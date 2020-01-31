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Новости
Сергей Звезда
10 049

В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» обрушилась крыша. Один рабочий погиб, есть пострадавшие Материал редакции

Обрушение засняли с квадрокоптера, на ролике видно, как один из рабочих бежит к корзине.

138 комментариев
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Фото Артёма Килькина, «КП»

В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» произошло внеплановое обрушение крыши. В этот момент один из рабочих, который находился вне корзины безопасности, погиб. Об этом сообщила «Фонтанка».

На кадрах, снятых изданием, видно, как один из рабочих перед обрушением подпиливал основание крыши, находясь вне корзины безопасности. Судя по ролику, он пытался спастись, но не успел.

Видео «Фонтанки»

По информации МЧС, под завалами могут находиться несколько рабочих. Вскоре после происшествия к СКК подъехали машины реанимации и несколько пожарных машин.

Власти Петербурга решили демонтировать СКК «Петербургский», чтобы построить на его месте новую арену. Как предполагается, площадка станет самой большой хоккейной ареной в мире, а её площадь составит 167 тысяч квадратных метров при высоте в 49 метров.

Обновлено в 16:40: Следственный комитет проведёт проверку обрушения крыши СКК «Петербургский». На месте работают следователи: опрашивают очевидцев и изымают документацию.

Обновлено в 17:40: Спасатели нашли погибшего рабочего под завалами спорткомплекса, подтвердил глава управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин. Остальные члены бригады, в которой состояло четверо человек, живы.

#происшествия #новости #петербург

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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138 комментариев
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Alex Pavljenko

120

Выглядит так, будто Майкл Бэй снимает новый фильм в Питере.

Ответить

Victor Ganin

Alex
20

Оператор дрона охуенен, не растерялся и снял всё как надо. Видео было бы ещё эпичнее если бы рабочий успел зацепиться, но нет и нет, сам виноват, что без страховки работал.

Ответить

Oldfag TV

Victor
10

 Оператор дрона охуенен, не растерялся и снял всё как надо.

Оператор дрона подумал, что надо его побыстрее в сторону отводить, ведь если этот девайс щас наебнётся, его полную стоимость вычтут у него из зарплаты, вот стопроцентно.

Ответить

Дмитрий Перфильев

32

Всем привет! Я на ТЖ давно, но в режиме read-only. Вот только что сфотографировал.

Ответить

Anatolii Nesterov

Дмитрий
133

Твоя тень выглядит как хуй

Ответить

Mr. LoveJoy

Anatolii
4

На Ленина ещё похож

Ответить

Jenny Smith

Mr.
8

и на кальмара.

Ответить

Ручной пулемет

Jenny
0

и на мухомор

Ответить

Splink Blash

Anatolii
2
Ответить

Poe Ghost

44

Ебаный русский авось.

Ответить

Zoibana

Poe
12

Я бы сказал "ЛЕГЕНДАРНЫЙ РУССКИЙ АВОСЬ" сработал как и всегда

Ответить

Oldfag TV

34

При этом на фотке на сайте "Фонтанки" они оба в люльке (откуда, видимо, и должны работать по ТБ). Ну что за нахер :(

Ответить

Денис .

Oldfag
30

Лол, где-то сейчас поседел один ТБшник, ответственный за все это. И поседел и посидел, как говорится

Ответить

Maxim Panibratov

Денис
0

ТБшник? Это прорабов так ща называют?

Ответить

Алексей Фомин

Maxim
10

Ответственный за технику безопасности

Ответить

Анальные трещины

Maxim
1

Элементарно, Ватсон

Ответить

Goodsanta

Денис
–1

Осел и присел

Ответить

Emile Zäkiev

Oldfag
0

жаль

Ответить

Oldfag TV

Emile
0

Нет, жаль - это вот:
 По словам рабочих, мужчина был привязан к люльке тросом, работал в страховке, но во время обрушения веревку перерезало падающими конструкциями.

Ответить

Михаил Левит

Oldfag
9

Сомнительно, на видео выглядит непристегнутым

Ответить

colorless

Михаил
4

Да нихуя там нет, на видео видно, он метров 10 бежал до неё и даже попытался зацепиться, не хватило пару секунд.

Ответить

Василий Лебедев

Oldfag
1

Задницы прикрывают. Это как в анекдоте про труп на стройке, на который первым делом надо надеть каску.

Ответить

Алексей Патрин

Oldfag
–1

"Саня, подсоби! Ща быстрее работа пойдёт!"

