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Новости
Anna Begiashvili
959

В красноярской школе учителя работают в туалете. Там пришлось оборудовать кабинет, потому что здание разрушается Материал редакции

Эту школу окончил губернатор Красноярского края Александр Усс.

13 комментариев
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В городе Иланском в Красноярском крае разрушается школа. Из-за того, что часть её помещений уже признали аварийными, учителям приходится работать в туалете. Видео из бывшего туалета, переоборудованного в кабинет, опубликовал в твиттере пользователь Vitalon.

Vitalon @barklay2000
Это школа в Иланском. В бывшем туалете кабинет оборудован. Поскольку часть школы признана аварийной места в ней мало. Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях - не верьте. https://t.co/aLIg8SKnGM

Как отмечает «Красноярск Онлайн», школу в Иланском окончил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Местные СМИ пишут о ней с осени 2019 года. Конструкция здания разрушается, в коридорах оборудуют классы. Власти обещают заняться капитальным ремонтом в 2020 году, либо построить в городе новую школу, если здание признают слишком ветхим.

#новости #регионы

Спасибо за наводку Илья Бурименов
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13 комментариев
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Ni Ck

14

Два принтера у учителя, чем вы не довольны

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Новая папка

Ni
8

И украшено по-новогоднему, уют

Ответить

Ni Ck

Новая
17

Да и собственный туалет в кабинете

Ответить

Игорь

Ni
2

Это не принтор, а аппарат для пересчета денег, это приемная директора

Ответить

Андрей Коршев

9

Куда теперь ребятам бегать курить на переменах? 

В учительскую

Ответить

Max Tarbarg

1

Опять перепутали Краснодарский и Красноярский

Ответить

Игорь

Max
7

Это не одно и то же? За мкадом где-то

Ответить

Антон Кондратюк

1

Ваше место у параши

Ответить

Алена Яровая

0

Россия с зоновскими понятиями ещё никогда не была так близко. «Твоё место на параше» сказал старшак

Ответить

Dias001 Rrn

0

Новости сверхдержавы

Ответить

Dra

0

Да что вы какую-то херню постите, когда "чо там у...", эээ, Британия вышла из Евросоюза!!? Слава России!!

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Vladic Samovar

Dra
0

Молодец, бриташку приплел. 

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шарлиз терон loves е.коловрата

0

 В городе Иланском в Красноярском крае разрушается школа.

В городе Ибланском

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