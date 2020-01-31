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Дамир Камалетдинов
4801

В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» обрушилась крыша. Один рабочий мог погибнуть, есть пострадавшие Материал редакции

Обрушение засняли с квадрокоптера, на ролике видно, как один из рабочих бежит к корзине.

83 комментария
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Видео «Фонтанки»

В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» произошло внеплановое обрушение крыши. В этот момент один из рабочих находился вне корзины безопасности и мог погибнуть. Об этом сообщила «Фонтанка».

На кадрах, снятых изданием, видно, как один из рабочих перед обрушением подпиливал основание крыши, находясь вне корзины безопасности. Судя по ролику, он пытался спастись, но не успел.

По информации МЧС, под завалами могут находиться несколько рабочих. Вскоре после происшествия к СКК подъехали машины реанимации и несколько пожарных машин.

Власти Петербурга решили демонтировать СКК «Петербургский», чтобы построить на его месте новую арену. Как предполагается, площадка станет самой большой хоккейной ареной в мире, а её площадь составит 167 тысяч квадратных метров при высоте в 49 метров.

#происшествия #новости #петербург

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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83 комментария
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Alex Pavljenko

73

Выглядит так, будто Майкл Бэй снимает новый фильм в Питере.

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Victor Ganin

Alex
1

Оператор дрона охуенен, не растерялся и снял всё как надо. Видео было бы ещё эпичнее если бы рабочий успел зацепиться, но нет и нет, сам виноват, что без страховки работал.

Ответить

Oldfag TV

Victor
0

 Оператор дрона охуенен, не растерялся и снял всё как надо.

Оператор дрона подумал, что надо его побыстрее в сторону отводить, ведь если этот девайс щас наебнётся, его полную стоимость вычтут у него из зарплаты, вот стопроцентно.

Ответить

Poe Ghost

31

Ебаный русский авось.

Ответить

Zoibana

Poe
8

Я бы сказал "ЛЕГЕНДАРНЫЙ РУССКИЙ АВОСЬ" сработал как и всегда

Ответить

Oldfag TV

19

При этом на фотке на сайте "Фонтанки" они оба в люльке (откуда, видимо, и должны работать по ТБ). Ну что за нахер :(

Ответить

Денис .

Oldfag
14

Лол, где-то сейчас поседел один ТБшник, ответственный за все это. И поседел и посидел, как говорится

Ответить

Maxim Panibratov

Денис
0

ТБшник? Это прорабов так ща называют?

Ответить

Алексей Фомин

Maxim
5

Ответственный за технику безопасности

Ответить

Goodsanta

Денис
–1

Осел и присел

Ответить

Алексей Патрин

Oldfag
0

"Саня, подсоби! Ща быстрее работа пойдёт!"

Ответить

Emile Zäkiev

Oldfag
0

жаль

Ответить

Дмитрий Перфильев

8

Всем привет! Я на ТЖ давно, но в режиме read-only. Вот только что сфотографировал.

Ответить

Anatolii Nesterov

Дмитрий
34

Твоя тень выглядит как хуй

Ответить

Mr. LoveJoy

Anatolii
1

На Ленина ещё похож

Ответить

Oldfag TV

8

Полное видео: https://youtu.be/2uYNxnznIyY

Ответить

Zoibana

Oldfag
19

Вообще молодец. Отпилил сук, на котором сидел

Ответить

Митя Простомолотов

Oldfag
0

получается этот чувак всё и замутил

Ответить

Oldfag TV

Митя
0

Ещё и "стрелочником" останется.

Ответить

Отродясь не было

13

Сцук, буквально 1 секунды не хватило, чтобы зацепиться.

Ответить

George Weiller

7

Так и подразумевалось же? Снимали же не просто так? Вероятно чувак должен был в люльке сидеть.. но видео эпичное вышло..

Ответить

George Weiller

George
8

Что могло быть иначе, если они последовательно отрезали крепления?

Ответить

Сергей Рязанцев

George
8

Вот это очевидно не должно было упасть

Ответить

Zoibana

Сергей
6

Если это подразумевалось, вряд ли они все работали бы из люльки. тут очевидно, что одному рабочему было неудобненько из люльки, он вылез из нее и решил поудобнее устроиться

Ответить

Сергей Рязанцев

Zoibana
0

Это техника безопасности, да. Но кольцо, к которому крыша крепилась, сносить не планировали на этом этапе.

В Петербурге начался демонтаж СКК. Крышу…
Фонтанка.Ру: В Петербурге начался демонтаж СКК. Крышу обрежут, статуи сохранят
www.fontanka.ru
Ответить

Zoibana

Сергей
9

Значит так хорошо рассчитали проект демонтажа крыши

Ответить

Glan

Сергей
1

 Но кольцо, к которому крыша крепилась, сносить не планировали на этом этапе.