Ответить

Отродясь не было

25

Сцук, буквально 1 секунды не хватило, чтобы зацепиться.

Ответить

Oldfag TV

9

Полное видео: https://youtu.be/2uYNxnznIyY

Ответить

Zoibana

Oldfag
28

Вообще молодец. Отпилил сук, на котором сидел

Ответить

Sergey Pal

Oldfag
8

автор убрал доступ, вот мудак

Ответить

Митя Простомолотов

Oldfag
0

получается этот чувак всё и замутил

Ответить

Oldfag TV

Митя
2

Ещё и "стрелочником" останется.

Ответить

George Weiller

9

Так и подразумевалось же? Снимали же не просто так? Вероятно чувак должен был в люльке сидеть.. но видео эпичное вышло..

Ответить

George Weiller

George
15

Что могло быть иначе, если они последовательно отрезали крепления?

Ответить

Сергей Рязанцев

George
7

Вот это очевидно не должно было упасть

Ответить

Zoibana

Сергей
13

Если это подразумевалось, вряд ли они все работали бы из люльки. тут очевидно, что одному рабочему было неудобненько из люльки, он вылез из нее и решил поудобнее устроиться

Ответить

Сергей Рязанцев

Zoibana
0

Это техника безопасности, да. Но кольцо, к которому крыша крепилась, сносить не планировали на этом этапе.

В Петербурге начался демонтаж СКК. Крышу…
Фонтанка.Ру: В Петербурге начался демонтаж СКК. Крышу обрежут, статуи сохранят
www.fontanka.ru
Ответить

Zoibana

Сергей
18

Значит так хорошо рассчитали проект демонтажа крыши

Ответить

Glan

Сергей
8

 Но кольцо, к которому крыша крепилась, сносить не планировали на этом этапе.

Как? Они его снизу как-то подпирали? Потому что когда подрезают что-то одно, нагрузка увеличивается где-то в другом - эту хуйню нельзя убрать по отдельности. 

Ответить

Илья Гераськин

Glan
7

Вот и очевидно, что падающая крыша потянет за собой опоры, которые отпилить не успели. Хз какой у них план был

Ответить

Slow Dimon

Илья
1

План? О_0

Ответить

empSokol

Илья
0

Фонтанка пишет

Работать строители субподрядной компании «СК Прайд» планируют по всему периметру здания с четырех кранов этапами – захватками по 10 штук», – сообщало «СКА Арена».

Ответить

Grn Wlf

empSokol
0

Они уже отмазались, что это не они
https://t.me/fontankaspb/7920

Ответить

empSokol

Grn
0

Это я к их плану по демонтажу.

Ответить

Никита Бабич

Glan
0

Я бы подрывом демонтировал. Минус крыша минус опоры.

Ответить

Очаг Девиации

Сергей
0

 сносить не планировали на этом этапе

Пятилетку за три года!

Ответить

Алексей Патрин

Сергей
0

Спорный момент.

Предусматривалось ли при изначальном проектировании, что снос будет производиться именно ТАКИМ образом? Думается, что не предусматривалось вовсе. Так что оно упало как упало.

Ответить

Никита Бабич

Сергей
0

Внецентренная нагрузка появляется в процессе облома крыши (невозможно, чтобы оставшиеся крепления обломились одновременно). Полагаю, комментарий в начале ветки прав: очевидно, вся конструкция повалиться должна.

Ответить

Oldfag TV

George
7

Подразумевалось, что резчик будет работать из корзины безопасности, а не так, как на видео. Ещё б снизу подлез.

Ответить

Сергей Рязанцев

George
1

Подразумевалось скорее всего, что крыша внутрь сложится, а не то, что вместе с ней боковая стена с колоннами обрушится.

Ответить

George Weiller

Сергей
16

Собственно оставшиеся крепления с крышей и потянули внешнюю стену. Мне сложно представить, как нужно так демонтировать, что бы упала только центральная часть, кроме как одновременного подрыва хуёвин, которые они пилили

Ответить

Сергей Рязанцев

George
0

Колонны должны были оставить по проекту. Шел демонтаж крыши именно.

Ответить

Иван Гессе

Сергей
16

если это действительно так, то я вообще не понимаю как они планировали это осуществить подобным образом

Ответить

Иван Гессе

Иван
3

я тут нашёл
Рабочим необходимо было срезать 112 вант, на которых держалась кровля. После того, как рассоединили девять креплений, она начала ощутимо трещать. Несмотря на это, сварщик вылез из люльки и остался без страховки на краю крыши. 

