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Новости
Anna Begiashvili
1192

Число заболевших пневмонией из-за коронавируса за сутки выросло на две тысячи человек Материал редакции

И приблизилось к 12 тысячам.

10 комментариев
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С 31 января по 1 февраля ещё 2101 человек заболел пневмонией из-за коронавируса, сообщает телеканал CGTN. Подтверждены 11 821 случай заражения в Китае и 124 случая в других странах.

С декабря 2019 года из-за коронавируса нового типа умерли 259 человек. Из китайских больниц выписали 243 пациентов, выздоровевших после инфекции.

31 января стало известно о первых заражениях в России — в Забайкальском крае и Тюменской области. Двоих граждан из Китая изолировали и поместили под «жёсткое наблюдение».

Сейчас российских граждан эвакуируют из китайского города Ухань и провинции Хубэй. В Ухане находятся 300 россиян, в провинции — 341. Самолёты с россиянами из Китая сопровождает Роспотребнадзор. Также Россия ограничила пересечение границы с Монголией и закрыла границы на Дальнем Востоке.

#новости #вирусизкитая

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10 комментариев
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Дитковский

2

Почему #вирусизкитая а не #коронавирус ?

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Валерий Никнейм

1

Кстати, график числа заразившихся по классической экпоненте растёт (мывсеумрём!)

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Вячеслав

1
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Тим Муталов

0

Понятно, пора добавлять тег в игнор на какое-то время

Ответить

Виталий Лановой

Тим
2

Добавь пока не заразишься.

Ответить

Тим Муталов

Виталий
0

Боюсь что если заражусь, то не пойму что это что-то отличное от гриппа.
Когда вирус начнет массово ебашить молодых, тогда и звоните.

Ответить

Stan Majors

0

В мемах года будет участвовать

Ответить

Сергей Мухин

Stan
0

Но некому будет их посмотреть

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Андрей Коршев

Сергей
0

Они умирали за наши мемы,  а ты даже не знаешь их имена... Или не можешь произнести.

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Джордж Харви

0

Мой любимый сериал пол названием «Жизнь»

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