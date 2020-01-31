Обрушение засняли с квадрокоптера, на ролике видно, как один из рабочих бежит к корзине.

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Видео «Фонтанки»

В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» произошло внеплановое обрушение крыши. В этот момент один из рабочих находился вне корзины безопасности и мог погибнуть. Об этом сообщила «Фонтанка».

На кадрах, снятых изданием, видно, как один из рабочих перед обрушением подпиливал основание крыши, находясь вне корзины безопасности. Судя по ролику, он пытался спастись, но не успел.

По информации МЧС, под завалами могут находиться несколько рабочих. Вскоре после происшествия к СКК подъехали машины реанимации и несколько пожарных машин.

Власти Петербурга решили демонтировать СКК «Петербургский», чтобы построить на его месте новую арену. Как предполагается, площадка станет самой большой хоккейной ареной в мире, а её площадь составит 167 тысяч квадратных метров при высоте в 49 метров.