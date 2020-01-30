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Адвокат одной из сестёр уверен, что уголовное преследование будет прекращено.
Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.
По его словам, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение по делу, потому что выводы следствия «не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего».
Гринь отметил, что следствие не учло, как на поступок сестёр повлияло систематическое насилие со стороны отца. Адвокат Паршин утверждает, что переквалификация приведёт к прекращению уголовного преследования.
4 июня следствие предъявило окончательное обвинение трём сёстрам Хачатурян: Крестине, Ангелине и Марии. В конце июля 2018 года они убили своего отца Михаила. Согласно показаниям девушек, друзей семьи и соседей, отец много лет избивал, насиловал и издевался над ними.
Вот тот редкий случай, когда хочется похвалить феминисток.
Адвокат тоже молодец, да.
Изначально именно они привлекли внимание к этой теме.
нет
А кто?
шум подымали все, от адвокатов агоры, до крупных политологов, не говоря уже о радио эфирах, наверное, каждой не прокремлевской студии. уже вслед за ними подтянулись остальные.
Не только, но это не меняет, что в данном случае они поступили правильно.
Любой адекватный человек поддерживал девушек в этой отвратительной ситуации.
Столько времени длятся разбирательства по данной ситуации... Наконец-то, к чему-то разумному(на мой взгляд) начали продвигаться.
Ну что сказать, Белоруссии точно пизда.
Вай?
Хорошо конечно что их отпустят (если отпустят). Но сама формулировка «самооборона» выглядит странно когда речь идёт о от 36 до 45 колото-резаных ранениях
Вот мне непонятно: "Гринь отметил, что следствие не учло, как на поступок сестёр повлияло систематическое насилие со стороны отца. Адвокат Паршин утверждает, что переквалификация приведёт к прекращению уголовного преследования." - ранее следствию было всё равно на данные "детали"???