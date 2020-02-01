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Anna Begiashvili
1981

Великобритания официально вышла из Евросоюза Материал редакции

«Брекзит» произошёл 1 февраля в два часа ночи по Москве.

22 комментария
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31 января в 23:00 по Гринвичу Великобритания покинула Евросоюз. Страна была членом объединения 47 лет.

В Брюсселе убрали британский флаг от здания Европейского совета, а со всех официальных зданий в Великобритании спустили флаги Евросоюза.

Sky News @SkyNews
This is the moment the Union Flag was removed from the EU Council building in Brussels ahead of #Brexit.

Follow #BrexitDay live here: https://trib.al/QyaL545 https://t.co/1NkEZ3jeDX

У Великобритании и ЕС есть 11 месяцев на заключение всех соглашений. В течение этого года страна будет подчиняться правилам объединения, но не будет на них влиять.

Британские граждане по-прежнему могут жить, работать, учиться и выходить на пенсию на территории ЕС. Страна остаётся членом единого рынка и Таможенного союза. Люди и товары из стран Евросоюза будут свободно пересекать границу с Британией. Новые отношения между страной и союзом будут установлены 1 января 2021 года.

«Брекзит» наступил: что на самом деле изменится…
Британцы больше не могут влиять на решения ЕС, но должны соблюдать его правила.
tjournal.ru

#брекзит #новости

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22 комментария
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.

12

Для Украины место освободилось)

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Сергей Васильев

.
0

Украина в другой лиге, для неё место освободится когда какая-нибудь Румыния отвалится 

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Sam Lowry

Сергей
0

Нет никакого «места» — ресурс неограничен.

Ответить

Сергей Васильев

Sam
0

Ну да, во всех туалетах польского макдоналдса только и разговоров об этом)

Ответить

Litnikov Danil

12

Теперь могут ещё раз подать заявку на вступление

Ответить

Сергей Васильев

5

Слышал, что @Vladyslav Chikov @hyposlasher и @Амир Аль-Мопеди  надели черное и, в честь траура, решили на этих выходных не держать парней своих жен за руку, тем самым демонстрируя  отрыв Великобритании от прогрессивного цивилизованного мира.

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Амир Аль-Мопеди

Сергей
0

Бедный Сергей. Все никак не можешь перестать думать обо мне?

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Vladyslav Chikov

Сергей
0

Британия уже потеряла миллиарды долларов. Огромное количество ТНК сократили офисы в Британии и открыли их дубликаты во Франкфурте или Париже. Раньше достаточно было иметь офис в the UK чтобы покрывать ЕС + Британию, сейчас — нет.

Лондон перестал быть крупнейшим финансовым центром в мире, плюс (это не связано с brexit, но вышло символично) потеряли LIBOR — невероятный удар по престижу и имиджу столицы Британии.

Шотландия грозит независимостью, в Ирландии начинают грезить объединением.

И все это в то время как меценаты и вдохновители Брекзита закрывают производство в Британии и сокращают. Делаю ставку что в скором времени (годик-другой), эти ушлые ребята пересмотрят наконец то labor закон и вместо европейского стандарта «работник всегда прав», сделают американский «работодатель всегда прав», и весь этот рабочий класс центральной Британии окажется на бутылке ибо увольнять, сокращать и закрывать станет ещё в разы легче.

Потому ... Ты как всегда проигнорируешь все что я написал, ибо у тебя совсем нет мозгов чтобы думать, но если ты считаешь brexit умным решением, то подумай ещё раз.

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Роман Андронов

Vladyslav
0

Британцы всё ещё мнят себя империей и забыли, что их ВВП вырос в 13 раз за 50 лет членства в ЕС.

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Иван Семёныч

Роман
0

Кто если не ЕС?!

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Мошиндейр Омаев

3

Реакция реперов РФ уже есть?

Ответить

Егор Дятлов

2
Ответить

Ilya Grigöryev

–8

у чики инста-задница или она просто жирная?

Ответить

Гаиль Налиев

Ilya
2

скорее второе, видно что она арабка, у них задницы большие

Ответить

Ilya Grigöryev

Ilya
–3

триггерю фемок на фрикасте

Ответить

Сергей Васильев

Ilya
0

Спасибо что пояснил.

Ответить

Ilya Sidyakin

1

Общался с парой британцев. На самом деле ситуация плачевная. Молодые на рефендум не пошли, а пошли старички, которые упоролись по какой-то там ностальгии. Старички теперь поумирают, а молодежь со всем этим будет жить

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That cat

Ilya
0

Да ладно, новый референдум запилят и снова войдут. Другое дело конечно что преференции надо будет все заново выбивать.

Ответить

Ещё раз

0

Будут ли какие нибудь изменения для нас, например, кто часто покупает в интернет-магазинах Британии?

Ответить

Ilya Grigöryev

Ещё
0

для нас?

Ответить

Ещё раз

Ilya
0

Для граждан России.

Ответить

Иван Семёныч

0

Траур в Польше

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