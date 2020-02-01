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Эту школу окончил губернатор Красноярского края Александр Усс.
В городе Иланском в Красноярском крае разрушается школа. Из-за того, что часть её помещений уже признали аварийными, учителям приходится работать в туалете. Видео из бывшего туалета, переоборудованного в кабинет, опубликовал в твиттере пользователь Vitalon.
Как отмечает «Красноярск Онлайн», школу в Иланском окончил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Местные СМИ пишут о ней с осени 2019 года. Конструкция здания разрушается, в коридорах оборудуют классы. Власти обещают заняться капитальным ремонтом в 2020 году, либо построить в городе новую школу, если здание признают слишком ветхим.
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Да что вы какую-то херню постите, когда "чо там у...", эээ, Британия вышла из Евросоюза!!? Слава России!!
В городе Иланском в Красноярском крае разрушается школа.
В городе Ибланском