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Сервис отметил, что российские власти «помешали», не пожелав обратиться за помощью в поиске правонарушителей.
Заблокированный в России почтовый сервис ProtonMail рассказал об удалении аккаунтов, с которых отправлялись письма о ложном минировании российских госучреждений.
Во время внутреннего расследования компания подтвердила факт рассылки писем с помощью своего сервиса и изучила их копии. ProtonMail распознал все задействованные в атаке аккаунты и навсегда их заблокировал.
Представители ProtonMail назвали «категорически неверным» заявление Роскомнадзора о многократных обращениях в сервис: ведомство утверждало, что так и не получило сведений об авторах ложных сообщений. Компания, наоборот, отметила, что ей и швейцарским властям не поступало ни одного запроса от российского правительства о помощи в этой ситуации.
В ProtonMail пояснили, что готовы передать российским властям информацию о заблокированных аккаунтах в соответствии со швейцарскими законами. Для этого Россия должна отправить официальный запрос через швейцарскую полицию, отметили в компании.
Представители ProtonMail заявили, что «такая возможность всегда была доступна», но «нежелание» России обратиться в компанию или швейцарские органы «только помешало» быстро остановить ответственных за угрозы.
В ProtonMail подчеркнули, что «придерживаются политики нулевой толерантности» к преступлениям с использованием своего сервиса, в том числе рассылке сообщений об угрозах взрывов. Расположенная в Швейцарии компания уточнила, что готова сотрудничать с органами по всем уголовным делам как на территории своей страны, так и за её пределами. Главное условие, которое предъявляет сервис — наличие судебного решения и одобрения со стороны швейцарских властей.
ProtonMail заблокировали в России 29 января. Он стал вторым почтовым сервисом за неделю, к которому ограничили доступ. До этого по той же причине, из-за массовой рассылки ложных сообщений, в России заблокировали StartMail.
О блокировке почтовых сервисов и о том, что в госучреждения приходили сообщения о взрывах, сообщала ФСБ. Роскомнадзор заявлял, что отправлял «неоднократные запросы о предоставлении сведений», на что «ProtonMail реагировал категорическим отказом». Куда именно писало надзорное ведомство — в ProtonMail, швейцарским властям или куда-то ещё — неизвестно.
Наиболее важная часть пресс-релиза:
In their official statement, the Russian government alleged that we “responded with a categorical refusal to Roskomnadzor’s repeated requests for information”. This is categorically false.
ProtonMail is a Swiss company bound by Swiss laws. Making bomb threats is a crime under Swiss law, and we have a zero-tolerance policy for criminal acts committed using ProtonMail. In 2018 alone, we complied with 76 such foreign requests for assistance, as detailed in our transparency report.
Despite the Russian government’s claims to the contrary, we never received any request for assistance or information regarding the case in question. Furthermore, the Swiss government has also confirmed to us that no such request for assistance was transmitted from Russian authorities.
Вот здесь можно почитать (у кого сайт protonmail заблокирован):
https://securityboulevard.com/2020/01/russias-protonmail-block-new-revelations-and-information/
Т.е. Роскомнадзор не обращался к Protonmail с запросом о содействии (хотя РКН утверждает, что Protonmail ответил категорическим отказом). Более того, Protonmail, будучи швейцарской компанией, обязан реагировать на подобные запросы, т.к. угрозы минированием по швейцарскому УК являются преступлением. В 2018 году Protonmail ответил на 76 иностранных запросов о содействии. Швейцарские власти так же не получали запросов о содействии со стороны российских властей.
Т.е. российские правоохренители из ФСБ и прочих и не пытались найти злоумышленников. Ограничились блокировкой ресурса. Милота!
Спасибо! Там про украденные 450 миллионов долларов весьма интересно написано.
Возможно, в этом и есть настоящая причина блокировки
Давно пользуюсь сервисом, но все это звучит сомнительно. При рассылке можно подменить адрес отправителя нехитрым способом. Соответственно как они докажут, что рассылка велась именно с этих адресов, если сам ящик шифруется отдельным паролем, к которому по их словам ни у кого не может быть доступа, включая их самих. В любом случае где-то тут пиздеж...
К тому же быстро прогнулись. На российском рынке они явно не в фаворите, следовательно ничего бы не потеряли и так.
Данные может и зашифрованы, но кто с какого IP заходил и куда отправлял они точно знают, подменить адрес отправителя можно если у них нету авторизации на отправку в чем я сомневаюсь. А вот как они узнали с каких почтовых адресов отправляли письма если сами письма шифруются и запросов из РФ не было, остаётся для меня загадкой.
О том как их ловят.
Зная время получения письма, адрес отправителя (не обязательно), можно запросить "выписку" в этот промежуток времени до миллисекунд, включая объем переданного трафика. Таким образом получаем ip адрес отправителя, и не более т.к. он мог скрываться за tor. Но если отправитель сидел через телефон, можно узнать IDFA, IMEI, USER-AGENT. И вот за вами уже выехали.
Подозреваю, разработаны алгоритмы по обнаружению таких писем. Может еще на этапе написания, алгоритм анализирует письмо, связывая все аккаунты с похожими письмами.
В худшем случае у них есть бэкдоры для спецслужб, где они пропарсили все письма (как yahoo сделали для АНБ).
@bro mi ну вот, а ты говорил, что я уныло троллю. Нормальные сервисы не покрывают преступников, и такие сервисы не банят.
Интересно, как они узнали, с каких аккаунтов шли угрозы, если они не получали писем от Роскомнадзора.
"Во время внутреннего расследования компания подтвердила факт рассылки писем с помощью своего сервиса и изучила их копии. ProtonMail распознал все задействованные в атаке аккаунты и навсегда их заблокировал."
Определить с каких ящиков идёт спам на гос организации РФ я думаю не сложно, такой механизм у них должен быть, если бы его не было другие постовые службы заблокировали все отправления с их ящиков , поскольку все спамеры переехали бы туда.