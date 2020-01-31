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В ролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии.
Полиция Калининградской области возбудила дело о демонстрации свастики против блогера Владислава Шенеца, который репостнул сатирический ролик, сделанный из отрывка мультфильма «Том и Джерри». Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
В видеоролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии. Чиков сообщил, что проверку провели по требованию ФСБ. Замначальника управления культуры Черняховска Игорь Ерофеев провел исследование и пришёл к выводу, что через видеоролик Шенец демонстрировал нацистскую символику. При этом Ерофеев установил только факт показа. Он не изучал вопрос одобрения фашизма через видеоролик.
В ноябре 2019 года несовершеннолетнего жителя Курска оштрафовали на тысячу рублей за публикацию другого отрывка из «Тома и Джерри» с демонстрацией нацистской символики. В нём на теле Тома был размещён красный флаг со свастикой, а на месте Джерри — флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждал Тома под звук гимна СССР.
Замначальника управления культуры Черняховска Игорь Ерофеев провел исследование и пришёл к выводу, что через видеоролик Шенец демонстрировал нацистскую символику
Починил
Вот так Польша получается такой же масти. Что в принципе исторически верно
А чо короткий какой
Маразм крепчал, деревья гнулись
Маразм крепчал, в полиции дебилы ебанулись
Вов, менты обязаны реагировать на заявы. Ну неужели никто не знает этого. Вот спасибо фсбшникам, центру э, другим экспертам и суду тоже за эти дела. Тут менты свою работу делают и не перегибают.
вроде собирались же отменять эту всю движуху со свастиками вне пропаганды, не?
Когда там по телику "17 мгновений весны"?
Пофиксили же недавно закон. Вот тут то где эксперты увидели пропаганду или оправдание ?
пофиксили закон
А ты наивный
Пропаганда либо публичное демонстрирование. Вообще нет исключений, судя по тексту закона.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/e3620d183bd6d1fe2ab8b0c912809857217325a2/
Возбудились из-за крышки самовара на самом деле. Ну не может она быть зеленого цвета! И без ручек, сука! Осквернение исторической памяти.
Это подсвечник.
Вредителей нет, врагов народа нет, шпионов нет, белогвардейцев нет, контрреволюционеров нет. Хроники смуты в периферийном кёнигсбергском ГубЧК.
Хз о чем новость - в коап есть статья за демонстрацию свастики, по ней штраф от 1000 до 2000, чел об этом знал (должен был) и свастон в мульт вставил. Мог написать просто на флаге "фашисты" или типа того и культурной ценности меньше бы не стало.
Но закон конеш не очень написан, надо бы получше прописать, чтобы такие случаи под него не попадали никак
Дело не в законе - он туп безусловно, а в людях (мусорах, гэбне, судьях и прочих душевнобольных), которые будут трактовать даже самый однозначно прописанный на своё усмотрение ведь рф это не правовое государство, особенно, если касается политики и скреп.
видать некоторых шизофрения накрыла раньше времени из-за аномально тёплой зимы
Вы просто не понимаете, что всякие Шейнины там денно и ночно усираются на первом и их никто не смотрит кроме бабок ёбнутых на голову, а тут ещё ролики такие в инете, обидно стало людям, что они стараются насрать в мозги, а сраньё не приживается :(
теперь любое старое фото или кадр из фильма с разной символикой можно притянуть к штрафу при необходимости?
Да уж, косарь рублей с пацана стянули просто так, ну ничего, людей все равно не заткнуть всех, по этому будут жрать и дальше. Тоже мне обиделись что там флаг?! Да кому не пофиг на это, господи, умный человек не будет воспринимать это как оскорбление.
Мало кто знает, но Пабло Эскобара убили только потому, что он был самым большим Мемо-бароном, а также самым крупным распространителем мемов в мире.