Как? Они его снизу как-то подпирали? Потому что когда подрезают что-то одно, нагрузка увеличивается где-то в другом - эту хуйню нельзя убрать по отдельности. 

Ответить

Илья Гераськин

Glan
0

Вот и очевидно, что падающая крыша потянет за собой опоры, которые отпилить не успели. Хз какой у них план был

Ответить

Алексей Патрин

Сергей
0

Спорный момент.

Предусматривалось ли при изначальном проектировании, что снос будет производиться именно ТАКИМ образом? Думается, что не предусматривалось вовсе. Так что оно упало как упало.

Ответить

Oldfag TV

George
5

Подразумевалось, что резчик будет работать из корзины безопасности, а не так, как на видео. Ещё б снизу подлез.

Ответить

Сергей Рязанцев

George
1

Подразумевалось скорее всего, что крыша внутрь сложится, а не то, что вместе с ней боковая стена с колоннами обрушится.

Ответить

George Weiller

Сергей
7

Собственно оставшиеся крепления с крышей и потянули внешнюю стену. Мне сложно представить, как нужно так демонтировать, что бы упала только центральная часть, кроме как одновременного подрыва хуёвин, которые они пилили

Ответить

Сергей Рязанцев

George
0

Колонны должны были оставить по проекту. Шел демонтаж крыши именно.

Ответить

Иван Гессе

Сергей
8

если это действительно так, то я вообще не понимаю как они планировали это осуществить подобным образом

Ответить

Иван Гессе

Иван
1

я тут нашёл
Рабочим необходимо было срезать 112 вант, на которых держалась кровля. После того, как рассоединили девять креплений, она начала ощутимо трещать. Несмотря на это, сварщик вылез из люльки и остался без страховки на краю крыши. 

походу ни всё таки проводили какие-то расчёты, но они оказались малость неверны 

Ответить

Slowbro

Иван
0

Ну блин, хотя бы к люльке поясом безопасности прицепился или тросом каким нибудь бы прицепился что ли.

Ответить

Иван Гессе

Slowbro
0

там же сверху кидали что изначально так и было

Ответить

George Weiller

Сергей
8

Я понял, я говорил о том, что не получится так отрезать по очереди, что бы не сломать всё, потому что крыша тяжелее и оставшиеся крепления оказывают большую нагрузку на опоры, которая очевидно не была расчётной

Ответить

Сергей Рязанцев

George
1

По этому я первым комментом и написал всё что я думаю о проектировщиках этого демонтажа.

Ответить

George Weiller

George
0

но я нифига не шарю в этом, мб поэтому)

Ответить

Oldfag TV

George
1

Фонтанка с утра вела онлайн по демонтажу

https://www.fontanka.ru/2020/01/30/153/

В Петербурге произошло обрушение при демонтаже…
На пр.Юрия Гагарина с утра 31-го января сносят здание Спортивно-концертного комплекса…
www.fontanka.ru
Ответить

Ещё раз

8

Красиво.

Ответить

Александр Ежов

8

Проезжал мимо сейчас.

Ответить

Иван Гессе

7

пиздец

Ответить

Ekkie

2

Даже сломать нормально не могут, какой уж там строить.

Ответить

Отродясь не было

Ekkie
4

В США обычно подрывают и смотрят издалека как складывается здание. У нас по старинке, запускают рабочих прямо внутрь, в итоге вышло не менее эпично...

Ответить

Ekkie

Отродясь
4

У нас главное - распиздяйство и пизделово всего, что можно спиздить на всех возможных этапах. А потом в новых домах канализацию прорывает из-за того что не учли просадку, или трубопровод ржавчиной внутри покрывается и люди живут без нормальной воды годами, потому что трубы из дерьма дешманского. 100% и тут такая же херня. "Сэкономили" на всём, чём только можно было "сэкономить", а сносить полезли челики, которые просто болт клали на стандарты безопасности, по-старинке, на авось ебошат. Результат на лицо. 

Ответить

Goodsanta

Отродясь
0

Не удивлюсь, если поднимут документацию, и в проекте по демонтажу будет написано "управляемый взрыв", а не "болгаркой вне люльки под наблюдением напарника в люльке"

Ответить

Alex Pavljenko

5

А рабочий странный... По чертежам наверняка ясно было, что конструкция находится в напряжении в местах сцепки сегментов. Отсоединил один — нарушается баланс.

Надеюсь он жив.

Ответить

Анна Чуркина

Alex
0

рабочий не должен этого знать, он просто делает все по проекту демонтажа

Ответить

Alex Pavljenko

Анна
1

ну если он знает проект, зачем тогда спиливать несущий элемент?