походу ни всё таки проводили какие-то расчёты, но они оказались малость неверны 

Ответить

Slowbro

Иван
5

Ну блин, хотя бы к люльке поясом безопасности прицепился или тросом каким нибудь бы прицепился что ли.

Ответить

Oldfag TV

Slowbro
1

 По словам рабочих, мужчина был привязан к люльке тросом, работал в страховке, но во время обрушения веревку перерезало падающими конструкциями.

Чего-то ни фига подобного на видео не видно.

Ответить

empSokol

Oldfag
4

Жопу прикрывать начинают.

Ответить

Slowbro

Oldfag
0

Да, всё так резко пошло вниз что ему буквально секунды-другой нехватило. Так бы он повис хотя бы не на долго.

Ответить

Иван Гессе

Slowbro
0

.

Ответить

MsSadisto .

Иван
0

У них был какой-то план и они его придерживались.

Ответить

George Weiller

Сергей
10

Я понял, я говорил о том, что не получится так отрезать по очереди, что бы не сломать всё, потому что крыша тяжелее и оставшиеся крепления оказывают большую нагрузку на опоры, которая очевидно не была расчётной

Ответить

Сергей Рязанцев

George
1

По этому я первым комментом и написал всё что я думаю о проектировщиках этого демонтажа.

Ответить

George Weiller

George
0

но я нифига не шарю в этом, мб поэтому)

Ответить

Oldfag TV

George
1

Фонтанка с утра вела онлайн по демонтажу

https://www.fontanka.ru/2020/01/30/153/

В Петербурге произошло обрушение при демонтаже…
На пр.Юрия Гагарина с утра 31-го января сносят здание Спортивно-концертного комплекса…
www.fontanka.ru
Ответить

Ekkie

6

Даже сломать нормально не могут, какой уж там строить.

Ответить

Отродясь не было

Ekkie
10

В США обычно подрывают и смотрят издалека как складывается здание. У нас по старинке, запускают рабочих прямо внутрь, в итоге вышло не менее эпично...

Ответить

Ekkie

Отродясь
7

У нас главное - распиздяйство и пизделово всего, что можно спиздить на всех возможных этапах. А потом в новых домах канализацию прорывает из-за того что не учли просадку, или трубопровод ржавчиной внутри покрывается и люди живут без нормальной воды годами, потому что трубы из дерьма дешманского. 100% и тут такая же херня. "Сэкономили" на всём, чём только можно было "сэкономить", а сносить полезли челики, которые просто болт клали на стандарты безопасности, по-старинке, на авось ебошат. Результат на лицо. 

Ответить

Goodsanta

Отродясь
1

Не удивлюсь, если поднимут документацию, и в проекте по демонтажу будет написано "управляемый взрыв", а не "болгаркой вне люльки под наблюдением напарника в люльке"

Ответить

Ещё раз

10

Красиво.

Ответить

Alexander Rodionov

Ещё
0

K P A C U B O

Ответить

Александр Ежов

9

Проезжал мимо сейчас.

Ответить

Иван Гессе

8

пиздец

Ответить

Alex Pavljenko

6

А рабочий странный... По чертежам наверняка ясно было, что конструкция находится в напряжении в местах сцепки сегментов. Отсоединил один — нарушается баланс.

Надеюсь он жив.

Ответить

Анна Чуркина

Alex
1

рабочий не должен этого знать, он просто делает все по проекту демонтажа

Ответить

Alex Pavljenko

Анна
1

ну если он знает проект, зачем тогда спиливать несущий элемент?

Ответить

Анна Чуркина

Alex
0

а как произвести демонтаж, не разрушая несущий элемент? скорее всего косяк в проекте демонтажа, не рассчитали нагрузки на колонны, не предусмотрели дополнительные опоры для демонтируемой кровли, последовательность не ту выбрали не знаю

Ответить

Alex Pavljenko

Анна
0

обратить к профессионалу, который может читать чертежи и получить от него указания

Ответить

Анна Чуркина

Alex
0

на стройке обычно есть люди, которые умеют читать чертежи и дают указания рабочим. но если в проекте сказано спиливать ванты по очереди, они будут спиливать ванты по очереди

Ответить

Ольга Семенова

–3

Ппц. Вики: СКК Петербургский - один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. В данный момент властями города планируется использовать комплекс в качестве площадки для проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Ответить

Oldfag TV

Ольга
17

 Не упала бы крыша сейчас, похоронила бы сотни людей потом.

