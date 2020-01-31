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Сергей Звезда
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Все рейсы между Москвой и Китаем перевели в отдельный терминал Шереметьево — F Материал редакции

Всё из-за коронавируса.

9 комментариев
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Рейсы всех авиакомпанией между Москвой и Китаем теперь будет принимать отдельный терминал F Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба столичного аэропорта.

«Аэрофлот» уточнил, что переведёт в терминал F все рейсы из Китая и в Китай 31 января с 17:00 по московскому времени. Другие международные рейсы авиакомпании, которые сейчас выполняются из F, переведут в терминалы C, D и E.

В терминал F из терминала D также переведут рейсы China Southern Airlines, которая значится партнёром «Аэрофлота» по авиационному альянсу.

Перевод рейсов в отдельный терминал — это одна из мер на фоне официального подтверждения первых двух случаев заражения коронавирусом нового типа в России. По данным оперативного штаба, оба заболевших находятся в изоляции и под наблюдением врачей.

#новости #вирусизкитая

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Правительство заявило о первых двух случаях заражения новым коронавирусом в России
Заболевшие изолированы и находятся под контролем, заявили в штабе.
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9 комментариев
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hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

23

F

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George Weiller

hhhhhhhhhhhhhhh…
0

U

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Александр Воронцов

9

Нажмите F для полета в Китай

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Marko

2

Press "F" to pay respect

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Goodsanta

1

Ну что, полетели?

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Goodsanta

Goodsanta
0

Press "F" to drink "Corona" и наблюдать за развитием событий

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Ещё раз

0

Голова второй день болит, лёгкое недомогание, подожду развития событий.

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Изя Слоу

Ещё
0

Сезон простудный + погода неустойчивая, многие болеют.

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шарлиз терон loves е.коловрата

0

Руководство Шереметьево умеет троллить

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