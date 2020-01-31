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Arthur Khamzin
5886

На калининградского блогера составили протокол за показ свастики. Он репостнул переделанный отрывок из «Тома и Джерри» Материал редакции

В ролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии.

38 комментариев
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Полиция Калининградской области возбудила дело о демонстрации свастики против блогера Владислава Шенеца, который репостнул сатирический ролик, сделанный из отрывка мультфильма «Том и Джерри». Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В видеоролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии. Чиков сообщил, что проверку провели по требованию ФСБ. Замначальника управления культуры Черняховска Игорь Ерофеев провел исследование и пришёл к выводу, что через видеоролик Шенец демонстрировал нацистскую символику. При этом Ерофеев установил только факт показа. Он не изучал вопрос одобрения фашизма через видеоролик.

В ноябре 2019 года несовершеннолетнего жителя Курска оштрафовали на тысячу рублей за публикацию другого отрывка из «Тома и Джерри» с демонстрацией нацистской символики. В нём на теле Тома был размещён красный флаг со свастикой, а на месте Джерри — флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждал Тома под звук гимна СССР.

#новости

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38 комментариев
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George Weiller

44

 Замначальника управления культуры Черняховска Игорь Ерофеев провел исследование и пришёл к выводу, что через видеоролик Шенец демонстрировал нацистскую символику

Ответить

George Weiller

George
15

Починил

Ответить

Мощный Каковощи

George
2

Вот так Польша получается такой же масти. Что в принципе исторически верно

Ответить

сироп от щекотки

George
7
Ответить

Православие. Патриотизм.

George
1

А чо короткий какой

Ответить

Паша Красников

Православие.
10

Это женский

Ответить

Алексей Патрин

23

Маразм крепчал, деревья гнулись

Ответить

Владимир Дыркин

Алексей
25

Маразм крепчал, в полиции дебилы ебанулись

Ответить

Карина Мирзаева

Владимир
0

Вов, менты обязаны реагировать на заявы. Ну неужели никто не знает этого. Вот спасибо фсбшникам, центру э, другим экспертам и суду тоже за эти дела. Тут менты свою работу делают и не перегибают.

Ответить

Иван Гессе

13

вроде собирались же отменять эту всю движуху со свастиками вне пропаганды, не?

Ответить

George Weiller

Иван
6

Там про хронику говорили, про мемы ничего

Ответить

Паша Красников

11

Когда там по телику "17 мгновений весны"?

Ответить

Озорной Лис

Паша
2
Ответить

Озорной Лис

Паша
1
Ответить

Мощный Каковощи

6

Пофиксили же недавно закон. Вот тут то где эксперты увидели пропаганду или оправдание ?

Ответить

Tyler Durden

Мощный
1

пофиксили закон

А ты наивный

Ответить

Мощный Каковощи

Tyler
0

Судья вы так себе

Ответить

Sergey Michko

Мощный
0

Пропаганда либо публичное демонстрирование. Вообще нет исключений, судя по тексту закона. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/e3620d183bd6d1fe2ab8b0c912809857217325a2/

Ответить

Даниил Павлов

6

Интересно, в какой же  ̶п̶о̶м̶о̶й̶к̶е̶  социальной сети он сделал репост?

Ответить

Шарль Перро

3

А почему свастику замазали, а серпомолот - нет?

Ответить

Ольга Семенова

2

Возбудились из-за крышки самовара на самом деле. Ну не может она быть зеленого цвета! И без ручек, сука! Осквернение исторической памяти.  

Ответить

Михаил Левит

Ольга
2

Это подсвечник.

Ответить

Ольга Семенова

Михаил
0

Подсвечник, как крышка самовара, что ли?

Ответить

Митя Простомолотов

1

очень горит с такого очень

Ответить

Руслан Турченко

1

Вредителей нет, врагов народа нет, шпионов нет, белогвардейцев нет, контрреволюционеров нет. Хроники смуты в периферийном кёнигсбергском ГубЧК.

Ответить

Andrey Petrenko

–21

Хз о чем новость  - в коап есть статья за демонстрацию свастики, по ней штраф от 1000 до 2000, чел об этом знал (должен был) и свастон в мульт вставил. Мог написать просто на флаге "фашисты" или типа того и культурной ценности меньше бы не стало. 
Но закон конеш не очень написан,  надо бы получше прописать, чтобы такие случаи под него не попадали никак

Ответить

Fred Summer

Andrey
3

Дело не в законе - он туп безусловно, а в людях (мусорах, гэбне, судьях и прочих душевнобольных), которые будут трактовать даже самый однозначно прописанный на своё усмотрение ведь рф это не правовое государство, особенно, если касается политики и скреп.

Ответить

Станислав Минаков

Andrey
2

Так не он вставил, этим пародиям уже более двух лет

Ответить

Дарья Козлова

0

видать некоторых шизофрения накрыла раньше времени из-за аномально тёплой зимы

Ответить

Bremedy

0

Вы просто не понимаете, что всякие Шейнины там денно и ночно усираются на первом и их никто не смотрит кроме бабок ёбнутых на голову, а тут ещё ролики такие в инете, обидно стало людям, что они стараются насрать в мозги, а сраньё не приживается :(

Ответить

Не Майор

0

Надеюсь нас тут никто не пасёт, да блин?

Ответить

Матвей Синицин

0

теперь любое старое фото или кадр из фильма с разной символикой можно притянуть к штрафу при необходимости? 

Ответить

Artem Monahov

Матвей
0

А ты за несколько лет не понял этого?

Ответить

Александр

0

Дичь какая-то

Ответить

Jerome Jerome

0

Да уж, косарь рублей с пацана стянули просто так, ну ничего, людей все равно не заткнуть всех, по этому будут жрать и дальше. Тоже мне обиделись что там флаг?! Да кому не пофиг на это, господи, умный человек не будет воспринимать это как оскорбление.

Ответить

Alexey Snooker

0

Ребята, а что это за символ который замазан?

Ответить

Джордж Харви

–2

Мало кто знает, но Пабло Эскобара убили только потому, что он был самым большим Мемо-бароном, а также самым крупным распространителем мемов в мире.

Ответить

Ilya Grigöryev

Джордж
0

вечная память. до сих пор читаю его мемы

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