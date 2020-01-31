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Каждой из компаний грозит штраф до шести миллионов рублей.
Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей в указанные сроки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Протокол о нарушении был составлен в присутствии представителя Twitter. От Facebook никто не явился на составление документа.Компаниям вменяют нарушение закона «О персональных данных» (часть 5 статьи 18). За это каждой из компаний грозит штраф на сумму от одного до шести миллионов рублей. В течении трёх дней ведомство отправит протокол в суд.
В сентябре 2015 года в России вступил в силу закон «О персональных данных», согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. Из-за отказа соблюдать его, Роскомнадзор заблокировал сеть LinkedIn.
В апреле 2019 года Facebook и Twitter предоставили отсрочку для выполнения всех требований властей. В сентябре 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров напомнил соцсетям об истечении отсрочки в конце 2019 года. До этого он заявил, что в случае невыполнения требований ведомства, Facebook могут заблокировать на территории России.
Твиттер и фб хоть знают о существовании ркн и о том что он там что-то просит? Всем похуй на этих клоунов и их требования. Ибо заблочить в рашке твиттер и фб у них все равно духа не хватит.
Легко заблочат. И все продолжат ими пользоваться через випиэн (если только они смогут по-настоящему заблочить).
Опять штраф 3000 рублей?
ШОК! Роскомнадзор возбудил административные дела против Facebook и Twitter за нарушения закона о локализации баз данных! Не пропусти! Откровенные фото Роскомнадзора!
Иначе я не понимаю зачем молния
Ха, а обещали забанить, очкуны
Facebook и Twitter дадут ровно 30 дней для устранения нарушений российского законодательства (рекомендация: повторять эту новость в течение года с перерывом на ютуб и инстаграм).
Роскомнадзор в очередной раз возбудился и получил подачку, за то что Facebook и Twitter ежедневно проводят как членом по губам по новым законам.
Пополнение бюджета за счёт Твиттера и фейсбука, ну а че, годная инициатива)