, что в подобной среде бытует мнение, что гелик не очень надежный и для ебеней не годится.
Но тот же ленд ровер по характеристикам не уступает и это не мешает выглядеть ему как дорогая машина
хотя у нас скорее работают законы 90х, типа на гелике отстреливаться удобнее
Как-минимум — быстрый и проходимый же. А внешка исключительно вопрос вкуса.
вопрос в том — как будет заряжаться такая махина? день ездишь — месяц заряжаешь? или как?))
Махина =/= батарея
ну на 1000 лошадок нужна большая батарея
Падажжи. Ведь Хаммер китайский