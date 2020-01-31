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Обрушение засняли с квадрокоптера, на ролике видно, как один из рабочих бежит к корзине.
В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» произошло внеплановое обрушение крыши. В этот момент один из рабочих, который находился вне корзины безопасности, погиб. Об этом сообщила «Фонтанка».
На кадрах, снятых изданием, видно, как один из рабочих перед обрушением подпиливал основание крыши, находясь вне корзины безопасности. Судя по ролику, он пытался спастись, но не успел.
По информации МЧС, под завалами могут находиться несколько рабочих. Вскоре после происшествия к СКК подъехали машины реанимации и несколько пожарных машин.
Власти Петербурга решили демонтировать СКК «Петербургский», чтобы построить на его месте новую арену. Как предполагается, площадка станет самой большой хоккейной ареной в мире, а её площадь составит 167 тысяч квадратных метров при высоте в 49 метров.
Обновлено в 16:40: Следственный комитет проведёт проверку обрушения крыши СКК «Петербургский». На месте работают следователи: опрашивают очевидцев и изымают документацию.
Обновлено в 17:40: Спасатели нашли погибшего рабочего под завалами спорткомплекса, подтвердил глава управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин. Остальные члены бригады, в которой состояло четверо человек, живы.
Выглядит так, будто Майкл Бэй снимает новый фильм в Питере.
Оператор дрона охуенен, не растерялся и снял всё как надо. Видео было бы ещё эпичнее если бы рабочий успел зацепиться, но нет и нет, сам виноват, что без страховки работал.
Всем привет! Я на ТЖ давно, но в режиме read-only. Вот только что сфотографировал.
Твоя тень выглядит как хуй
На Ленина ещё похож
Ебаный русский авось.
При этом на фотке на сайте "Фонтанки" они оба в люльке (откуда, видимо, и должны работать по ТБ). Ну что за нахер :(
ТБшник? Это прорабов так ща называют?
жаль
Сомнительно, на видео выглядит непристегнутым
Задницы прикрывают. Это как в анекдоте про труп на стройке, на который первым делом надо надеть каску.
Полное видео: https://youtu.be/2uYNxnznIyY
получается этот чувак всё и замутил
Так и подразумевалось же? Снимали же не просто так? Вероятно чувак должен был в люльке сидеть.. но видео эпичное вышло..
Что могло быть иначе, если они последовательно отрезали крепления?
Вот это очевидно не должно было упасть
Это техника безопасности, да. Но кольцо, к которому крыша крепилась, сносить не планировали на этом этапе.
Вот и очевидно, что падающая крыша потянет за собой опоры, которые отпилить не успели. Хз какой у них план был
Они уже отмазались, что это не они
https://t.me/fontankaspb/7920
Спорный момент.
Предусматривалось ли при изначальном проектировании, что снос будет производиться именно ТАКИМ образом? Думается, что не предусматривалось вовсе. Так что оно упало как упало.
Внецентренная нагрузка появляется в процессе облома крыши (невозможно, чтобы оставшиеся крепления обломились одновременно). Полагаю, комментарий в начале ветки прав: очевидно, вся конструкция повалиться должна.
Подразумевалось скорее всего, что крыша внутрь сложится, а не то, что вместе с ней боковая стена с колоннами обрушится.
Собственно оставшиеся крепления с крышей и потянули внешнюю стену. Мне сложно представить, как нужно так демонтировать, что бы упала только центральная часть, кроме как одновременного подрыва хуёвин, которые они пилили
Колонны должны были оставить по проекту. Шел демонтаж крыши именно.
если это действительно так, то я вообще не понимаю как они планировали это осуществить подобным образом
я тут нашёл
Рабочим необходимо было срезать 112 вант, на которых держалась кровля. После того, как рассоединили девять креплений, она начала ощутимо трещать. Несмотря на это, сварщик вылез из люльки и остался без страховки на краю крыши.
походу ни всё таки проводили какие-то расчёты, но они оказались малость неверны
Я понял, я говорил о том, что не получится так отрезать по очереди, что бы не сломать всё, потому что крыша тяжелее и оставшиеся крепления оказывают большую нагрузку на опоры, которая очевидно не была расчётной
По этому я первым комментом и написал всё что я думаю о проектировщиках этого демонтажа.
Фонтанка с утра вела онлайн по демонтажу
Даже сломать нормально не могут, какой уж там строить.
В США обычно подрывают и смотрят издалека как складывается здание. У нас по старинке, запускают рабочих прямо внутрь, в итоге вышло не менее эпично...
У нас главное - распиздяйство и пизделово всего, что можно спиздить на всех возможных этапах. А потом в новых домах канализацию прорывает из-за того что не учли просадку, или трубопровод ржавчиной внутри покрывается и люди живут без нормальной воды годами, потому что трубы из дерьма дешманского. 100% и тут такая же херня. "Сэкономили" на всём, чём только можно было "сэкономить", а сносить полезли челики, которые просто болт клали на стандарты безопасности, по-старинке, на авось ебошат. Результат на лицо.
Красиво.
А рабочий странный... По чертежам наверняка ясно было, что конструкция находится в напряжении в местах сцепки сегментов. Отсоединил один — нарушается баланс.
Надеюсь он жив.
рабочий не должен этого знать, он просто делает все по проекту демонтажа
ну если он знает проект, зачем тогда спиливать несущий элемент?
