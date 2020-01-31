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Arthur Khamzin
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Против калининградского блогера возбудили дело за показ свастики. Он репостнул переделанный отрывок из «Тома и Джерри» Материал редакции

В ролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии.

4 комментария
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Полиция Калининградской области возбудила дело о демонстрации свастики против блогера Владислава Шенеца, который репостнул сатирический ролик, сделанный из отрывка мультфильма «Том и Джерри». Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В видеоролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии. Чиков сообщил, что проверку провели по требованию ФСБ. Замначальника управления культуры Черняховска Игорь Ерофеев провел исследование и пришёл к выводу, что через видеоролик Шенец демонстрировал нацистскую символику. При этом Ерофеев установил только факт показа. Он не изучал вопрос одобрения фашизма через видеоролик.

В ноябре 2019 года несовершеннолетнего жителя курса оштрафовали на тысячу рублей за публикацию другого отрывка из «Тома и Джерри» с демонстрацией нацистской символики. В нём на теле Тома был размещён красный флаг со свастикой, а на месте Джерри — флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждал Тома под звук гимна СССР.

#новости

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4 комментария
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Алексей Патрин

1

Маразм крепчал, деревья гнулись

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Владимир Дыркин

Алексей
0

Маразм крепчал, в полиции дебилы ебанулись

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Иван Гессе

0

вроде собирались же отменять эту всю движуху со свастиками вне пропаганды, не?

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Дарья Козлова

0

так зима тёплая. вот шизофрения раньше времени и начала проявляться

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