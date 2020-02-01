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Сергей Звезда
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Трамп введёт ограничения на американские визы ещё для шести стран. Белоруссии среди них нет, но есть Киргизия Материал редакции

Теперь официально.

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США распространят ограничения на получение своей визы на граждан шести стран — Эритреи, Кирзигии, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании, заявил министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Чад Вульф.

  • Для граждан Киргизии, Мьянмы, Нигерии и Эритреи, приостановят выдачу виз, которые в будущем могут разрешить им постоянное проживать в США. По словам Вульфа, запрет не коснётся обычных неиммиграционных виз;
  • Гражданам Судана и Танзании перестанут выдавать визы для иммигрантов разных национальностей (diversity visa). Эти визы доступны по бесплатной программе. В ней уже запрещено участвовать уроженцам стран, из которых за последние пять лет в США прибыли более 50 тысяч иммигрантов, например, Бразилии, Канады и Китая.

По данным Белого дома, ограничения вступят в силу 21 февраля и затронут только новых заявителей. Те, кто уже обратился за визой, смогут получить документ без проблем.

22 января Politico и Wall Street Journal сообщили, что Дональд Трамп собрался добавить в список стран Белоруссию, однако её там в итоге не оказалось.

С осени 2017 года в США ограничен въезд для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада (travel ban). Визы для граждан КНДР и Венесуэлы тоже стали выдавать с ограничениями. Изначально, с января 2017 года, в списке находился ещё и Ирак, однако после резонанса и судебных разбирательств со страны сняли запрет гражданам на въезд.

#новости #политика #трамп #мигранты

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