Прямой эфир
«Брекзит» произошёл 1 февраля в два часа ночи по Москве.
31 января в 23:00 по Гринвичу Великобритания покинула Евросоюз. Страна была членом объединения 47 лет.
В Брюсселе убрали британский флаг от здания Европейского совета, а со всех официальных зданий в Великобритании спустили флаги Евросоюза.
У Великобритании и ЕС есть 11 месяцев на заключение всех соглашений. В течение этого года страна будет подчиняться правилам объединения, но не будет на них влиять.
Британские граждане по-прежнему могут жить, работать, учиться и выходить на пенсию на территории ЕС. Страна остаётся членом единого рынка и Таможенного союза. Люди и товары из стран Евросоюза будут свободно пересекать границу с Британией. Новые отношения между страной и союзом будут установлены 1 января 2021 года.
Для Украины место освободилось)
Украина в другой лиге, для неё место освободится когда какая-нибудь Румыния отвалится
Ну да, во всех туалетах польского макдоналдса только и разговоров об этом)
Слышал, что @Vladyslav Chikov @hyposlasher и @Амир Аль-Мопеди надели черное и, в честь траура, решили на этих выходных не держать парней своих жен за руку, тем самым демонстрируя отрыв Великобритании от прогрессивного цивилизованного мира.
Британия уже потеряла миллиарды долларов. Огромное количество ТНК сократили офисы в Британии и открыли их дубликаты во Франкфурте или Париже. Раньше достаточно было иметь офис в the UK чтобы покрывать ЕС + Британию, сейчас — нет.
Лондон перестал быть крупнейшим финансовым центром в мире, плюс (это не связано с brexit, но вышло символично) потеряли LIBOR — невероятный удар по престижу и имиджу столицы Британии.
Шотландия грозит независимостью, в Ирландии начинают грезить объединением.
И все это в то время как меценаты и вдохновители Брекзита закрывают производство в Британии и сокращают. Делаю ставку что в скором времени (годик-другой), эти ушлые ребята пересмотрят наконец то labor закон и вместо европейского стандарта «работник всегда прав», сделают американский «работодатель всегда прав», и весь этот рабочий класс центральной Британии окажется на бутылке ибо увольнять, сокращать и закрывать станет ещё в разы легче.
Потому ... Ты как всегда проигнорируешь все что я написал, ибо у тебя совсем нет мозгов чтобы думать, но если ты считаешь brexit умным решением, то подумай ещё раз.
Британцы всё ещё мнят себя империей и забыли, что их ВВП вырос в 13 раз за 50 лет членства в ЕС.
у чики инста-задница или она просто жирная?
триггерю фемок на фрикасте
Общался с парой британцев. На самом деле ситуация плачевная. Молодые на рефендум не пошли, а пошли старички, которые упоролись по какой-то там ностальгии. Старички теперь поумирают, а молодежь со всем этим будет жить
Будут ли какие нибудь изменения для нас, например, кто часто покупает в интернет-магазинах Британии?