СКК сносят, алло, женщена, как слышно

Ответить

Ольга Семенова

Oldfag
0

Приём, слышу норм. Подправила уже, олдъ. А ты нет))

Ответить

Oldfag TV

Ольга
11

потому что редактирование комментов для слабых духом

Ответить

Ольга Семенова

Oldfag
0

У меня сегодня слабость. К тому же, я увидела плакат: Все на демонтаж СКК «Петербургский» и мне стало совсем плохо. 

Ответить

Oldfag TV

Ольга
0

 мне стало совсем плохо. 

да, действительно, совсем плохо

Ответить

Zoibana

Ольга
0

Она упала из-за нарушения техники безопасности

Ответить

Сергей Рязанцев

0

А на проекте работ по демонтажу небось не один лям распилили. Уроды, блять.

Ответить

Давид Гобронидзе

Сергей
1

Да и на видео видно, как Беглов лично выпиздил рабочего из своей люльки

Ответить

Alexandr Panasyuk

Давид
8

Говорят под завалами  могут быть ещё люди. Так что проебался не только рабочий в люльке, но и организаторы сего действа. Видимо крыша должна была рушиться "не так"

Ответить

Давид Гобронидзе

Alexandr
–7

Нет, не говорят.

Ответить

Bitchcraft

Давид
4

Тебе заплатили за защиту Беглова или что?

Ответить

Давид Гобронидзе

Bitchcr…
0

От кого? От вас, что ли? :)

Ответить

Psycatarsis Art

5

И никто не смог понять, что отрезать крепления по одному - тупо. 

Вся конструкция будет перевешивать в разные стороны 🤔

Ответить

Алексей Журавлёв

–6

Итак, вот и эксперты по техбезопасности в комментах)

Ответить

Zzzzzzz

Алексей
9

Чтобы написать "он долбоеб, что не работал в люльке" нужно быть экспертом? Ты посрать тоже с экспертом ходишь? И отдельный эксперт нужен, чтоб жопу протереть?

Ответить

Никита Бабич

Алексей
2

Здравый смысл - неотъемлемая часть ТБ, имеющаяся в головах у многих.

Ответить

Alexander Balan

3

Экшн

Ответить

Vladyslav Chikov

3

Переименуй видео в "трейлер нового Бонда" и никто бы не догадался

Ответить

Дмитрий Перфильев

3
Ответить

Дмитрий Перфильев

3
Ответить

Ольга Семенова

Дмитрий
0

Когда по старинке хотели резать автогеном, но произошла внеплановая (как обычно) вспышка и хлопок. 

Ответить

Zzzzzzz

3

Не, ну это оскар за операторскую работу

Ответить

Рома Хестнес

2

Я понимаю, что возможно имеет место серьезное нарушение ТБ, но аж сердце защемило.

Ответить

Emile Zäkiev

2

что будет если на ходу поезда вкинуть лом в туалет

Ответить

плюшевый батон

–1

Да уж, стоя там наверное даже опытный строитель не врубился бы. Ну вроде все устойчиво, глазом не окинуть же, режешь всего одну балку и тут такое.  

Ответить

Alex Pavljenko

плюшевый
5

Они должны действовать по указаниям архитектора проекта сноса. Если архитектор не знал технических данных конструкции, то это нарушение.

Ответить

плюшевый батон

Alex
0

А если не было возможности оценить деформацию конструкции? Ну пределы отвественности есть?

Ответить

Alex Pavljenko

плюшевый
3

судя по стремительности разлома, эти звенья выполняли роль несущих конструкций. такое всегда указывается в проекте, на чертежах. если они приступали к демонтажу не зная этого, то это нарушение тб.

Ответить

плюшевый батон

Alex
0

Ну раз на такое пошли, блин могли бы чела страховкой привязать :(

Ответить

Евгений Киров

плюшевый
0

До демонтажа была проведена экспертиза. Состояние и износ крыши были известны.

Ответить

Давид Гобронидзе

Евгений
3

Тоже читал на днях в "Ведомостях". Вообще было рекомендовано без повода не соваться внутрь. Хуй знает, каким образом они собирались спилить эти ванты. 

И вообще это какой-то полный бред — спилить 112 вант из 112-ти. Это как вообще возможно? 

@строители

Ответить

Sasha Pysarchuk

0

Тот что в люльке даже не попытался помочь, понимаю ситуация пиздец, но мог бы руку подать что ли...

Ответить

Никита Бабич

Sasha
3

Метров восемь. Протягивая руку он помог бы, если в душе джедай.

