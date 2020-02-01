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Новости
Anna Begiashvili
1266

К эвакуации россиян из Китая подключат военные самолёты Материал редакции

ВКС начнут перевозить российских граждан 1 февраля.

18 комментариев
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Владимир Путин распорядился подключить к эвакуации российских граждан из Китая самолёты Военно-космических сил России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Из наиболее поражённых новым коронавирусом районов Китая россиян начнут забирать уже 1 февраля.

С декабря 2019 года из-за коронавируса нового типа умерли 259 человек. Число заболевших достигает 12 тысяч человек.

31 января стало известно о первых заражениях в России — в Забайкальском крае и Тюменской области. Двоих граждан Китая изолировали и поместили под «жёсткое наблюдение».

В городе Ухань, откуда распространился вирус, находятся около 300 россиян. Самолёты с гражданами РФ из Китая сопровождает Роспотребнадзор. Также Россия ограничила пересечение границы с Монголией и закрыла границы на Дальнем Востоке.

#новости #вирусизкитая

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18 комментариев
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Дитковский

12

И сразу на архипелаг Новая Земля

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Ещё раз

Дитковский
5

... граждан мужского пола с 18 до 27 лет.

Ответить

Kyler

Ещё
–2

Особенно тех кто поддерживают Начального

Ответить

Eugen T

Дитковский
0

Ухань - Воронеж

Ответить

rossoshmap

7
Ответить

Alexander Balan

3

Не для того они в Китай выбирались, чтобы эвакуироваться теперь обратно на родину

Ответить

1 2

2

Групповая короновирусация начнётся через 10 минут

Ответить

Hasan Alloush

0

Я не пойму их просто привезут и все ? Без карантина и проверок ?

Ответить

Александр Мирошников

Hasan
1

Ну не могут же они быть настолько тупыми

Ответить

Надежда Башегурова

Александр
1
Ответить

Eugen T

0

«За два дня на телефоны горячей линии поступило около тысячи обращений от наших соотечественников, находящихся сейчас в Китае. Более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться в Россию. Сегодня через приморские автомобильные пункты пропуска прошли 58 человек. Все остальные пересекут границу в ближайшие дни»
Кхе-кхе

Ответить

Дмитрий Городских

0

На истребителях?

Ответить

Евсей Дмитриев

0

Буран пусть расчехляют

Ответить

Иван Семёныч

0

Ждём хвалебные твиты Симоньян))

Ответить

Андрей Круглов

0

Ща в Китае российскую военную базу построят

Ответить

Надежда Башегурова

0

Предлагаю обязать эвакуированных носить на одежде нашивку в виде жёлтой звёзды как символа дружественного Китая

Ответить

Владимир Дыркин

0

я бы охуел, если меня обратно в  Россию вернули 

Ответить

Alexander Balan

Владимир
–1

Из дурки

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