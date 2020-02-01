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Магазины должны начать работать 10 февраля.
Компания Apple закрыла все свои магазины на территории Китая до 9 февраля включительно, сообщает РИА «Новости». Это профилактические меры, связанные с распространением коронавируса нового типа.
CNN пишет, что Apple может пострадать из-за распространения вируса больше других американских компаний, потому что сильно зависит от производства в Китае и от китайских потребителей.
В 2020 году Apple заказала у своих поставщиков 80 миллионов iPhone, что на 10% больше обычного, но коронавирус вынуждает закрывать китайские фабрики на карантин. Теперь же под угрозой оказалось не только производство, но и продажи.
Две самые крупные фабрики по сборке iPhone находятся вблизи города Ухань, закрытого из-за коронавируса, отмечает «Коммерсант». Также iPhone собирают в Шанхае, где уже обнаружили десятки заражённых.
В Китае у Apple около десяти тысяч сотрудников, а представители американского офиса постоянно летают в КНР к подрядчикам. Из-за отмены рейсов в Китай проблемы возникают и с этим.
К 1 февраля почти 12 тысяч человек заболели пневмонией из коронавируса нового типа. 11 821 случай заражений — в Китае. Зарегистрировано 259 смертей, 243 пациентов выписали из больниц после выздоровления. В России зафиксировали два случая заражения.
Так коронавирус или вирус из Китая?