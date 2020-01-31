Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
11 250

Правительство заявило о первых двух случаях заражения новым коронавирусом в России Материал редакции

Заболевшие изолированы и находятся под контролем, заявили в штабе.

104 комментария
В закладки

В России зарегистрировали два первых случая заражения новым коронавирусом из Китая, сообщила вице-премьер и глава оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения инфекции Татьяна Голикова.

Заражённые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области, уточнила вице-премьер. По данным Голиковой, заболевшие — граждане Китая.

Врачи изолировали заражённых и оказывают им необходимую помощь. Пациенты находятся под «жёстким наблюдением». По данным Роспотребнадзора, состояние заболевших «стабильное, без клинических проявлений и температуры».

Штаб объявил о нескольких новых срочных мерах:

  • Российских граждан эвакуируют из китайского города Ухань и провинции Хубэй. По информации штаба, в Ухане сейчас находятся 300 россиян, в провинции — 341;
  • Самолёты с россиянами из Китая будет сопровождать Роспотребнадзор;
  • Россия ограничит пересечение границы с Монголией;

Перед этим СМИ сообщали о подозрении на коронавирус у некоторых жителей Москвы. Однако всех четырёх пациентов выписали из больницы с отрицательными анализами.

С декабря 2019 года в Китае зарегистрировали более 200 случаев гибели из-за коронавируса нового типа, который вызывает пневмонию. Общее число заражённых составляет более 9 тысяч человек.

#новости #вирусизкитая

Новости
Подписан
Отписаться
В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» обрушилась крыша. Один рабочий мог погибнуть, есть пострадавшие
Обрушение засняли с квадрокоптера, на ролике видно, как один из рабочих бежит к корзине.
4
55
Реклама на TJ
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0438\u0437\u043a\u0438\u0442\u0430\u044f"], "comments": 104, "likes": 55, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 139963, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 31 Jan 2020 15:42:41 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 139963, "author_id": 2216, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/139963\/get","add":"\/comments\/139963\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/139963"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
104 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Pavel Dmitrovich

87
Ответить

Goodsanta

52
Ответить

Православие. Патриотизм.

Goodsanta
12

Срочно все эвакуируемся в Гренландию!

Ответить

Иван Гессе

Православие.
9

в итоге окажется что ты был заражён, и ещё и с собой притащил

Ответить

Вечерние чтения

Православие.
2

Православие против коронавируса

Ответить

the.nightmarez

Православие.
0

Почему не Исландия?

Ответить

Goodsanta

the.nightmarez
4

В Исландию можно прилететь

Ответить

Денис .

33

TJ взял оперативный комментарий у зараженных.
Комитет  заявил о первых двух случаях заражения новым коронавирусом в TJ

Ответить

Илья Тимофеев

Денис
8

о первых двух случаях

Человек-Человек?

Ответить

CallMeBeardman !

16

Где где заражённые находятся ?

Ответить

Денис .

CallMeBeardman
25

БАРНАУЛ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Ответить

Наташа Буринская

CallMeBeardman
6

В Забайкалье и Тюменской области.

Ответить

CallMeBeardman !

Наташа
5

Вообще я думал , что они говорили про Забайкалье и Тюменскую область.

Ответить

Рог Кирилл

CallMeBeardman
4

Нет, речь определенно идет о Забайкалье и Тюменской области.

Ответить

Serega Khobta

Рог
2

Тут не помешало бы уточнить

Ответить

Воронеж

CallMeBeardman
3

В этот раз пронесло

Ответить

andorus

Воронеж
0

Бывает 

Ответить

Паша Красников

andorus
2

Кстати так не работает (по крайней мере на мне)

Ответить

andorus

Паша
13

Агурец нужно хавать, друг 

Ответить

Паша Красников

andorus
2

Доктор Попов говорил другое

Ответить

Илья Тимофеев

Паша
3

Не отрываясь от ботвы?

Ответить

Паша Красников

Илья
0

По другому никак.

Ответить

Сергей Колегов

CallMeBeardman
0

Revolver Ocelot

Ответить

Дитковский

16

Ну все, пока любимые ТЖшники. Местами было смешно но в основном хуево. Люблю папу маму и дыдои

Ответить

Московский

Дитковский
3

За дыдои плачу, кто его воспитывать будет😭

Ответить

John Doe

Московский
3

Сколько платишь?

Ответить

Alex Pavljenko

12
Ответить

Московский

Alex
0

Напоминаю, что такая маска не спасает от короновируса :)

Ответить

Dmitry Gorbachev

10

Ну чё ебана рот, погнали нахуй....

