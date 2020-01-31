Количество заражённых достигло почти 10 тысяч человек.

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За прошедшие сутки от нового Коронавируса в Китае погибло 43 человека и зафиксировано более 1982 новых случаев заражения. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения.

Всего из-за коронавируса погибли 213 человек. Из 43 новых погибших, 42 случая летального исхода случилось в провинции Хубэй, которая стала источником распространения болезни. Ещё один скончался в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Общее число заражённых составило 9692 человека. Число излечившихся выросло до 171.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса случилась в Ухане в декабре 2019 года. В январе власти Китая подтвердили возможность передачи заболевания от человека к человеку.