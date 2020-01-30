Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
3646

General Motors анонсировала новый Hummer впервые за 10 лет. Теперь это электромобиль с мощностью в 1000 лошадиных сил Материал редакции

Он может разогнаться до 100 километров в час за три секунды.

25 комментариев
В закладки

General Motors анонсировала новый Hummer EV — электромобиль с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. Машину будут производить на фабрике GM в Детройте и продавать под брендом GMC.

Пока General Motors не раскрыла всех подробностей о новом Hummer, полноценный анонс проведут 20 мая. Продажи планируют начать в конце 2021 года.

Для его производства General Motors переоборудует завод в Детройте под сборку электромобилей. На это потратят 2,2 миллиарда долларов.

Последний Hummer выпустили в 2010 году. Он стал серьёзным провалом для компании из-за глобального кризиса и роста цен на топливо.

#авто #транспорт #новости

Новости
Подписан
Отписаться
Суд арестовал пятерых бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков Ивану Голунову
Бывших силовиков арестовали на два месяца.
4
11
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0442\u043e"], "comments": 25, "likes": 11, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 139819, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Jan 2020 23:10:33 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 139819, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/139819\/get","add":"\/comments\/139819\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/139819"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Poe Ghost

5

Можно ли на нём рвануть на Марс с этой поражённой коронавирусом планеты?

Ответить

Атлант поправил плечи

Poe
1

Да, и более того, обогнать ту самую теслу 

Ответить

Taran Baranov

Атлант
1

Запас хода будет 20км

Ответить

Alex Pavljenko

0

лухари тачка вроде гелендвагена или пурпурного брабуса

Ответить

Алексей Селезнев

Alex
6

В чем прикол гелика? Ларёк на колёсах какой то или тюнингованный уазик  

Ответить

Александр Билозир

Алексей
2

В понтах 

Ответить

Андрей Королёв

Алексей
1

— Рекламодатели у нас такие, что им объяснять надо, что им нравится, а что нет. И потом, рекламодатель зачем у нас рекламу дает?
Татарский пожал плечами.

— Нет, ты скажи, скажи.

— Чтобы товар продать.

— Это в Америке — чтоб товар продать.

— Ну тогда чтобы крутым себя почувствовать.

— Это три года назад было, — сказал Ханин поучительно. — А теперь по-другому. Теперь клиент хочет показать большим мужчинам, которые внимательно следят за происходящим на экране и в жизни, что он может взять и кинуть миллион долларов в мусорное ведро. Поэтому чем хуже его реклама, тем лучше. У зрителя остается ощущение, что заказчик и исполнители — полные кретины, но тут, — Ханин поднял палец и сделал мудрые глаза, — в мозг наблюдателя приходит импульс о том, сколько это стоило денег. И окончательный вывод про заказчика оказывается таким — хоть он и полный кретин, а бизнес у него так идет, что он может пустить в эфир любую байду много-много раз. А лучше этого рекламы быть не может. Такому человеку в любом месте дадут кредит без всякого скрипа.

Ответить

Настя Иванова

Алексей
1

Большая военная машина, ее покупают менты, гопники и мажоры чтобы попонтоваться и выглядеть страшнее. 

Ответить

Alex Pavljenko

Алексей
0

хз спроси у поклонников 

Ответить

Андрей Ионов

Alex
1

попоцански

Ответить

Паша Красников

Алексей
0

На гелике на охоту ездят: и проходимый и дорогой и мерседес, а если бронированный взять - то можно и на разборки.

Ответить

Настя Иванова

Паша
0

На охоту ездят на крузаках и лексусах

Ответить

Паша Красников

Настя
1

Ну у меня друзья - судьи староверы из провинции

Ответить

Настя Иванова

Паша
0

Мне казалось, что в подобной среде бытует мнение, что гелик не очень надежный и для ебеней не годится. 

Ответить

Алексей Селезнев

Паша
0

Но тот же ленд ровер по характеристикам не уступает и это не мешает выглядеть ему как дорогая машина
хотя у нас скорее работают законы 90х, типа на гелике отстреливаться удобнее 

Ответить

Alexander Pankov

Алексей
0

Как-минимум — быстрый и проходимый же. А внешка исключительно вопрос вкуса.

Ответить

Alex Pavljenko

0

вопрос в том — как будет заряжаться такая махина? день ездишь — месяц заряжаешь? или как?))

Ответить

Московский

Alex
1

Махина =/= батарея

Ответить

Alex Pavljenko

Московский
0

ну на 1000 лошадок нужна большая батарея

Ответить

Poe Ghost

Alex
1

Должно хватить. Запитана от центрального зарядоснабжения.

Ответить

Женя Шепелявый

Poe
0

Не, там ручная подзарядка.

Ответить

Ilya Korotkov

Alex
0
Ответить

Мощный Каковощи

0

Падажжи. Ведь Хаммер китайский

Ответить

Alex Pavljenko

Мощный
0

Это Hummer EV. Новый бренд мб

Ответить

Заур Зауров

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
«Я живу в самоцензуре»: фотограф Фёдор Шмидт о съёмке эротики, спорности жанра и эпохе бодипозитива
Интервью с бывшим студентом биофака МГУ, выбравшим путь автора в сфере откровенных фото.
104
Новости
ФБК нашёл у семьи нового премьер-министра Михаила Мишустина имущество почти на три миллиарда рублей
Сейчас владельцами этой недвижимости значится Российская Федерация.
160
Новости
В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Двое госпитализированных с подозрением на коронавирус, недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Женщина прибыла 4 дня назад из Китая. Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее. Похожая ситуация и с мужчиной.
122
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Чешские программисты бесплатно и за выходные сделали сайт, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Добровольцы посчитали госзаказ «расточительством» и просто подарили сервис правительству, указав на необоснованные траты.
344
Истории
Исламская революция в Иране: история победы религии над европейской светскостью
Почему с виду успешная вестернизация страны обернулась свержением реформатора и победой мусульманского духовенства.
55
Интернет и мемы
Олды тут?
27

Прямой эфир

Настя Иванова

Генрокуратура обязала СК…

Мощный Каковощи

Фейк: Бананы с коронавирусом

сироп от щекотки

Прокуратура обязала СК…

Георгий Подольский

ВОЗ признала вспышку…

Настя Иванова

ВОЗ признала вспышку…

Алексей Селезнев

General Motors анонсировала…

Артур Сакаев

ВОЗ признала вспышку…

Мощный Каковощи

У Voyager‑2 произошел сбой…

Настя Иванова

Прокуратура обязала СК…

Артур Сакаев

MASH: У пациента одной из…

Ноу Нейм

Прокуратура обязала СК…

Athos Oz

ВОЗ признала вспышку…

сироп от щекотки

Глава горсовета Керчи и ее…

Станислав Ильин

MASH: У пациента одной из…

Настя Иванова

Прокуратура обязала СК…

Athos Oz

ВОЗ признала вспышку…

Николай Макаров

Запись в подсайте Twitter

Антон Иванов

Зеленский заявил о причастности…

Oldfag TV

ВОЗ признала вспышку…

Паша Красников

MASH: У пациента одной из…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]