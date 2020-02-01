«Брекзит» произошёл 1 февраля в два часа ночи по Москве.

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31 января в 23:00 по Гринвичу Великобритания покинула Евросоюз. Страна была членом объединения 47 лет.

В Брюсселе убрали британский флаг от здания Европейского совета, а со всех официальных зданий в Великобритании спустили флаги Евросоюза.

У Великобритании и ЕС есть 11 месяцев на заключение всех соглашений. В течение этого года страна будет подчиняться правилам объединения, но не будет на них влиять.