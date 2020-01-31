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В ролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии.
Полиция Калининградской области возбудила дело о демонстрации свастики против блогера Владислава Шенеца, который репостнул сатирический ролик, сделанный из отрывка мультфильма «Том и Джерри». Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
В видеоролике пародируется противостояние СССР и нацистской Германии. Чиков сообщил, что проверку провели по требованию ФСБ. Замначальника управления культуры Черняховска Игорь Ерофеев провел исследование и пришёл к выводу, что через видеоролик Шенец демонстрировал нацистскую символику. При этом Ерофеев установил только факт показа. Он не изучал вопрос одобрения фашизма через видеоролик.
В ноябре 2019 года несовершеннолетнего жителя курса оштрафовали на тысячу рублей за публикацию другого отрывка из «Тома и Джерри» с демонстрацией нацистской символики. В нём на теле Тома был размещён красный флаг со свастикой, а на месте Джерри — флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждал Тома под звук гимна СССР.
Маразм крепчал, деревья гнулись
вроде собирались же отменять эту всю движуху со свастиками вне пропаганды, не?