а как произвести демонтаж, не разрушая несущий элемент? скорее всего косяк в проекте демонтажа, не рассчитали нагрузки на колонны, не предусмотрели дополнительные опоры для демонтируемой кровли, последовательность не ту выбрали не знаю
обратить к профессионалу, который может читать чертежи и получить от него указания
на стройке обычно есть люди, которые умеют читать чертежи и дают указания рабочим. но если в проекте сказано спиливать ванты по очереди, они будут спиливать ванты по очереди
Ппц. Вики: СКК Петербургский - один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. В данный момент властями города планируется использовать комплекс в качестве площадки для проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.
Приём, слышу норм. Подправила уже, олдъ. А ты нет))
У меня сегодня слабость. К тому же, я увидела плакат: Все на демонтаж СКК «Петербургский» и мне стало совсем плохо.
А на проекте работ по демонтажу небось не один лям распилили. Уроды, блять.
Да и на видео видно, как Беглов лично выпиздил рабочего из своей люльки
Говорят под завалами могут быть ещё люди. Так что проебался не только рабочий в люльке, но и организаторы сего действа. Видимо крыша должна была рушиться "не так"
Нет, не говорят.
Тебе заплатили за защиту Беглова или что?
И никто не смог понять, что отрезать крепления по одному - тупо.
Вся конструкция будет перевешивать в разные стороны 🤔
Итак, вот и эксперты по техбезопасности в комментах)
Здравый смысл - неотъемлемая часть ТБ, имеющаяся в головах у многих.
Когда по старинке хотели резать автогеном, но произошла внеплановая (как обычно) вспышка и хлопок.
Я понимаю, что возможно имеет место серьезное нарушение ТБ, но аж сердце защемило.
Да уж, стоя там наверное даже опытный строитель не врубился бы. Ну вроде все устойчиво, глазом не окинуть же, режешь всего одну балку и тут такое.
Они должны действовать по указаниям архитектора проекта сноса. Если архитектор не знал технических данных конструкции, то это нарушение.
А если не было возможности оценить деформацию конструкции? Ну пределы отвественности есть?
судя по стремительности разлома, эти звенья выполняли роль несущих конструкций. такое всегда указывается в проекте, на чертежах. если они приступали к демонтажу не зная этого, то это нарушение тб.
До демонтажа была проведена экспертиза. Состояние и износ крыши были известны.
Тоже читал на днях в "Ведомостях". Вообще было рекомендовано без повода не соваться внутрь. Хуй знает, каким образом они собирались спилить эти ванты.
И вообще это какой-то полный бред — спилить 112 вант из 112-ти. Это как вообще возможно?
@строители
Тот что в люльке даже не попытался помочь, понимаю ситуация пиздец, но мог бы руку подать что ли...
100% умер
Безумно жаль чувака, как бы там ни было. Вероятно, под завалами ещё могут быть люди...
Видео выглядит как фильм-катастрофа, а потом понимаешь, что это тот самый ССК, с которым связаны приятные воспоминания... были...
Обычно герою таких эпичных кадров удается выжить
Это пи****, жалко мужика.
жалко му****.
А все это случилось, потому что солнце выглянуло в Питере. Никогда это не оставалось безнаказанным
Ярило разбудили раньше времени, в кручине он начал собирать жатву.
У меня только 2 вопроса:
этот рабочий так и не успел добежать до корзины?
что он там делал перед самым обрушением, там что заложили динамит и надо было 10 сантиметровый фитиль поджечь кому-то, ну, потому что не 21 же век на носу, дистанционно взорвать нельзя?
Взорвать? Странно, что он не ножовкой по металлу пилил.
кстати, обрушение то началось совсем не там где он пилил, так что либо он там отбойным молотком долбил и от вибрации разрушение в другом месте началось, или я даже не знаю.
Мог погибнуть ? Мог погибнуть блять ? Тоесть есть те кто реально думает что этот парень жив ?
ну тут всю новость можно описать словом ВНЕЗАПНО.
так что а вдруг ВНЕЗАПНО....
Мог и выжить, но я тоже думаю что погиб, хотя как бы выше него ничего не было, так что может переломал всё что можно, но выжил, самолёты падают же с небольшой высоты и выживают некоторые, почему бы тут не выжить.
В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» произошло внеплановое обрушение крыши.
Это как, никто её не трогал и вдруг начала падать?
Планировали, что упадёт чуть позже)
мда, если бы не было людей, то можно было спокойно сказать что так и было задумано, потому что сложилась она ну просто идеально, как будто так и задумывалось.
Я не понимаю такого вот пидорства. Ну вот кто может объяснить?
Забрендировали видео мудацкими логотипами и выложили у себя на сайте.
долбоебы, чо
Сейчас быстренько найдут стрелочников, усатый промямлит что-нибудь и начнется новый грандиозный многолетний распильный проект. А мы все схаваем. Собственно, ничего нового.
Рассмотрел подробно что он там перерезал и понял, что рабочий был идиот, я бы ни за что не полез и не стал такое пилить кто бы мне что не говорил, потому что это равносильно что сидеть на суку и его же пилить. Короче мне всё ясно. Поражаюсь тупости людей которые не понимаю, что нельзя пилить сук на котором сидишь. По другому там и быть не могло, не рухнуло бы сейчас, рухнуло бы на следующей "колонне", их наверняка задумали по кругу все спилить и не рухнуть оно вообще то и не могло.
Другое дело что может они думали что середина рухнет, а внешнее кольцо должно было стоять, ну так себе конечно на такое надеяться, что в середине что-то будет падать и не заденет внешнее кольцо.