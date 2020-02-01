США распространят ограничения на получение своей визы на граждан шести стран — Эритреи, Кирзигии, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании, заявил министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Чад Вульф.
- Для граждан Киргизии, Мьянмы, Нигерии и Эритреи, приостановят выдачу виз, которые в будущем могут разрешить им постоянное проживать в США. По словам Вульфа, запрет не коснётся обычных неиммиграционных виз;
- Гражданам Судана и Танзании перестанут выдавать визы для иммигрантов разных национальностей (diversity visa). Эти визы доступны по бесплатной программе. В ней уже запрещено участвовать уроженцам стран, из которых за последние пять лет в США прибыли более 50 тысяч иммигрантов, например, Бразилии, Канады и Китая.
По данным Белого дома, ограничения вступят в силу 21 февраля и затронут только новых заявителей. Те, кто уже обратился за визой, смогут получить документ без проблем.
22 января Politico и Wall Street Journal сообщили, что Дональд Трамп собрался добавить в список стран Белоруссию, однако её там в итоге не оказалось.
С осени 2017 года в США ограничен въезд для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада (travel ban). Визы для граждан КНДР и Венесуэлы тоже стали выдавать с ограничениями. Изначально, с января 2017 года, в списке находился ещё и Ирак, однако после резонанса и судебных разбирательств со страны сняли запрет гражданам на въезд.
{
"author_name": "Сергей Звезда",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u044b"],
"comments": 0,
"likes": 1,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "news",
"id": 140100,
"is_wide": false,
"is_ugc": false,
"date": "Sat, 01 Feb 2020 00:10:13 +0300",
"is_special": false }