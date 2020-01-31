В ролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии.

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Полиция Калининградской области возбудила дело о демонстрации свастики против блогера Владислава Шенеца, который репостнул сатирический ролик, сделанный из отрывка мультфильма «Том и Джерри». Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В видеоролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии. Чиков сообщил, что проверку провели по требованию ФСБ. Замначальника управления культуры Черняховска Игорь Ерофеев провел исследование и пришёл к выводу, что через видеоролик Шенец демонстрировал нацистскую символику. При этом Ерофеев установил только факт показа. Он не изучал вопрос одобрения фашизма через видеоролик.