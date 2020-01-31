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Всё из-за коронавируса.
Рейсы всех авиакомпанией между Москвой и Китаем теперь будет принимать отдельный терминал F Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба столичного аэропорта.
«Аэрофлот» уточнил, что переведёт в терминал F все рейсы из Китая и в Китай 31 января с 17:00 по московскому времени. Другие международные рейсы авиакомпании, которые сейчас выполняются из F, переведут в терминалы C, D и E.
В терминал F из терминала D также переведут рейсы China Southern Airlines, которая значится партнёром «Аэрофлота» по авиационному альянсу.
Перевод рейсов в отдельный терминал — это одна из мер на фоне официального подтверждения первых двух случаев заражения коронавирусом нового типа в России. По данным оперативного штаба, оба заболевших находятся в изоляции и под наблюдением врачей.
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