Ответить

Арсен Сиюхов

Dmitry
5
Ответить

Аккаунт Паблика

11
Ответить

Паша Красников

7

Если ты хикан и не выходишь из комнаты, то и заразиться у тебя шансов меньше

Ответить

Миша Давыдов

Паша
2

Все ебутся, а ты нет

Ответить

Паша Красников

Миша
8

Так ещё и СПИД не подцепишь

Ответить

Лис

Паша
0

Скучная длинная жизнь

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Лис
2

Долгая счастливая жизнь 
Такая долгая счастливая жизнь 
Отныне долгая счастливая жизнь 
Каждому из нас

Ответить

No Name

–7

Какой в задницу коронавирус,это обычное обдиралова людей нет ни коровьего вируса ни птичьего ни какого это обычный орв а придумали эту шумиху для того чтоб казну пополнить обманом

Ответить

Galyaska

No
21

Не хотите дать более развёрнутый комментарий по ситуации отдельным постом у нас в подсайте?

Ответить

Сергей Скобелев

No
4

конспирологов подвезли.

Ответить

Миша Давыдов

No
1

Кто первый придумал алфавит: финикийцы или славяне?

Ответить

Паша Красников

Миша
4

Великие Укры

Ответить

Dragan Velimirovic

Паша
0

Вообще-то великие белорусы!

Ответить

Паша Красников

No
0

Да это всё чтобы прививками чиповать

Ответить

Сальвадор Корж

No
0

Зачем в казне обман?

Ответить

Alexandr Aletter

No
0

 Ты как смирительную рубашку снял?

Ответить

qq

3

Я был первый! https://tjournal.ru/news/139962-v-rossii-obnaruzhili-dvuh-zarazhennyh-koronavirusom

Ответить

InD1G0X .

qq
3
Ответить

Evgeny Petrov

InD1G0X
2

Пожалуйста

Ответить

Даниил Шейкин

4

А че, Арбидол не поможет?(((

Ответить

Евгений Мартынов

Даниил
0

Ингавирин надёжнее

Ответить

Ольга Семенова

3

Ой, чой-то президента давно не показывали. Коронавирус должен начинаться с короны, я считаю. 

Ответить

Евгений Мартынов

Ольга
3
Ответить

Goodsanta

Ольга
1

Дамочка, пройдемте.

Ответить

Илья Тимофеев

2

При этом от туберкулеза стабильно умирают тысячи в год, уже очень давно. Но ведь такое не является острой новостной повесткой, так?

Ответить

Рог Кирилл

Илья
3

Смертность от туберкулеза снижается, заболеваемость тоже. Вспышек нет. О чем писать?

Ответить

Евгений Мартынов

Илья
2

Это вы ещё про статистику дтп в России не сказали, где при среднем минимуме в 16000 смертей в год имеем 44 умерших ежедневно(!). Это страшнее эпидемии, но инфоповод тухлый

Ответить

Alex Macher

Илья
0

Посмотрю я как с такой аргументацией вы через месяц запоёте.

Ответить

Православие. Патриотизм.

3

Ураааааа, мы все умрем!

Ответить

Mircurt

2

Надеюсь на лечение отправят в Москву. В ЦЕНТР

Ответить

Лис

2
Ответить

hyposlasher

2
Ответить

Александра Утёнкова

hyposlasher
0

Па ра па ра пам. Фьють

Ответить

Goodsanta

2

Так, ну что? С больницами как обычно? Когда умрем - тогда и приходим?

Ответить

Игорь

2

Пора делать крестный ход против коронавируса

Ответить

Dmitry Kurtsev

Игорь
0

Уже ведь молебен был в Москве, что то не помогло. Удивительно даже

Ответить

патау додик

1

Продам маски на лицо. Писать в лс.

Ответить

No Name

патау
–7

Засунь Путину Владимиру Владимировичу в сраку эти маски пускай этот сказочный чмошник защищается нет корона вируса это все наебалово и Пидор Путин все знает 

Ответить

Миша Давыдов

No
9

ТЫ ЧЁ ПРОТИВ ПУТИНА? МЫ ТУТ ТАКИХ НЕ ЛЮБИМ

Ответить

Лис

No
1

NO WAY!!11

Ответить

Паша Красников

патау
0

Говорят, что Китае бесплатно раздают - так что за масками лучше в Китай, а не к тебе.

Ответить

Миша Давыдов

патау
0

Где купить чёрную маску?

Ответить

Grigory Amelchenko

Миша
0

белую покрась.

Ответить

CiZerin

Grigory
0

Блэкфейсишь!

Ответить

Alexandr Ivanov

1

А есть случаи заражения граждан не Китая?

Ответить

the.nightmarez

Alexandr
2

Мне тоже сегодня мысль пришла о том, что может вирус косит по национальности.

Ответить

Евгений Стульников

the.nightmarez
2

Какой он умный

Ответить

Рог Кирилл

Alexandr
0

Да.

