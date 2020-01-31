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Arthur Khamzin
1898

Роскомнадзор возбудил административные дела против Facebook и Twitter за нарушение закона о локализации баз данных Материал редакции

Каждой из компаний грозит штраф до шести миллионов рублей.

23 комментария
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Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей в указанные сроки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Протокол о нарушении был составлен в присутствии представителя Twitter. От Facebook никто не явился на составление документа.Компаниям вменяют нарушение закона «О персональных данных» (часть 5 статьи 18). За это каждой из компаний грозит штраф на сумму от одного до шести миллионов рублей. В течении трёх дней ведомство отправит протокол в суд.

В сентябре 2015 года в России вступил в силу закон «О персональных данных», согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. Из-за отказа соблюдать его, Роскомнадзор заблокировал сеть LinkedIn.

В апреле 2019 года Facebook и Twitter предоставили отсрочку для выполнения всех требований властей. В сентябре 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров напомнил соцсетям об истечении отсрочки в конце 2019 года. До этого он заявил, что в случае невыполнения требований ведомства, Facebook могут заблокировать на территории России.

#новости #роскомнадзор #интернет #соцсети

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23 комментария
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Авдеев

15

штраф от 1 млн. до 6 млн. рублей

Роскомнадзор пытается в самоокупаемость 

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Аккаунт

8

Твиттер и фб хоть знают о существовании ркн и о том что он там что-то просит? Всем похуй на этих клоунов и их требования. Ибо заблочить в рашке твиттер и фб у них все равно духа не хватит.

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Антон Пострунин

Аккаунт
4

Легко заблочат. И все продолжат ими пользоваться через випиэн (если только они смогут по-настоящему заблочить).

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Гарик

Антон
0

Это ж не телеграм, им в общем-то похер на российских пользователей. Они не будут помогать обойти блокировку

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Аккаунт

Антон
0

Слишком много всяких чинуш это юзают, не будут они блочить.

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Dmitry Kurtsev

Аккаунт
0

Заставят перейти на ВК влегкую

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Alexander Pestov

7

Опять штраф 3000 рублей?

Ответить

Павел Мусатов

Alexander
5

618713 рублей.

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Marko

Alexander
0

5к же, не?

Ответить

Alexander Pestov

Marko
4

Нет, в этот раз от миллиона до шести. Сам уже нашёл, слишком долго статья дополняется.

Ответить

Marko

Alexander
1

Полторы рекламные кампании десятка индусов.

Ответить

George Weiller

7
Ответить

Илья Тимофеев

3

Фейсбук? Что-то из детства...

Ответить

andorus

2

ШОК! Роскомнадзор возбудил административные дела против Facebook и Twitter за нарушения закона о локализации баз данных! Не пропусти! Откровенные фото Роскомнадзора!

Иначе я не понимаю зачем молния  

Ответить

Mircurt

1

Ха, а обещали забанить, очкуны

Ответить

Alexander Pestov

Mircurt
1

Немного посчитали и поняли, что постоянно штрафовать выгоднее.

Ответить

Православие. Патриотизм.

1

Роскомнадзор возбудился от Facebook и Twitter

Ответить

ave ego

0

а российского представительства у них нет? гугл/apple же тоже данные не перенес?

Ответить

Roma Meyher

0

Они эти от 1 до 6 млн рублей меньше чем за 5 минут зарабатывают

Ответить

Ольга Семенова

0

Шок и молния! Facebook и Twitter отказываются копать себе могилу!

Ответить

Ольга Семенова

0

Facebook и Twitter дадут ровно 30 дней для устранения нарушений российского законодательства (рекомендация: повторять эту новость в течение года с перерывом на ютуб и инстаграм).  

Ответить

Mikhail Kuropatkin

0

Роскомнадзор в очередной раз возбудился и получил подачку, за то что Facebook и Twitter ежедневно проводят как членом по губам по новым законам.

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Иван Семёныч

–4

Пополнение бюджета за счёт Твиттера и фейсбука, ну а че, годная инициатива)

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