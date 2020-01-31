Заболевшие изолированы и находятся под контролем, заявили в штабе.

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В России зарегистрировали два первых случая заражения новым коронавирусом из Китая, сообщила вице-премьер и глава оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения инфекции Татьяна Голикова.

Заражённые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области, уточнила вице-премьер. По данным Голиковой, заболевшие — граждане Китая.

Врачи изолировали заражённых и оказывают им необходимую помощь. Пациенты находятся под «жёстким наблюдением». По данным Роспотребнадзора, состояние заболевших «стабильное, без клинических проявлений и температуры».

Штаб объявил о нескольких новых срочных мерах:

Российских граждан эвакуируют из китайского города Ухань и провинции Хубэй. По информации штаба, в Ухане сейчас находятся 300 россиян, в провинции — 341;

Самолёты с россиянами из Китая будет сопровождать Роспотребнадзор;

Россия ограничит пересечение границы с Монголией;

Перед этим СМИ сообщали о подозрении на коронавирус у некоторых жителей Москвы. Однако всех четырёх пациентов выписали из больницы с отрицательными анализами.