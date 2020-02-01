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Anna Begiashvili
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Apple временно закрыла все свои магазины в Китае. Из-за коронавируса компания рискует заметно пострадать Материал редакции

Магазины должны начать работать 10 февраля.

3 комментария
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Компания Apple закрыла все свои магазины на территории Китая до 9 февраля включительно, сообщает РИА «Новости». Это профилактические меры, связанные с распространением коронавируса нового типа.

CNN пишет, что Apple может пострадать из-за распространения вируса больше других американских компаний, потому что сильно зависит от производства в Китае и от китайских потребителей.

В 2020 году Apple заказала у своих поставщиков 80 миллионов iPhone, что на 10% больше обычного, но коронавирус вынуждает закрывать китайские фабрики на карантин. Теперь же под угрозой оказалось не только производство, но и продажи.

Две самые крупные фабрики по сборке iPhone находятся вблизи города Ухань, закрытого из-за коронавируса, отмечает «Коммерсант». Также iPhone собирают в Шанхае, где уже обнаружили десятки заражённых.

В Китае у Apple около десяти тысяч сотрудников, а представители американского офиса постоянно летают в КНР к подрядчикам. Из-за отмены рейсов в Китай проблемы возникают и с этим.

К 1 февраля почти 12 тысяч человек заболели пневмонией из коронавируса нового типа. 11 821 случай заражений — в Китае. Зарегистрировано 259 смертей, 243 пациентов выписали из больниц после выздоровления. В России зафиксировали два случая заражения.

#новости #вирусизкитая #apple

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Число заболевших пневмонией из-за коронавируса за сутки выросло на две тысячи человек
И приблизилось к 12 тысячам.
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Так коронавирус или вирус из Китая?

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Коронавирус из Китая

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