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Обрушение засняли с квадрокоптера, на ролике видно, как один из рабочих бежит к корзине.
В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» произошло внеплановое обрушение крыши. В этот момент один из рабочих находился вне корзины безопасности и мог погибнуть. Об этом сообщила «Фонтанка».
На кадрах, снятых изданием, видно, как один из рабочих перед обрушением подпиливал основание крыши, находясь вне корзины безопасности. Судя по ролику, он пытался спастись, но не успел.
По информации МЧС, под завалами могут находиться несколько рабочих. Вскоре после происшествия к СКК подъехали машины реанимации и несколько пожарных машин.
Власти Петербурга решили демонтировать СКК «Петербургский», чтобы построить на его месте новую арену. Как предполагается, площадка станет самой большой хоккейной ареной в мире, а её площадь составит 167 тысяч квадратных метров при высоте в 49 метров.
Выглядит так, будто Майкл Бэй снимает новый фильм в Питере.
Оператор дрона охуенен, не растерялся и снял всё как надо. Видео было бы ещё эпичнее если бы рабочий успел зацепиться, но нет и нет, сам виноват, что без страховки работал.
Ебаный русский авось.
При этом на фотке на сайте "Фонтанки" они оба в люльке (откуда, видимо, и должны работать по ТБ). Ну что за нахер :(
ТБшник? Это прорабов так ща называют?
Всем привет! Я на ТЖ давно, но в режиме read-only. Вот только что сфотографировал.
Твоя тень выглядит как хуй
Полное видео: https://youtu.be/2uYNxnznIyY
Так и подразумевалось же? Снимали же не просто так? Вероятно чувак должен был в люльке сидеть.. но видео эпичное вышло..
Что могло быть иначе, если они последовательно отрезали крепления?
Вот это очевидно не должно было упасть
Это техника безопасности, да. Но кольцо, к которому крыша крепилась, сносить не планировали на этом этапе.
Вот и очевидно, что падающая крыша потянет за собой опоры, которые отпилить не успели. Хз какой у них план был
Спорный момент.
Предусматривалось ли при изначальном проектировании, что снос будет производиться именно ТАКИМ образом? Думается, что не предусматривалось вовсе. Так что оно упало как упало.
Подразумевалось скорее всего, что крыша внутрь сложится, а не то, что вместе с ней боковая стена с колоннами обрушится.
Собственно оставшиеся крепления с крышей и потянули внешнюю стену. Мне сложно представить, как нужно так демонтировать, что бы упала только центральная часть, кроме как одновременного подрыва хуёвин, которые они пилили
Колонны должны были оставить по проекту. Шел демонтаж крыши именно.
если это действительно так, то я вообще не понимаю как они планировали это осуществить подобным образом
я тут нашёл
Рабочим необходимо было срезать 112 вант, на которых держалась кровля. После того, как рассоединили девять креплений, она начала ощутимо трещать. Несмотря на это, сварщик вылез из люльки и остался без страховки на краю крыши.
походу ни всё таки проводили какие-то расчёты, но они оказались малость неверны
Я понял, я говорил о том, что не получится так отрезать по очереди, что бы не сломать всё, потому что крыша тяжелее и оставшиеся крепления оказывают большую нагрузку на опоры, которая очевидно не была расчётной
По этому я первым комментом и написал всё что я думаю о проектировщиках этого демонтажа.
Фонтанка с утра вела онлайн по демонтажу
Даже сломать нормально не могут, какой уж там строить.
В США обычно подрывают и смотрят издалека как складывается здание. У нас по старинке, запускают рабочих прямо внутрь, в итоге вышло не менее эпично...
У нас главное - распиздяйство и пизделово всего, что можно спиздить на всех возможных этапах. А потом в новых домах канализацию прорывает из-за того что не учли просадку, или трубопровод ржавчиной внутри покрывается и люди живут без нормальной воды годами, потому что трубы из дерьма дешманского. 100% и тут такая же херня. "Сэкономили" на всём, чём только можно было "сэкономить", а сносить полезли челики, которые просто болт клали на стандарты безопасности, по-старинке, на авось ебошат. Результат на лицо.
А рабочий странный... По чертежам наверняка ясно было, что конструкция находится в напряжении в местах сцепки сегментов. Отсоединил один — нарушается баланс.
Надеюсь он жив.
рабочий не должен этого знать, он просто делает все по проекту демонтажа
ну если он знает проект, зачем тогда спиливать несущий элемент?
а как произвести демонтаж, не разрушая несущий элемент? скорее всего косяк в проекте демонтажа, не рассчитали нагрузки на колонны, не предусмотрели дополнительные опоры для демонтируемой кровли, последовательность не ту выбрали не знаю
обратить к профессионалу, который может читать чертежи и получить от него указания
на стройке обычно есть люди, которые умеют читать чертежи и дают указания рабочим. но если в проекте сказано спиливать ванты по очереди, они будут спиливать ванты по очереди
А на проекте работ по демонтажу небось не один лям распилили. Уроды, блять.
Да и на видео видно, как Беглов лично выпиздил рабочего из своей люльки
Говорят под завалами могут быть ещё люди. Так что проебался не только рабочий в люльке, но и организаторы сего действа. Видимо крыша должна была рушиться "не так"
Нет, не говорят.
Тебе заплатили за защиту Беглова или что?
И никто не смог понять, что отрезать крепления по одному - тупо.
Вся конструкция будет перевешивать в разные стороны 🤔
Когда по старинке хотели резать автогеном, но произошла внеплановая (как обычно) вспышка и хлопок.
Ппц. Вики: СКК Петербургский - один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. В данный момент властями города планируется использовать комплекс в качестве площадки для проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.
Приём, слышу норм. Подправила уже, олдъ. А ты нет))
У меня сегодня слабость. К тому же, я увидела плакат: Все на демонтаж СКК «Петербургский» и мне стало совсем плохо.
Я понимаю, что возможно имеет место серьезное нарушение ТБ, но аж сердце защемило.
Да уж, стоя там наверное даже опытный строитель не врубился бы. Ну вроде все устойчиво, глазом не окинуть же, режешь всего одну балку и тут такое.
Они должны действовать по указаниям архитектора проекта сноса. Если архитектор не знал технических данных конструкции, то это нарушение.
А если не было возможности оценить деформацию конструкции? Ну пределы отвественности есть?
судя по стремительности разлома, эти звенья выполняли роль несущих конструкций. такое всегда указывается в проекте, на чертежах. если они приступали к демонтажу не зная этого, то это нарушение тб.
Тот что в люльке даже не попытался помочь, понимаю ситуация пиздец, но мог бы руку подать что ли...
А все это случилось, потому что солнце выглянуло в Питере. Никогда это не оставалось безнаказанным
Мог погибнуть ? Мог погибнуть блять ? Тоесть есть те кто реально думает что этот парень жив ?
ну тут всю новость можно описать словом ВНЕЗАПНО.
так что а вдруг ВНЕЗАПНО....