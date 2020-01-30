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До этого эксперты говорили, что пока для рано бить тревогу
Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в Китае. Причиной решения назвали уязвимость перед вирусом стран со слабой системой здравоохранения.
При этом организация решила не вводить ограничения на передвижение товаров и людей из-за вируса. Странам также посоветовали бороться с дезинформацией о коронавирусе.
23 января ВОЗ отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за вспышки вируса в Китае. Тогда эксперты отмечали, что пока проблема не приобрела глобальный характер.
За всю историю существования организации, она объявляла чрезвычайную ситуацию всего пять раз. К ЧС относятся события, представляющие угрозу международному населению.
" она объявляла чрезвычайную ситуацию всего пять раз"
а что это были за разы и когда? очень интересно
по поводу кризиса в южном судане: «В феврале 2014 года ВОЗ отнесла кризис в области здравоохранения в Южном Судане к «категории 3» — самый высокий уровень чрезвычайной гуманитарной ситуации. Это один из 5 параллельных кризисов, относящихся к категории 3, в которых ВОЗ координирует работу в области здравоохранения. Остальными являются вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке и гуманитарная чрезвычайная ситуация в Центральноафриканской Республике, Ираке и Сирии.»
До этого ВОЗ вводило чрезвычайную ситуацию 5 раз: в 2009 году по случаю вируса H1N1, "свинного гриппа", в 2014 году по поводу дикого полиовируса и вируса Эбола из Западной Африки, вируса Зика в 2015-2016 и Эбола в Киву в 2018-2019 годах.
еще свиной грипп и атипичная пневмония в середине 2000-х годов
так же признавались чс
Ну вот, никто и не мог подумать, что Corona Extra может до такого довести. Вывод: не пейте пиво, следуйте ЗОЖ.
ЧС это когда на алиэкспрессе просят отменить заказ, из-за невозможности отправить.
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Бля, какого хера новости выглядят как страницы из сценария фильма-катастрофы, лол