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ВКС начнут перевозить российских граждан 1 февраля.
Владимир Путин распорядился подключить к эвакуации российских граждан из Китая самолёты Военно-космических сил России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Из наиболее поражённых новым коронавирусом районов Китая россиян начнут забирать уже 1 февраля.
С декабря 2019 года из-за коронавируса нового типа умерли 259 человек. Число заболевших достигает 12 тысяч человек.
31 января стало известно о первых заражениях в России — в Забайкальском крае и Тюменской области. Двоих граждан Китая изолировали и поместили под «жёсткое наблюдение».
В городе Ухань, откуда распространился вирус, находятся около 300 россиян. Самолёты с гражданами РФ из Китая сопровождает Роспотребнадзор. Также Россия ограничила пересечение границы с Монголией и закрыла границы на Дальнем Востоке.
И сразу на архипелаг Новая Земля
... граждан мужского пола с 18 до 27 лет.
Не для того они в Китай выбирались, чтобы эвакуироваться теперь обратно на родину
Я не пойму их просто привезут и все ? Без карантина и проверок ?
Ну не могут же они быть настолько тупыми
«За два дня на телефоны горячей линии поступило около тысячи обращений от наших соотечественников, находящихся сейчас в Китае. Более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться в Россию. Сегодня через приморские автомобильные пункты пропуска прошли 58 человек. Все остальные пересекут границу в ближайшие дни»
Кхе-кхе
Предлагаю обязать эвакуированных носить на одежде нашивку в виде жёлтой звёзды как символа дружественного Китая
я бы охуел, если меня обратно в Россию вернули