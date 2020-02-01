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И приблизилось к 12 тысячам.
С 31 января по 1 февраля ещё 2101 человек заболел пневмонией из-за коронавируса, сообщает телеканал CGTN. Подтверждены 11 821 случай заражения в Китае и 124 случая в других странах.
С декабря 2019 года из-за коронавируса нового типа умерли 259 человек. Из китайских больниц выписали 243 пациентов, выздоровевших после инфекции.
31 января стало известно о первых заражениях в России — в Забайкальском крае и Тюменской области. Двоих граждан из Китая изолировали и поместили под «жёсткое наблюдение».
Сейчас российских граждан эвакуируют из китайского города Ухань и провинции Хубэй. В Ухане находятся 300 россиян, в провинции — 341. Самолёты с россиянами из Китая сопровождает Роспотребнадзор. Также Россия ограничила пересечение границы с Монголией и закрыла границы на Дальнем Востоке.
Кстати, график числа заразившихся по классической экпоненте растёт (мывсеумрём!)
Понятно, пора добавлять тег в игнор на какое-то время
Добавь пока не заразишься.
Боюсь что если заражусь, то не пойму что это что-то отличное от гриппа.
Когда вирус начнет массово ебашить молодых, тогда и звоните.
В мемах года будет участвовать
Но некому будет их посмотреть
Они умирали за наши мемы, а ты даже не знаешь их имена... Или не можешь произнести.