Магазины должны начать работать 10 февраля.

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Компания Apple закрыла все свои магазины на территории Китая до 9 февраля включительно, сообщает РИА «Новости». Это профилактические меры, связанные с распространением коронавируса нового типа.

CNN пишет, что Apple может пострадать из-за распространения вируса больше других американских компаний, потому что сильно зависит от производства в Китае и от китайских потребителей.

В 2020 году Apple заказала у своих поставщиков 80 миллионов iPhone, что на 10% больше обычного, но коронавирус вынуждает закрывать китайские фабрики на карантин. Теперь же под угрозой оказалось не только производство, но и продажи.

Две самые крупные фабрики по сборке iPhone находятся вблизи города Ухань, закрытого из-за коронавируса, отмечает «Коммерсант». Также iPhone собирают в Шанхае, где уже обнаружили десятки заражённых.

В Китае у Apple около десяти тысяч сотрудников, а представители американского офиса постоянно летают в КНР к подрядчикам. Из-за отмены рейсов в Китай проблемы возникают и с этим.