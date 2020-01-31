Каждой из компаний грозит штраф до шести миллионов рублей.

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Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей в указанные сроки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Протокол о нарушении был составлен в присутствии представителя Twitter. От Facebook никто не явился на составление документа.Компаниям вменяют нарушение закона «О персональных данных» (часть 5 статьи 18). За это каждой из компаний грозит штраф на сумму от одного до шести миллионов рублей. В течении трёх дней ведомство отправит протокол в суд.

В сентябре 2015 года в России вступил в силу закон «О персональных данных», согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. Из-за отказа соблюдать его, Роскомнадзор заблокировал сеть LinkedIn.