Ответить

Иван Сидоров

1

100% умер

Ответить

Илья Виноградов

Иван
0

пипипумер

Ответить

Настя Шамрина

1

Безумно жаль чувака, как бы там ни было. Вероятно, под завалами ещё могут быть люди...

Видео выглядит как фильм-катастрофа, а потом понимаешь, что это тот самый ССК, с которым связаны приятные воспоминания... были...

Ответить

Анальные трещины

1

Обычно герою таких эпичных кадров удается выжить

Ответить

Slowbro

Анальные
0

В России даже хаппиэнды не работают.

Ответить

Ешь Черри

1

Это пи****, жалко мужика. 

Ответить

шарлиз терон loves е.коловрата

Ешь
0

жалко му****. 

Ответить

Ешь Черри

шарлиз
0

Да дурак, что без страховки полез. Но на видео он почти зацепился. 

Ответить

Zoibana

0

А все это случилось, потому что солнце выглянуло в Питере. Никогда это не оставалось безнаказанным

Ответить

Василий Лебедев

Zoibana
1

Ярило разбудили раньше времени, в кручине он начал собирать жатву.

Ответить

Игорь Янович

0

У меня только 2 вопроса:
этот рабочий так и не успел добежать до корзины?
что он там делал перед самым обрушением, там что заложили динамит и надо было 10 сантиметровый фитиль поджечь кому-то, ну, потому что не 21 же век на носу, дистанционно взорвать нельзя?

Ответить

Очаг Девиации

Игорь
1

Взорвать? Странно, что он не ножовкой по металлу пилил.

Ответить

Игорь Янович

Очаг
0

кстати, обрушение то началось совсем не там где он пилил, так что либо он там отбойным молотком долбил и от вибрации разрушение в другом месте началось, или я даже не знаю.

Ответить

Тарас Василівський

0

Мог погибнуть ? Мог погибнуть блять ? Тоесть есть те кто реально думает что этот парень жив ?

Ответить

David Smagin

Тарас
0

ну тут всю новость можно описать словом ВНЕЗАПНО.

так что а вдруг ВНЕЗАПНО....

Ответить

Игорь Янович

Тарас
0

Мог и выжить, но я тоже думаю что погиб, хотя как бы выше него ничего не было, так что может переломал всё что можно, но выжил, самолёты падают же с небольшой высоты и выживают некоторые, почему бы тут не выжить.

Ответить

Иван Гессе

Игорь
0

уже подтвердили что умер
нашли тело

Ответить

Роман Новиков

0

Боже, храни интернет

Ответить

Игорь Янович

0

В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» произошло внеплановое обрушение крыши. 

Это как, никто её не трогал и вдруг начала падать? 

Ответить

Sergey Pal

Игорь
0

Планировали, что упадёт чуть позже)

Ответить

Игорь Янович

Sergey
0

мда, если бы не было людей, то можно было спокойно сказать что так и было задумано, потому что сложилась она ну просто идеально, как будто так и задумывалось.

Ответить

Times Roman

0

Я не понимаю такого вот пидорства. Ну вот кто может объяснить?

Ответить

Ешь Черри

Times
0

Шок контент, кто-то впечатлительный может кони двинуть после просмотра. 

Ответить

Alexey Novikov

Times
0

Забрендировали видео мудацкими логотипами и выложили у себя на сайте.

Ответить

Times Roman

Alexey
0

долбоебы, чо

Ответить

Times Roman

Times
0

а хотя реально мб ютуб заблочил за типа жестокий контент

Ответить

Valera Ivanov

0

Сейчас быстренько найдут стрелочников, усатый промямлит что-нибудь и начнется новый грандиозный многолетний распильный проект. А мы все схаваем. Собственно, ничего нового.

Ответить

Пацан с Дыбенко

0

Пиздец, нет бы ТБ следовать...

Ответить

Игорь Янович

0

Рассмотрел подробно что он там перерезал и понял, что рабочий был идиот, я бы ни за что не полез и не стал такое пилить кто бы мне что не говорил, потому что это равносильно что сидеть на суку и его же пилить. Короче мне всё ясно. Поражаюсь тупости людей которые не понимаю, что нельзя пилить сук на котором сидишь. По другому там и быть не могло, не рухнуло бы сейчас, рухнуло бы на следующей "колонне", их наверняка задумали по кругу все спилить и не рухнуть оно вообще то и не могло.
Другое дело что может они думали что середина рухнет, а внешнее кольцо должно было стоять, ну так себе конечно на такое надеяться, что в середине что-то будет падать и не заденет внешнее кольцо.

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Artem Monahov

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