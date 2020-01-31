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Arthur Khamzin
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Количество погибших от нового коронавируса в Китае превысило 200 человек Материал редакции

Количество заражённых достигло почти 10 тысяч человек.

10 комментариев
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За прошедшие сутки от нового Коронавируса в Китае погибло 43 человека и зафиксировано более 1982 новых случаев заражения. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения.

Всего из-за коронавируса погибли 213 человек. Из 43 новых погибших, 42 случая летального исхода случилось в провинции Хубэй, которая стала источником распространения болезни. Ещё один скончался в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Общее число заражённых составило 9692 человека. Число излечившихся выросло до 171.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса случилась в Ухане в декабре 2019 года. В январе власти Китая подтвердили возможность передачи заболевания от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией. Организация рекомендовала не ограничивать перемещение людей и торговлю товарами. Также ВОЗ посоветовала бороться с дезинформацией о новом вирусе.

#новости #вирусизкитая

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10 комментариев
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Slow Dimon

3

Новая болезнь всё распространяется.

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IO

0

Интересно когда СМИ перестанут писать о каждой сотне умерших.

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Alexander Fedorov

IO
5

когда люди закончатся.

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Сергей Рязанцев

IO
2

когда счет пойдет на тысячи

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Dragan Velimirovic

0

Не от вируса, а непосредственно от пневмонии, вообще-то. 

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Твиттерский Жук

0

Ни чо ни чо, в средневековье чума кончилась и тут закончится

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Асрор

0

Конец света сука!

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Ruslan Sviridov

Асрор
0

Какие люди

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Isabel Tortton

0

а что, новую вакцину еще не изобрели?

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Валерий Никнейм

0
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