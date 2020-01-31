Конституция не играет значительной роли в жизни страны, полагает около трети россиян.

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Почти половина россиян (47%) считают, что изменения в Конституции направлены на сохранения власти у Путина. Об этом говорят данные из опроса «Левада-центра».

44% опрошенных считают, что изменения на самом деле направлены на «совершенствование системы управления государством и в интересах большинства населения страны». Оставшиеся 9% затруднились ответить.

С предложенными изменениями Конституции хорошо знакомы 22% респондентов. Ещё 58% «что-то слышали». Оставшиеся 20% узнали об инициативе впервые.

Россиян также расспросили о роли Конституции в жизни страны. Треть граждан считают, что документ не играет значительной роли и с ним мало кто считается.

Результаты опроса о роли Конституции в жизни страны:

Конституция гарантирует права и свободы граждан — 27%;

Конституция поддерживает порядок в деятельности государства — 24%;

Конституция является для президента средством, позволяющим контролировать Думу,— 15%;

Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается,— 30%;

Затруднились ответить — 4%.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснил «Ведомостям», что наибольшая доля мнений об удержании власти у Путина присутствует у тех, кто впервые услышал об изменениях в Конституции. Он назвал это коллективным мнением об изменении конституционного строя, которое давно сложилось у населения.