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что происходит в интернете
Конституция не играет значительной роли в жизни страны, полагает около трети россиян.
Почти половина россиян (47%) считают, что изменения в Конституции направлены на сохранения власти у Путина. Об этом говорят данные из опроса «Левада-центра».
44% опрошенных считают, что изменения на самом деле направлены на «совершенствование системы управления государством и в интересах большинства населения страны». Оставшиеся 9% затруднились ответить.
С предложенными изменениями Конституции хорошо знакомы 22% респондентов. Ещё 58% «что-то слышали». Оставшиеся 20% узнали об инициативе впервые.
Россиян также расспросили о роли Конституции в жизни страны. Треть граждан считают, что документ не играет значительной роли и с ним мало кто считается.
Результаты опроса о роли Конституции в жизни страны:
Директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснил «Ведомостям», что наибольшая доля мнений об удержании власти у Путина присутствует у тех, кто впервые услышал об изменениях в Конституции. Он назвал это коллективным мнением об изменении конституционного строя, которое давно сложилось у населения.
Путин предложил внести поправки в Конституцию во время выступления с посланием к Федеральному собранию. Среди инициатив передача часть президентских полномочий парламенту, закрепление роли Госсовета, введение новых требований для президента и ряд других инициатив.
Ещё 58% «что-то слышали». Оставшиеся 20% услышали об инициативе впервые.
Так и живем. Боже, Верховного правителя храни.
Кста, поправки довольно не плохие
Правки заебись, чоткие!
Ещё 58% «что-то слышали».
Оставшиеся 20% услышали об инициативе впервые.
Вот и все, что нужно знать о возможности широких протестов, выступлений и т.д. Абсолютному большинству - ПОСРАТЬ.
Люди тоже не такие уж плохие. Работа, дом, вкалывают за копейки и потом трясутся как их правильнее потратить. Потом они конечно включают тв и что там - пусть говорят и 3 часа про политику Украины. Надо просто создавать и популизировать новые источники информации. Хотя есть "осведомленные" защитники путина - но это уже диагноз
Если бы французов опрашивали во время Великой французской революции, то результаты были бы примерно такими же. Действует и на что-то влияет пассионарное меньшинство, как правило некая заметная доля городских жителей (каждый десятый-пятый).
А ведь могли как все нормальные протестанты сидеть в интернете и писать гадости. Не думал, что этим людям все равно, потому что у них все заебись? В России такое бывает.
Чё протестанты обидно?) Только не минусуйте, как я это переживу о Господи протестанты вырвались из под контроля
Протестанты - это христиане. Идиот
Не кипетись, дадут вам ваш гей парад, сейчас главное не бузетерить.
Причём тут гей парад? Я тебе про христиан, ты мне про геев. Считаешь, что христиане геи? Ты тут мои чувства верующего не оскорбляй, а то сомневаюсь, что у тебя есть возможность в Израиль обосравшись уехать
Я не живу в России.
Сейчас главное не бухтеть
Некоторые россияне, кроме шуток, уверены, что коронавурус придумал Путин, чтобы отвлечь людей от изменений в Конституции и смены правительства.
Вирус он может и не придумал, а вот хайп поднять на отвлекающую тему - это всегда пожалуйста
Нужно составить список из тех, кто постит новости на ТЖ про коронавирус. Ух, агенты Путина!
Тебе не кажется, что этому вирусу отводится слишком большое место в повестке дня? В России и так не принято обсуждать новости самой России, так теперь необходимые темы закрывает этот вирус и люди вместо политической грамотности умывают руки.. во всех смыслах
ВОЗ не первый раз сообщает о международной угрозе, так что вся эта паника по-моему напрасна.
Я же говорю, что они агенты Путина. Но судя по информационной повестке в западных СМИ, он ещё наши с вами денежки, отнятые у пенсионеров, и им заносит.
Все удивляются цифрам 58 и 20, а меня больше пугает цифра 70.
70% опрошенных ответило что иное кроме "с конституцией никто не считается" на поставленный вопрос. Вот это пиздец.
А вы опросили всех россиян ? Что такие данные даёте
Кто вы то?
Вечный президент Путин. А потом прийдет опять к власти правнук Царя - Медведев, и так по кругу. Все нормально, ежегодные конференции никто не отменял, так что расслабтесь и получайте удовольствие от жизни
Да ладно, в России большинство толком и не понимают что такое конституция и зачем она нужна, а вы удивляетесь их мнению