Прямой эфир
что происходит в интернете
Заболевшие изолированы и находятся под контролем, заявили в штабе.
В России зарегистрировали два первых случая заражения новым коронавирусом из Китая, сообщила вице-премьер и глава оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения инфекции Татьяна Голикова.
Заражённые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области, уточнила вице-премьер. По данным Голиковой, заболевшие — граждане Китая.
Врачи изолировали заражённых и оказывают им необходимую помощь. Пациенты находятся под «жёстким наблюдением». По данным Роспотребнадзора, состояние заболевших «стабильное, без клинических проявлений и температуры».
Штаб объявил о нескольких новых срочных мерах:
Перед этим СМИ сообщали о подозрении на коронавирус у некоторых жителей Москвы. Однако всех четырёх пациентов выписали из больницы с отрицательными анализами.
С декабря 2019 года в Китае зарегистрировали более 200 случаев гибели из-за коронавируса нового типа, который вызывает пневмонию. Общее число заражённых составляет более 9 тысяч человек.
Срочно все эвакуируемся в Гренландию!
Почему не Исландия?
TJ взял оперативный комментарий у зараженных.
Комитет заявил о первых двух случаях заражения новым коронавирусом в TJ
Где где заражённые находятся ?
В Забайкалье и Тюменской области.
Вообще я думал , что они говорили про Забайкалье и Тюменскую область.
Нет, речь определенно идет о Забайкалье и Тюменской области.
В этот раз пронесло
Кстати так не работает (по крайней мере на мне)
Доктор Попов говорил другое
Не отрываясь от ботвы?
Ну все, пока любимые ТЖшники. Местами было смешно но в основном хуево. Люблю папу маму и дыдои
За дыдои плачу, кто его воспитывать будет😭
Ну чё ебана рот, погнали нахуй....
Если ты хикан и не выходишь из комнаты, то и заразиться у тебя шансов меньше
Все ебутся, а ты нет
Так ещё и СПИД не подцепишь
Долгая счастливая жизнь
Такая долгая счастливая жизнь
Отныне долгая счастливая жизнь
Каждому из нас
Какой в задницу коронавирус,это обычное обдиралова людей нет ни коровьего вируса ни птичьего ни какого это обычный орв а придумали эту шумиху для того чтоб казну пополнить обманом
Кто первый придумал алфавит: финикийцы или славяне?
Великие Укры
А че, Арбидол не поможет?(((
Ой, чой-то президента давно не показывали. Коронавирус должен начинаться с короны, я считаю.
При этом от туберкулеза стабильно умирают тысячи в год, уже очень давно. Но ведь такое не является острой новостной повесткой, так?
Смертность от туберкулеза снижается, заболеваемость тоже. Вспышек нет. О чем писать?
Это вы ещё про статистику дтп в России не сказали, где при среднем минимуме в 16000 смертей в год имеем 44 умерших ежедневно(!). Это страшнее эпидемии, но инфоповод тухлый
Пора делать крестный ход против коронавируса
Продам маски на лицо. Писать в лс.
Говорят, что Китае бесплатно раздают - так что за масками лучше в Китай, а не к тебе.
Где купить чёрную маску?
А есть случаи заражения граждан не Китая?
Мне тоже сегодня мысль пришла о том, что может вирус косит по национальности.
В Германии точно да, и где-то еще
в корее. из 11 человек 1 китаянка, 1 заразился от нее, 5 ездили в китай, про еще 5 пока нет информации
1. Вдыхайте воздух полной грудью.
2. Представьте и почувствуйте, как бактерии и вирусы попадают к вам в лёгкие через нос.
3. ?????
4. Теперь вы больны коронавирусом.
5. Profit!
Ну всё, пиздец вам!
А чего нам? Это вам!
Всем хорошего дня и отличного настроения!
Го на Азорские острова! Там сейчас Антон Птушкин если что