Ответить

Анна Чуркина

Alex
0

а как произвести демонтаж, не разрушая несущий элемент? скорее всего косяк в проекте демонтажа, не рассчитали нагрузки на колонны, не предусмотрели дополнительные опоры для демонтируемой кровли, последовательность не ту выбрали не знаю

Ответить

Alex Pavljenko

Анна
0

обратить к профессионалу, который может читать чертежи и получить от него указания

Ответить

Анна Чуркина

Alex
0

на стройке обычно есть люди, которые умеют читать чертежи и дают указания рабочим. но если в проекте сказано спиливать ванты по очереди, они будут спиливать ванты по очереди

Ответить

Сергей Рязанцев

0

А на проекте работ по демонтажу небось не один лям распилили. Уроды, блять.

Ответить

Давид Гобронидзе

Сергей
1

Да и на видео видно, как Беглов лично выпиздил рабочего из своей люльки

Ответить

Alexandr Panasyuk

Давид
4

Говорят под завалами  могут быть ещё люди. Так что проебался не только рабочий в люльке, но и организаторы сего действа. Видимо крыша должна была рушиться "не так"

Ответить

Давид Гобронидзе

Alexandr
–5

Нет, не говорят.

Ответить

Bitchcraft

Давид
3

Тебе заплатили за защиту Беглова или что?

Ответить

Давид Гобронидзе

Bitchcr…
0

От кого? От вас, что ли? :)

Ответить

Psycatarsis Art

4

И никто не смог понять, что отрезать крепления по одному - тупо. 

Вся конструкция будет перевешивать в разные стороны 🤔

Ответить

Alexander Balan

3

Экшн

Ответить

Дмитрий Перфильев

3
Ответить

Ольга Семенова

Дмитрий
0

Когда по старинке хотели резать автогеном, но произошла внеплановая (как обычно) вспышка и хлопок. 

Ответить

Ольга Семенова

–1

Ппц. Вики: СКК Петербургский - один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. В данный момент властями города планируется использовать комплекс в качестве площадки для проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Ответить

Oldfag TV

Ольга
7

 Не упала бы крыша сейчас, похоронила бы сотни людей потом.

СКК сносят, алло, женщена, как слышно

Ответить

Ольга Семенова

Oldfag
0

Приём, слышу норм. Подправила уже, олдъ. А ты нет))

Ответить

Oldfag TV

Ольга
5

потому что редактирование комментов для слабых духом

Ответить

Ольга Семенова

Oldfag
0

У меня сегодня слабость. К тому же, я увидела плакат: Все на демонтаж СКК «Петербургский» и мне стало совсем плохо. 

Ответить

Oldfag TV

Ольга
0

 мне стало совсем плохо. 

да, действительно, совсем плохо

Ответить

Zoibana

Ольга
0

Она упала из-за нарушения техники безопасности

Ответить

Рома Хестнес

2

Я понимаю, что возможно имеет место серьезное нарушение ТБ, но аж сердце защемило.

Ответить

Vladyslav Chikov

2

Переименуй видео в "трейлер нового Бонда" и никто бы не догадался

Ответить

Дмитрий Перфильев

2
Ответить

Иван Сидоров

1

100% умер

Ответить

плюшевый батон

–1

Да уж, стоя там наверное даже опытный строитель не врубился бы. Ну вроде все устойчиво, глазом не окинуть же, режешь всего одну балку и тут такое.  

Ответить

Alex Pavljenko

плюшевый
3

Они должны действовать по указаниям архитектора проекта сноса. Если архитектор не знал технических данных конструкции, то это нарушение.

Ответить

плюшевый батон

Alex
0

А если не было возможности оценить деформацию конструкции? Ну пределы отвественности есть?

Ответить

Alex Pavljenko

плюшевый
0

судя по стремительности разлома, эти звенья выполняли роль несущих конструкций. такое всегда указывается в проекте, на чертежах. если они приступали к демонтажу не зная этого, то это нарушение тб.

Ответить

Sasha Pysarchuk

0

Тот что в люльке даже не попытался помочь, понимаю ситуация пиздец, но мог бы руку подать что ли...

Ответить

Zoibana

0

А все это случилось, потому что солнце выглянуло в Питере. Никогда это не оставалось безнаказанным

Ответить

Тарас Василівський

0

Мог погибнуть ? Мог погибнуть блять ? Тоесть есть те кто реально думает что этот парень жив ?

Ответить

David Smagin

Тарас
0

ну тут всю новость можно описать словом ВНЕЗАПНО.

так что а вдруг ВНЕЗАПНО....

Ответить
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