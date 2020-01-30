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Дамир Камалетдинов
1636

ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией Материал редакции

До этого эксперты говорили, что пока для рано бить тревогу

20 комментариев
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Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в Китае. Причиной решения назвали уязвимость перед вирусом стран со слабой системой здравоохранения.

При этом организация решила не вводить ограничения на передвижение товаров и людей из-за вируса. Странам также посоветовали бороться с дезинформацией о коронавирусе.

23 января ВОЗ отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за вспышки вируса в Китае. Тогда эксперты отмечали, что пока проблема не приобрела глобальный характер.

За всю историю существования организации, она объявляла чрезвычайную ситуацию всего пять раз. К ЧС относятся события, представляющие угрозу международному населению.

#новости #здоровье #вирусизкитая

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20 комментариев
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Ильнур Султанов

7
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Poe Ghost

Ильнур
0
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Наташа Буринская

2

" она объявляла чрезвычайную ситуацию всего пять раз"
а что это были за разы и когда? очень интересно

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Athos Oz

Наташа
2

кажется (я не уверен): вирус зика, кризис в южном судане, желтая лихорадка, ближневосточный респираторный синдром и эбола (нашёл на официальном сайте, но он не совсем понятный)

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Athos Oz

Athos
0

по поводу кризиса в южном судане: «В феврале 2014 года ВОЗ отнесла кризис в области здравоохранения в Южном Судане к «категории 3» — самый высокий уровень чрезвычайной гуманитарной ситуации. Это один из 5 параллельных кризисов, относящихся к категории 3, в которых ВОЗ координирует работу в области здравоохранения. Остальными являются вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке и гуманитарная чрезвычайная ситуация в Центральноафриканской Республике, Ираке и Сирии.»

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Георгий Подольский

Наташа
2

До этого ВОЗ вводило чрезвычайную ситуацию 5 раз: в 2009 году по случаю вируса H1N1, "свинного гриппа", в 2014 году по поводу дикого полиовируса и вируса Эбола из Западной Африки, вируса Зика в 2015-2016 и Эбола в Киву в 2018-2019 годах.

Ответить

Артур Сакаев

Наташа
0

еще свиной грипп и атипичная пневмония в середине 2000-х годов
так же признавались чс

Ответить

Wlad Richter

2

Ну вот, никто и не мог подумать, что Corona Extra может до такого довести. Вывод: не пейте пиво, следуйте ЗОЖ.

Ответить

Ешь Черри

2

ЧС это когда на алиэкспрессе просят отменить заказ, из-за невозможности отправить. 

Ответить

andorus

1
Ответить

Athos Oz

0

куплю бункер +79996131248 

Ответить

Athos Oz

Athos
0

а вообще, есть тут аналитики, стоит ли чего это заявление? думал, что уже бояться особо нечего

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Oldfag TV

Athos
–1

Не ссы, у тебя коммент дня, у меня коммент недели (и года (и самый заплюсованный за всю историю ТЖ)). Вирус нас не тронет ОТ ОТВРАЩЕНИЯ АХАХАХАХА

Ответить

Athos Oz

Oldfag
1

защищены силой плюсиков?

Ответить

Oldfag TV

Athos
1

ДА

Ответить

Athos Oz

Oldfag
2

это мы всему остальному миру

Ответить

Anton Gostev

Athos
0

https://www.thevintagenews.com/2019/11/22/missile-silo-for-sale/

Ответить

Oldfag TV

0

Бля, какого хера новости выглядят как страницы из сценария фильма-катастрофы, лол

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Настя Иванова

Oldfag
0

Да ладно, еще даже нет ни одного зомби

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Pavel Osadchuk

0

вот теперь время пришло

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