Ответить

Darya Timofeeva

Alexandr
0

В Германии точно да, и где-то еще

Ответить

Alexandr Ivanov

Darya
0

Спасибо) 

Ответить

John Doe

Alexandr
0

Какая тебе дело до их гражданства? Этнически они все китайцы

Ответить

Alexandr Ivanov

John
0

Не так выразился, вопрос именно за этнос. 

Ответить

Ирина Белякова

Alexandr
0

в корее. из 11 человек 1 китаянка, 1 заразился от нее, 5 ездили в китай, про еще 5 пока нет информации

Ответить

Alex Under

1
Ответить

Роман Чубар

1

Так паникуем или нет ещё?

Ответить

Миша Давыдов

1

1. Вдыхайте воздух полной грудью.
2. Представьте и почувствуйте, как бактерии и вирусы попадают к вам в лёгкие через нос.
3. ?????
4. Теперь вы больны коронавирусом.
5. Profit!

Ответить

Ещё раз

1
Ответить

Асрор

0

Ну всё, пиздец вам!

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Асрор
0

А чего нам? Это вам!

Ответить

Асрор

Орзэмэс
0

Я в Таджикистане.

Ответить

Паша Красников

Асрор
2

Женился уже?

Ответить

Джордж Харви

0

Ну что народ? По респираторам нахой!

Ответить

Lofoten Forsake

0

Наконец хорошие новости подошли. 

Ответить

Василий Суслов

0

Всем хорошего дня и отличного настроения!

Ответить

Пацан с Дыбенко

Василий
0

Вы главное держитесь...

Ответить

Сергей Шершнев

0
Ответить

Dias001 Rrn

0

Го на Азорские острова! Там сейчас Антон Птушкин если что

Ответить

Anna Luben

Dias001
0

ой к Птушкину хоть на Азорские

Ответить

Пацан с Дыбенко

0

Ну всё, приехали ребят

Ответить

Anna Luben

0

Ну наконец-то, а то чё мы как эти

Ответить

DESAAD LXI

0

Странно, а мне на тж доказывали что ничего не будет 

Ответить

Ilya Zamaraev

0
Ответить

Rerpetual Junior

0

При определенном "везении" можно удачно взять кредит и… забыть! 

Ответить

Никита Якушкин

–1

И кто теперь против расовой сегрегации? Скажите "коронавирус"! 

Ответить

Николай Ковтун

–2

цирк для отвода глаз

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
Чешские программисты бесплатно и за выходные сделали сайт, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Добровольцы посчитали госзаказ «расточительством» и просто подарили сервис правительству, указав на необоснованные траты.
366
Новости
ФСБ заявила о втором заблокированном за неделю в России почтовом сервисе из-за сообщений о минированиях — ProtonMail
Спецслужба утверждает, что его начали использовать после блокировки по этой же причине почтового сервиса StartMail.
103
Интернет и мемы
Тред: мужчины рассказывают когда они последний раз плакали, и почему
Микроблогер Гнуськов попросил своих читателей поделиться с ним своими переживаниями, которые заставили их заплакать.
156
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Чешские программисты бесплатно и за выходные сделали сайт, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Добровольцы посчитали госзаказ «расточительством» и просто подарили сервис правительству, указав на необоснованные траты.
366
Интернет и мемы
«Михаил, мы всё видим»: пользователь «Яндекс.Драйва» собирал необычные сообщения в приложении и получил персональное
Так компания поблагодарила клиента за коллекцию забавных скриншотов с информацией об обновлениях.
53
Интернет и мемы
Олды тут?
27

Прямой эфир

blabla morris

Тред: мужчины рассказывают…

Алексей Журавлёв

В Петербурге во время демонтажа…

Дмитрий Кораблёв

Чешские программисты бесплатно…

Dmitry Kurtsev

Правительство заявило о первых…

Лис

Все рейсы между Москвой и…

bor_vn

Все рейсы между Москвой и…

Emile Zäkiev

В Петербурге во время демонтажа…

Николай Ковтун

Правительство заявило о первых…

Иван Семёныч

На калининградского блогера…

Алина Федотова

Девушка возмутилась, что её…

Иван Гессе

В Петербурге во время демонтажа…

Rerpetual Junior

Правительство заявило о первых…

Роман Васильев

Мужское государство

Slowbro

В Петербурге во время демонтажа…

Артур Логвинов

Чешские программисты бесплатно…

Алина Федотова

Девушка возмутилась, что её…

Карина Мирзаева

Девушка возмутилась, что её…

Антон Иванов

На калининградского блогера…

Илья Гераськин

В Петербурге во время демонтажа…

David Smagin

В Петербурге во время демонтажа…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]