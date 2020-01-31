Мы не только не отказывались помочь с расследованием. Нас даже не спросили до того, как российское правительство нас заблокировало.



Поэтому заявления российского правительства необъяснимы для нас. Для того, чтобы не обращаться к нам в соответствии с международными нормами, не было никаких оснований.

Однако, поскольку угроза взрыва бомб в Швейцарии нелегальна, в стране открыли расследование, хотя со стороны России не было никаких доказательств или информации.