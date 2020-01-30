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Roman Persianinov
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Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян на самооборону Материал редакции

Адвокат одной из сестёр уверен, что уголовное преследование будет прекращено.

20 комментариев
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Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

По его словам, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение по делу, потому что выводы следствия «не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего».

Гринь отметил, что следствие не учло, как на поступок сестёр повлияло систематическое насилие со стороны отца. Адвокат Паршин утверждает, что переквалификация приведёт к прекращению уголовного преследования.

4 июня следствие предъявило окончательное обвинение трём сёстрам Хачатурян: Крестине, Ангелине и Марии. В конце июля 2018 года они убили своего отца Михаила. Согласно показаниям девушек, друзей семьи и соседей, отец много лет избивал, насиловал и издевался над ними.

#новости#сестрыхачатурян

Спасибо за наводку fox_rus
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20 комментариев
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Настя Иванова

13

Вот тот редкий случай, когда хочется похвалить феминисток. 

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сироп от щекотки

Настя
9
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Настя Иванова

сироп
0

Адвокат тоже молодец, да.

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Marat Khamadeev

Настя
3

Да вообще все молодцы, особенно вон тот паренек с белым на плече

Ответить

Ноу Нейм

Настя
1

Только их?

Ответить

Настя Иванова

Ноу
4

Изначально именно они привлекли внимание к этой теме. 

Ответить

Nikolay Doo

Настя
0

нет

Ответить

Настя Иванова

Nikolay
0

А кто?

Ответить

Nikolay Doo

Настя
0

шум подымали все, от адвокатов агоры, до крупных политологов, не говоря уже о радио эфирах, наверное, каждой не прокремлевской студии. уже вслед за ними подтянулись остальные.

Ответить

glimpse unthinkable

Ноу
0

Не только, но это не меняет, что в данном случае они поступили правильно.

Ответить

Vladimir Medvedev

Настя
1

Любой адекватный человек поддерживал девушек в этой отвратительной ситуации. 

Ответить

Юрий Белов

8

Столько времени длятся разбирательства по данной ситуации... Наконец-то, к чему-то разумному(на мой взгляд) начали продвигаться.

Ответить

Сергей Васильев

5

Ну что сказать, Белоруссии точно пизда.

Ответить

сироп от щекотки

Сергей
0

Вай?

Ответить

Станислав Ильин

сироп
0

Последние времена наступают

Ответить

Oleg

2

Хорошо конечно что их отпустят (если отпустят). Но сама формулировка «самооборона» выглядит странно когда речь идёт о от 36 до 45 колото-резаных ранениях

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Ян Марцел

Oleg
1

Было бы странно, если было одно точное в жизненно важный орган, а тут как раз вполне «оборонно»

Ответить

Oleg

Ян
0

Возможно Вы и правы. Наверное когда человек в таком отчаянии, он вряд ли уже может мыслить логически. Хорошо что адвокат с помощью общественности смог

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Женечка

Ян
0

Все же как будто девушки немного превысили пределы самообороны. Очень хорошо, если их после всего пережитого не посадят в тюрьму. Но странно, что можно так просто закрыть дело.

Ответить

Наталья С

0

Вот мне непонятно: "Гринь отметил, что следствие не учло, как на поступок сестёр повлияло систематическое насилие со стороны отца. Адвокат Паршин утверждает, что переквалификация приведёт к прекращению уголовного преследования." - ранее следствию было всё равно на данные "детали"???

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