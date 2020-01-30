Адвокат одной из сестёр уверен, что уголовное преследование будет прекращено.

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Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

По его словам, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение по делу, потому что выводы следствия «не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего».

Гринь отметил, что следствие не учло, как на поступок сестёр повлияло систематическое насилие со стороны отца. Адвокат Паршин утверждает, что переквалификация приведёт к прекращению уголовного преследования.