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Arthur Khamzin
2232

«Левада»: почти половина россиян считает, что Конституцию меняют ради сохранения Путина у власти Материал редакции

Конституция не играет значительной роли в жизни страны, полагает около трети россиян.

37 комментариев
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Почти половина россиян (47%) считают, что изменения в Конституции направлены на сохранения власти у Путина. Об этом говорят данные из опроса «Левада-центра».

44% опрошенных считают, что изменения на самом деле направлены на «совершенствование системы управления государством и в интересах большинства населения страны». Оставшиеся 9% затруднились ответить.

С предложенными изменениями Конституции хорошо знакомы 22% респондентов. Ещё 58% «что-то слышали». Оставшиеся 20% узнали об инициативе впервые.

Россиян также расспросили о роли Конституции в жизни страны. Треть граждан считают, что документ не играет значительной роли и с ним мало кто считается.

Результаты опроса о роли Конституции в жизни страны:

  • Конституция гарантирует права и свободы граждан — 27%;
  • Конституция поддерживает порядок в деятельности государства — 24%;
  • Конституция является для президента средством, позволяющим контролировать Думу,— 15%;
  • Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается,— 30%;
  • Затруднились ответить — 4%.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснил «Ведомостям», что наибольшая доля мнений об удержании власти у Путина присутствует у тех, кто впервые услышал об изменениях в Конституции. Он назвал это коллективным мнением об изменении конституционного строя, которое давно сложилось у населения.

Путин предложил внести поправки в Конституцию во время выступления с посланием к Федеральному собранию. Среди инициатив передача часть президентских полномочий парламенту, закрепление роли Госсовета, введение новых требований для президента и ряд других инициатив.

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#новости #опросы #путин #конституция

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37 комментариев
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Станислав Есин

14

 Ещё 58% «что-то слышали». Оставшиеся 20% услышали об инициативе впервые.

Так и живем. Боже, Верховного правителя храни.

Ответить

Пацан с Дыбенко

Станислав
–18

Кста, поправки довольно не плохие

Ответить

Настя Иванова

Пацан
24

Правки заебись, чоткие!

Ответить

Пацан с Дыбенко

Настя
3

Заебись, внатуре чотко

Ответить

Лев Люкшин

Станислав
2

хорони*

Ответить

Озорной Лис

8

... ради сохранения Путина у власти

Абсолютная влааасть !!!

Ответить

Goodsanta

2

Ещё 58% «что-то слышали». 

Оставшиеся 20% услышали об инициативе впервые.

Вот и все, что нужно знать о возможности широких протестов, выступлений и т.д. Абсолютному большинству - ПОСРАТЬ.

Ответить

Alexander Balan

Goodsanta
15

Большинство в истории никогда ничего и не решало

Ответить

Карина Мирзаева

Goodsanta
8

Люди тоже не такие уж плохие. Работа, дом, вкалывают за копейки и потом трясутся как их правильнее потратить. Потом они конечно включают тв и что там - пусть говорят и 3 часа про политику Украины. Надо просто создавать и популизировать новые источники информации. Хотя есть "осведомленные" защитники путина - но это уже диагноз

Ответить

Василий Лебедев

Goodsanta
3

Если бы французов опрашивали во время Великой французской революции, то результаты были бы примерно такими же. Действует и на что-то влияет пассионарное меньшинство, как правило некая заметная доля городских жителей (каждый десятый-пятый).

Ответить

DESAAD LXI

Goodsanta
–8

А ведь могли как все нормальные протестанты сидеть в интернете и писать гадости. Не думал, что этим людям все равно, потому что у них все заебись? В России такое бывает. 

Ответить

DESAAD LXI

DESAAD
–1

Чё протестанты обидно?) Только не минусуйте, как я это переживу о Господи протестанты вырвались из под контроля 

Ответить

Artem Monahov

DESAAD
3

Протестанты - это христиане. Идиот

Ответить

DESAAD LXI

Artem
–2

Не кипетись, дадут вам ваш гей парад, сейчас главное не бузетерить.

Ответить

Artem Monahov

DESAAD
0

Причём тут гей парад? Я тебе про христиан, ты мне про геев. Считаешь, что христиане геи? Ты тут мои чувства верующего не оскорбляй, а то сомневаюсь, что у тебя есть возможность в Израиль обосравшись уехать

Ответить

DESAAD LXI

Artem
0

Я не живу в России.

Ответить

Artem Monahov

DESAAD
1

Подготовился? Молодец

Ответить

Настя Иванова

DESAAD
0

Зачем украинскую аватарку убрал?

Ответить

Лев Люкшин

5

:)

Ответить

Антон Жегулов

2

Сейчас главное не бухтеть

Ответить

Artem Monahov

Антон
1

Не бузотерить

Ответить

Alex Pavljenko

Антон
0

не разводить компот

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Антон
0

не бухтеть

А бухать

Ответить

Люц Шнайдер

1

Некоторые россияне, кроме шуток, уверены, что коронавурус придумал Путин, чтобы отвлечь людей от изменений в Конституции и смены правительства.

Ответить

Дмитрий Городских

Люц
2

Вирус он может и не придумал, а вот хайп поднять на отвлекающую тему - это всегда пожалуйста

Ответить

Люц Шнайдер

Дмитрий
3

Нужно составить список из тех, кто постит новости на ТЖ про коронавирус. Ух, агенты Путина!

Ответить

Artem Monahov

Люц
1

Тебе не кажется, что этому вирусу отводится слишком большое место в повестке дня? В России и так не принято обсуждать новости самой России, так теперь необходимые темы закрывает этот вирус и люди вместо политической грамотности умывают руки.. во всех смыслах

ВОЗ не первый раз сообщает о международной угрозе, так что вся эта паника по-моему напрасна.

Ответить

Люц Шнайдер

Artem
0

Я же говорю, что они агенты Путина. Но судя по информационной повестке в западных СМИ, он ещё наши с вами  денежки, отнятые у пенсионеров, и им заносит. 

Ответить

Bad Bear

1

Все удивляются цифрам 58 и 20, а меня больше пугает цифра 70.
70% опрошенных ответило что иное кроме "с конституцией никто не считается" на поставленный вопрос. Вот это пиздец.

Ответить

Никита Мык

–5

А вы опросили всех россиян ? Что такие данные даёте 

Ответить

Evgeny Petrov

Никита
2

https://postnauka.ru/faq/58454

Репрезентативность в опросах – ответы на главные…
Можно ли доверять результатам опросов общественного мнения, что такое выборка и генеральная…
postnauka.ru
Ответить

Дмитрий Алексеевич

Никита
2

Кто вы то?

Ответить

Alex Pavljenko

Дмитрий
0

тот, кто входит в 44%

Ответить

Павел Таран

0

Вечный президент Путин. А потом прийдет опять к власти правнук Царя - Медведев, и так по кругу. Все нормально, ежегодные конференции никто не отменял, так что расслабтесь и получайте удовольствие от жизни

Ответить

Игорь

0

Путин на хую вертел конституцию и будет править независимо от изменений в ней

Ответить

Наим Алиев

0

Но мы же знаем, что это не так

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Denis Novikov

0

Да ладно, в России большинство толком и не понимают что такое конституция и зачем она нужна, а вы удивляетесь их мнению

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